Terremoto que sacudió Panamá dejó plantas de agua operando al mínimo de su capacidad y varios poblados sin electricidad

Un coche dañado por la caída de escombros tras un terremoto que sacudió la costa sur de Panamá, en la Ciudad de Panamá, Panamá. 9 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este viernes que varias plantas potabilizadoras del país presentan interrupciones o reducciones en su producción a causa de fallas eléctricas vinculadas al sismo.

Entre las instalaciones afectadas figura la planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, que opera al 20% de su capacidad. La reducción generó irregularidades en el suministro de agua potable en los sectores que dependen de ese sistema, según detalló el IDAAN.

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La institución evalúa las condiciones operativas de sus instalaciones a nivel nacional para ofrecer información más precisa conforme avance la revisión.

El organismo pidió además a la población hacer un uso responsable del agua disponible mientras se normaliza el servicio, y se comprometió a continuar informando a través de sus redes sociales oficiales.

Transporte y energía con problemas

Malitzie Rivera, Subdirectora General del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en Panamá destacó que en municipios como Veraguas y Chiriquí el mar retrocedió algunos metros, pero confirmó que se descartó por completo la alerta de tsunami.

El sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá suspendió el servicio en dos líneas de metro y evacuó a los pasajeros de algunas estaciones.

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Pese a la magnitud del movimiento, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) confirmó a través de un comunicado publicado en la cuenta de X, que la red de transmisión eléctrica del país se mantiene estable.

Sin embargo, varios usuarios reportaron a medios locales que el sismo provocó afectaciones eléctricas en varias provincias.

Las distribuidoras Naturgy y Ensa confirmaron las afectaciones en sus respectivas zonas de concesión y trabajan en la recuperación del suministro.

El dato más concreto hasta el momento llegó de Ensa: la empresa ya restableció los 17 circuitos que se vieron afectados en la provincia de Colón. Sin embargo, el servicio permanece interrumpido en Costa Abajo de Colón, donde los equipos técnicos continúan las labores de normalización, informó.

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Naturgy reporta cortes en seis provincias del interior

La distribuidora Naturgy informó que mantiene afectaciones eléctricas en diversos sectores de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y parte de Panamá Oeste. Se trata de la zona con mayor dispersión geográfica de incidencias reportadas tras el movimiento telúrico.

La empresa precisó que sus equipos técnicos dan seguimiento a la situación. El trabajo de recuperación avanza en coordinación con el Centro Nacional de Despacho, el organismo encargado de gestionar el sistema eléctrico nacional.

Naturgy no detalló cuántos clientes se encuentran sin servicio en cada una de las provincias mencionadas. La compañía solo agradeció la comprensión de sus usuarios mientras continúan las labores para restablecer la electricidad en las zonas afectadas.

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Estación de bomberos en panamá colapsó por terremoto.

Ensa restablece 17 circuitos pero Costa Abajo sigue sin luz

Ensa explicó que realiza una revisión preliminar de la integridad de su infraestructura eléctrica en toda su zona de concesión.

Aunque los 17 circuitos afectados inicialmente en Colón ya quedaron restablecidos, la normalización completa todavía no llegó a Costa Abajo de Colón. Los equipos técnicos de la distribuidora continúan en el terreno para recuperar el servicio en esa zona específica.

La compañía agradeció la paciencia de sus clientes y adelantó que divulgará nuevas actualizaciones a través de sus canales oficiales. Hasta el momento no se precisó un plazo estimado para completar los trabajos pendientes en Costa Abajo.

A woman holding her kid checks her mobile phone outside the maternity ward of the Santo Tomas hospital, after a severe 7.6 magnitude earthquake hit the country, in Panama City on October 9, 2026. A magnitude 7.6 earthquake shook Panama, according to the U.S. Geological Survey (USGS), sparking panic in the capital, though no casualties or damage have been reported so far. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Evacuaciones y réplicas atendidas por bomberos

El capitán Luis Joseph, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, detalló en el noticiero Telemetro Reporta las acciones desplegadas minutos después del sismo y sus réplicas.

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Durante la evacuación de un centro educativo, el personal de rescate atendió a una estudiante que sufrió un desmayo y fue trasladada a un centro hospitalario.

El funcionario insistió en las recomendaciones de seguridad para la población: mantener la calma y dirigirse hacia áreas abiertas. El capitán recordó que el autocuidado resulta fundamental, dado que la propia ciudadanía actúa como primer respondedor ante este tipo de emergencias.

Recorridos de inspección en Parque Lefevre y Río Abajo

El Cuerpo de Bomberos mantiene evaluaciones en diversos edificios y estructuras de la comunidad. Los equipos enfocaron parte de su trabajo en sectores como Parque Lefevre y Río Abajo para descartar daños estructurales. La institución no reportó víctimas fatales asociadas al evento.

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El IDAAN y el Cuerpo de Bomberos coincidieron en pedir prudencia mientras continúan las labores de evaluación en distintos puntos del país.

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este viernes el territorio panameño, el epicentro se localizó a 39 kilómetros al nor-nor-noroeste de Tonosí, según precisó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. La profundidad del evento fue de apenas 4 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo somero.