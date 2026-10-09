Planilla estatal de Panamá supera los 270 mil funcionarios y suma más de 17 mil desde enero

La Contraloría General de la República contabilizó 270,301 funcionarios públicos en agosto de 2026, el registro mensual más elevado de los primeros ocho meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La planilla del sector público panameño superó la barrera de los 270 mil funcionarios en agosto de 2026, al alcanzar 270,301 trabajadores, según el informe de la Contraloría General de la República.

La cifra representa 17,263 empleados adicionales respecto a enero, cuando el Estado registraba 253,038 servidores, equivalente a un crecimiento de 6.8% durante los primeros ocho meses del año.

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El incremento también se reflejó en las comparaciones mensual e interanual. Entre julio y agosto, la nómina estatal aumentó en 1,032 funcionarios, equivalente a 0.4%, mientras que frente a agosto de 2025, cuando había 264,774 trabajadores, el crecimiento fue de 5,527 personas, correspondiente a 2.1%.

La evolución de 2026 muestra un crecimiento durante los primeros meses, con 257,904 funcionarios en febrero, 263,627 en marzo y 265,164 en abril. La planilla alcanzó 269,185 empleados en mayo y 269,997 en junio, antes de retroceder a 269,269 en julio y establecer un nuevo máximo anual en agosto.

La Asamblea Nacional registró un incremento neto de 428 trabajadores entre julio y agosto de 2026, hasta alcanzar una planilla de 3,712 funcionarios. Tomada de la AN

Del total de trabajadores contabilizados, 249,839 mantenían una condición permanente y 20,462 eran eventuales. El Gobierno Central concentraba 175,532 funcionarios, mientras el sector descentralizado reunía 94,769. Frente a agosto de 2025, los puestos permanentes aumentaron en 7,365, mientras los eventuales disminuyeron en 1,838.

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El crecimiento de agosto estuvo concentrado principalmente en el Gobierno Central, que sumó 1,516 funcionarios respecto a julio, mientras el sector descentralizado registró una reducción de 484 trabajadores. Estas diferencias muestran que la expansión de la nómina pública no fue uniforme entre las instituciones que integran la administración estatal.

El Ministerio de Educación encabezó los aumentos de personal en agosto, con 656 funcionarios adicionales respecto a julio, hasta alcanzar 68,519 trabajadores. Desde enero, cuando contabilizaba 58,476 empleados, la institución incorporó un saldo neto de 10,043 personas, el mayor crecimiento absoluto registrado entre las entidades públicas.

La Asamblea Nacional ocupó la segunda posición, al pasar de 3,284 funcionarios en julio a 3,712 en agosto, un incremento de 428 trabajadores, equivalente a 13%. El movimiento ocurrió durante la presidencia de la diputada Shirley Castañeda, quien asumió la conducción del Legislativo en julio. Frente a enero, cuando tenía 3,144 empleados, el aumento acumulado alcanza 568 personas, equivalente a 18.1%.

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El gasto bruto acumulado en salarios del sector público alcanzó $3,603.7 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de $164.8 millones, equivalente a 4.8%, frente a los $3,438.9 millones registrados durante el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tercer lugar apareció el Ministerio de Gobierno, con 279 funcionarios adicionales en agosto, al elevar su nómina a 4,464 trabajadores. Desde enero, la institución acumula un aumento de 1,233 empleados. Le siguió el Ministerio de Salud, con 222 trabajadores más que en julio, hasta alcanzar 20,708 funcionarios, lo que representa 1,184 adicionales frente al inicio del año.

El Ministerio de la Presidencia ocupó la quinta posición, con un incremento de 119 funcionarios entre julio y agosto, hasta contabilizar 2,322 trabajadores. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sumó 67 empleados durante agosto, alcanzando 939 funcionarios, es decir, 151 más que al comenzar 2026.

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La Caja de Seguro Social aumentó su nómina hasta alcanzar 35,187 trabajadores. El Órgano Judicial incorporó un saldo de 37 funcionarios respecto a julio, elevando su planilla a 7,614 personas, con un incremento de 330 trabajadores desde enero.

Las últimas dos posiciones entre las diez entidades con mayores aumentos correspondieron al Ministerio de Ambiente, que sumó 29 funcionarios en agosto, hasta alcanzar 1,774 trabajadores, y a la Lotería Nacional de Beneficencia, que incorporó 27, para llegar a 1,561. Desde enero, Ambiente acumula 367 empleados adicionales, mientras la Lotería registra un crecimiento neto de apenas diez personas.

El Ministerio de Salud alcanzó 20,708 funcionarios en agosto de 2026, con un incremento neto de 222 trabajadores frente a julio y 1,184 respecto a enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de funcionarios estuvo acompañado por un crecimiento del gasto bruto mensual en salarios, que alcanzó $462.6 millones en agosto. La cifra supera en $1.9 millones la registrada en julio y representa un incremento de $11.9 millones frente a agosto de 2025, equivalente a 2.6%.

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Durante los primeros ocho meses de 2026, el sueldo bruto acumulado ascendió a $3,603.7 millones, frente a $3,438.9 millones en igual período de 2025. La diferencia fue de $164.8 millones, equivalente a 4.8%, lo que evidencia una expansión del costo salarial de la administración pública durante el período analizado.

Del desembolso mensual de agosto, $438 millones correspondieron a funcionarios permanentes y $24.6 millones a eventuales. Por distribución institucional, el Gobierno Central representó $292 millones, mientras el sector descentralizado acumuló $170.6 millones, manteniendo la mayor concentración del gasto salarial en las entidades centrales.

El informe comprende 96 entidades públicas y excluye la Autoridad del Canal de Panamá y la mayoría de los municipios, entre otras categorías. Tampoco incorpora determinados pagos extraordinarios, por lo que las cifras corresponden al alcance específico de la planilla examinada y no representan la totalidad de las obligaciones laborales del Estado.

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