Panamá

Potente terremoto de magnitud 7.6 sacude Panamá: caídas de escombros, colapsos y alerta de tsunami en la región

Un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió el sur de Panamá este viernes a las 12:56 p. m., dejando a su paso daños materiales en infraestructuras del interior, fallas masivas en las redes de comunicación y la activación de una alerta de tsunami en la costa del Pacífico

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Un violento sismo de magnitud 7.6 sacudió el territorio panameño este viernes 9 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m. (hora de Panamá). El epicentro se registró en el océano Pacífico, a poca distancia de la localidad de Tonosí, en la provincia de Los Santos, desencadenando una rápida movilización de los cuerpos de socorro y la activación de protocolos de emergencia ante la amenaza de tsunami en la región pacífica.

Las primeras imágenes y reportes que circulan en redes sociales muestran un panorama de severas afectaciones estructurales en varias provincias del interior del país:

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  • Penonomé (Coclé): Se reportaron daños de consideración en la sede de la Gobernación y en la iglesia local, donde el desprendimiento de fachada y mampostería provocó momentos de zozobra entre los transeúntes.
  • Zona del Epicentro (Los Santos): En las cercanías de Tonosí, las autoridades investigan e inspeccionan el colapso parcial de una estructura hotelera y viviendas colindantes.
  • Vehículos y vía pública: Múltiples automóviles resultaron aplastados o dañados por la caída de escombros de techos y cornisas.

Falla en las comunicaciones y evacuaciones masivas en la capital

El remezón causó una fuerte saturación e interrupción en las redes de telefonía móvil e internet de varios operadores a nivel nacional. Cuadrillas técnicas trabajan a contrarreloj en las centrales telefónicas para restablecer el servicio en las zonas aisladas.

En la Ciudad de Panamá, aunque no se registraron colapsos mayores, la población evacuó preventivamente decenas de rascacielos y torres del centro financiero. Asimismo, el Metro de Panamá suspendió temporalmente el servicio en sus líneas para efectuar revisiones de seguridad en las vías y estructuras elevadas.

El Instituto de Geociencias reportó al menos 13 réplicas en los primeros 30 minutos posteriores al evento principal, destacando un fuerte réplica de magnitud 6.0 al norte de Tonosí.

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Hasta el momento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos continúan evaluando las zonas afectadas en el interior del país y no han emitido un balance oficial de víctimas mortales.

El sismo provocó la emisión de alertas por variaciones en el nivel del mar para las costas del Pacífico centroamericano.

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