Panamá

El Gobierno de Bolivia descarta bolivianos afectados por el terremoto registrado en Panamá

La Cancillería indicó que sus representaciones diplomáticas y consulares siguen la situación desde el movimiento del viernes y activaron mecanismos de emergencia para atender a connacionales que requieran asistencia eventual

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El reporte oficial de Panamá registró 27 heridos leves y afectaciones en más de 400 infraestructuras. /(EFE/ Bienvenido Velasco)
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El Gobierno de Bolivia afirmó este sábado que, hasta el momento, no hay ciudadanos bolivianos afectados en su integridad física o su salud por el terremoto en Panamá, de acuerdo con reportes preliminares de su red diplomática y consular en la región.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que mantiene un monitoreo permanente de la situación luego del sismo que sacudió el viernes el sur y el centro del país centroamericano. También pidió a los bolivianos que residen o se encuentran de tránsito en las áreas afectadas que conserven la calma, adopten precauciones y sigan las indicaciones de las autoridades locales.

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El Ejecutivo expresó su solidaridad con la población panameña y con las comunidades de Colombia y Costa Rica, donde también se percibió el movimiento telúrico. Las oficinas consulares bolivianas activaron protocolos de emergencia y canales de atención para asistir a la comunidad en el exterior si fuera necesario.

El terremoto de magnitud 7.7 ocurrió el viernes a las 12:56 hora local, con epicentro a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El organismo situó el foco a 12.6 kilómetros de profundidad.

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Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
AME4655. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Pacientes del Hospital Aquilino Tejeira son atendidos luego del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este 9 de octubre./ (EFE/ Bienvenido Velasco)

Las autoridades de Panamá informaron que el sismo dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y afectaciones en más de 400 edificaciones. Hasta el último informe oficial no se habían confirmado muertes.

El recuento preliminar incluyó daños en 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles y nueve puentes. También se registraron deterioros en vías y plantas potabilizadoras.

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas concentraron parte de las afectaciones. En Penonomé se informaron daños en una iglesia, un hotel y dependencias de la gobernación. En Tonosí, localidad cercana a la zona del epicentro, hubo viviendas con grietas y problemas de acceso por carretera.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió de forma temporal sus operaciones para revisar sus instalaciones. La Autoridad del Canal de Panamá comunicó que el tránsito marítimo por esa vía continuó con normalidad, mientras equipos técnicos evaluaban la infraestructura.

Más de un centenar de réplicas mantuvo la alerta en el país

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró más de 100 réplicas durante las primeras horas posteriores al terremoto. Una de ellas superó la magnitud 6.0 mientras que el USGS notificó movimientos de magnitud 5.8 y 5.5 cerca del área afectada.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El Instituto de Geociencias registró más de cien réplicas durante las primeras horas posteriores al terremoto./(EFE/ Bienvenido Velasco)

Las diferencias iniciales entre las mediciones se explican por la revisión de datos que realizan los organismos sismológicos tras un evento de gran escala. El instituto panameño estimó inicialmente una magnitud de 7.2 y luego la elevó a 7.5, mientras que el USGS actualizó su cálculo hasta 7.7.

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para sectores de la costa del Pacífico de Panamá y otros países de la región. Horas después, la canceló al determinar que no existía amenaza de tsunami.

Panamá se encuentra en una zona de actividad tectónica vinculada a la interacción de las placas de Cocos, Nazca y Caribe. Los especialistas analizan si el terremoto estuvo relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná, una estructura activa que atraviesa parte del sur del país.

Las autoridades panameñas mantenían las inspecciones en edificios, escuelas, centros de salud, rutas y acueductos, mientras las comunidades próximas al epicentro seguían bajo vigilancia ante la continuidad de las réplicas.

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