Panamá

Aeropuerto de Tocumen detiene vuelos para verificar el estado de las instalaciones tras cada réplica registrada en Panamá

La terminal panameña ordena inspecciones en pistas, calles de rodaje y plataformas antes de permitir despegues y aterrizajes, con el fin de comprobar que las infraestructuras no representen riesgos para usuarios ni trabajadores

Imagen de archivo. El Aeropuerto Internacional de Tocumen aplica revisiones en sus instalaciones tras el terremoto registrado en Panamá. /(REUTERS/Enea Lebrun)
Imagen de archivo. El Aeropuerto Internacional de Tocumen aplica revisiones en sus instalaciones tras el terremoto registrado en Panamá. /(REUTERS/Enea Lebrun)
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen aplica revisiones preventivas en sus pistas, calles de rodaje, plataformas e instalaciones cada vez que percibe una nueva réplica del terremoto que sacudió Panamá este 9 de octubre. La terminal informó que las operaciones aéreas continúan, aunque las verificaciones pueden causar retrasos y modificaciones en los horarios de vuelos.

La administración aeroportuaria indicó que detiene de forma temporal los despegues y aterrizajes cuando se registra un movimiento sísmico perceptible dentro del complejo. Los equipos técnicos inspeccionan las áreas operativas antes de autorizar la reanudación de las actividades.

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Una vez concluidas estas revisiones y verificadas las condiciones de seguridad, se reanudan las operaciones”, señaló el aeropuerto en un aviso dirigido a los pasajeros. El procedimiento se repite ante cada nueva réplica que se sienta en las instalaciones.

El aviso recomendó a los viajeros mantener la calma, atender las indicaciones del personal aeroportuario y comunicarse con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos. Tocumen explicó que coordina con las compañías aéreas la reorganización de los itinerarios afectados por las pausas operativas.

Las interrupciones en Tocumen repercuten en las conexiones internacionales debido a su rol como nodo de tránsito regional.
Las interrupciones en Tocumen repercuten en las conexiones internacionales debido a su rol como nodo de tránsito regional.

La medida busca comprobar que no existan daños o condiciones que comprometan la seguridad de las aeronaves, los pasajeros y los trabajadores. Las revisiones abarcan las pistas de aterrizaje, las calles de rodaje, las plataformas y otras infraestructuras aeroportuarias.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen no informó sobre daños estructurales ni sobre una suspensión prolongada de sus operaciones. Sí advirtió que las interrupciones preventivas ante las réplicas pueden provocar nuevas demoras y cambios de horario.

Cada una de estas medidas tiene un mismo propósito: proteger la seguridad de todos”, afirmó la terminal aérea. El comunicado se difundió después de una jornada de actividad sísmica que llevó a distintas instituciones panameñas a evaluar sus instalaciones y aplicar protocolos de emergencia.

Tocumen es el principal centro de conexiones aéreas de Panamá y uno de los nodos de tránsito internacional de Centroamérica. Por esa condición, cualquier interrupción, incluso de pocos minutos, puede repercutir en las conexiones de vuelos regionales e internacionales.

El sismo principal tuvo epicentro cerca de Tonosí

El terremoto ocurrió a las 12:56 del mediodía, hora local, del viernes 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fijó la magnitud final del movimiento en 7.7, después de varias actualizaciones iniciales. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó una magnitud de 7.5.

La administración del aeropuerto detiene de forma temporal los despegues y aterrizajes al percibir un movimiento sísmico para la seguridad de los pasajeros y trabajadores. /(Captura de video)
La administración del aeropuerto detiene de forma temporal los despegues y aterrizajes al percibir un movimiento sísmico para la seguridad de los pasajeros y trabajadores. /(Captura de video)

El epicentro se ubicó cerca de Tonosí, en el sur del país, en un área próxima a las provincias de Los Santos y Herrera. Los datos del USGS situaron el foco a una profundidad de unos 10 kilómetros, una característica que contribuyó a que el temblor se sintiera en amplias zonas del territorio panameño, incluida la capital.

La sacudida motivó evacuaciones preventivas en edificios de Ciudad de Panamá y revisiones en infraestructuras de varias provincias. También se percibió en sectores de Colombia, de acuerdo con reportes difundidos durante la jornada.

Tras el terremoto principal, el país registró una secuencia de réplicas. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá contabilizó más de 100 movimientos posteriores, algunos con magnitudes superiores a 6.0. Entre ellos figuraron sismos de 6.1, 6.0 y 5.3, según reportes recogidos por medios locales e internacionales.

La continuidad de las réplicas mantuvo activados los protocolos de evaluación en distintas zonas del país. En el caso de Tocumen, el mecanismo contempla detener momentáneamente las operaciones de vuelo, examinar las condiciones de las áreas críticas y retomar los aterrizajes y despegues solo después de la autorización técnica.

La terminal pidió a los pasajeros que verifiquen directamente con sus aerolíneas cualquier cambio en las salidas o llegadas programadas, debido a que el procedimiento continuará si se perciben nuevas réplicas.

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