Panamá

El presidente Mulino descarta la paralización del país tras el sismo de magnitud 7,5: “El país no se va a parar”

El mandatario panameño realizó un recorrido por Los Santos y Tonosí para constatar los daños tras el terremoto. Confirmó que el Gabinete aprobó fondos para atender afectaciones en salud, carreteras y puentes

El presidente José Raúl Mulino anunció la autorización de recursos para atender los daños en salud, carreteras y puentes tras el sismo de magnitud 7,5. (Cortesía: Telemetro)
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El presidente José Raúl Mulino anunció, tras el sismo que sacudió Panamá, que el Consejo de Gabinete extraordinario autorizó recursos para atender los daños en salud, carreteras y puentes, mientras el Gobierno mantiene en funcionamiento las actividades esenciales del país.

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,5 y llevó a evacuar por precaución a pacientes de instalaciones públicas y privadas. Mulino realizó un recorrido por la provincia de Los Santos, donde constató una reducción de la concentración de personas en un centro de atención médica.

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El mandatario explicó que el director del Seguro habilitó el hospital ubicado junto al centro visitado para trasladar progresivamente a los pacientes. Según dijo durante declaraciones a Telemetro, la afluencia ya no representaba un hacinamiento como el observado anteriormente.

Recursos para salud, rutas y puentes dañados

La respuesta estatal comenzó con la canalización de los fondos aprobados por el Gabinete. Mulino señaló que las autoridades atienden las necesidades sanitarias y los daños reportados en vías y puentes de la zona.

El ministro del MOP trabaja en las infraestructuras afectadas, mientras el secretario de Meta coordina las tareas junto con el ministro de la Presidencia. El objetivo, indicó, es mantener informada a la población sobre la evolución diaria de la emergencia.

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El mandatario realizó un recorrido por Los Santos y Tonosí para supervisar la atención médica y la entrega de asistencia estatal. (Captura de Telemetro)
El mandatario realizó un recorrido por Los Santos y Tonosí para supervisar la atención médica y la entrega de asistencia estatal. (Captura de Telemetro)

El presidente se dirigió luego hacia Tonosí, una de las localidades que integran su recorrido. Allí afirmó que la ayuda gubernamental apenas comenzaba y aseguró que llegará a las personas afectadas.

La asistencia también incluye ofrecimientos internacionales. Mulino mencionó contactos con el presidente de Israel, Isaac Herzog; autoridades de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado y secretario de Guerra; y los gobiernos de Centroamérica.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció apoyo a Panamá durante una conversación con Mulino. El mandatario también citó la disposición de Ecuador, Colombia, Chile y Costa Rica, cuya presidenta, Laura Fernández, habló con él esa mañana.

La Comunidad Europea, la banca internacional y organismos financieros aliados del Estado panameño también expresaron su respaldo. Mulino sostuvo que esas entidades han ayudado y continuarán aportando recursos financieros.

Transporte urbano y operaciones sin paralización

Las réplicas obligaron a interrumpir temporalmente el servicio del Metro para revisar líneas y equipos cada vez que se registra un movimiento fuerte. El Metrobús enfrenta el mismo protocolo de seguridad, por lo que el presidente pidió paciencia ante eventuales demoras en el tránsito y los servicios.

El Gobierno esperaba que, para el lunes, el transporte urbano que moviliza a un millón de personas al día entre el Este, el Oeste y el Centro funcionara de manera relativamente ordenada. Mulino descartó que la emergencia implique detener la actividad nacional: “El país no se va a parar”.

José Raúl Mulino informó que el Consejo de Gabinete aprobó fondos para atender daños en salud, carreteras y puentes, mientras las autoridades mantenían activas las actividades esenciales del país panameño.
José Raúl Mulino informó que el Consejo de Gabinete aprobó fondos para atender daños en salud, carreteras y puentes, mientras las autoridades mantenían activas las actividades esenciales del país panameño.

El Canal mantuvo sus operaciones, aunque con las medidas de seguridad correspondientes. “Cero problema con el canal”, afirmó el presidente, quien sostuvo que la vía no había paralizado su actividad.

Mulino dijo no tener conocimiento personal de fallecimientos tras el sismo, luego de que un reportero señalara que no había heridos graves ni muertos en el país. También destacó la resistencia de los edificios de gran altura de la ciudad de Panamá, donde, según afirmó, los residentes permanecían en sus viviendas dentro de parámetros normales para una situación irregular.

El mandatario recordó que Panamá no tiene una cultura marcada por este tipo de fenómenos. El último sismo de características comparables que mencionó ocurrió en Bocas del Toro durante la década de 1990 y tuvo un impacto localizado.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó desde el Centro de Operaciones de Emergencia que su cartera desplegó psicólogas para atender llamadas de personas con estrés, depresión, tristeza, ansiedad o ideación relacionada con el impacto del sismo.

La línea 147 dispone de psicólogos para responder estas consultas y cuenta con intérpretes de lengua de señas. El ministerio también participa en la atención de albergues instalados en las provincias junto con el Ministerio de Gobierno y Sinaproc.

Carles indicó que los centros de acopio serán definidos, previsiblemente, a través de las gobernaciones. La ministra pidió mantener la calma mientras continúan las revisiones estructurales para garantizar la seguridad de la población.

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