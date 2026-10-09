Panamá

Canal de Panamá mantiene operaciones tras terremoto de 7.2 y aeropuerto de Tocumen reanuda sus vuelos

La terminal aérea fue inspeccionada después de una evacuación preventiva. Varios aviones de Copa Airlines fueron desviados a Colombia y otros destinos alternos.

Canal de Panamá
El Canal de Panamá mantuvo el tránsito de buques con normalidad después del terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre. (Foto: Shutterstock)
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El Canal de Panamá mantiene sus operaciones con normalidad después del terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el país este viernes 9 de octubre, mientras el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus actividades tras una suspensión temporal y la evacuación preventiva de sus instalaciones.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que activó sus protocolos de emergencia y desplegó equipos técnicos para inspeccionar la infraestructura de la vía interoceánica, sin reportar interrupciones en el tránsito de embarcaciones.

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La administración canalera explicó que la seguridad de sus trabajadores, los buques y sus tripulaciones constituye una prioridad, al igual que la protección de las comunidades cercanas. Las inspecciones se desarrollan mientras continúan las réplicas del terremoto principal, ocurrido aproximadamente a las 12:56 p. m.

La ACP informó que compartirá actualizaciones conforme avancen las evaluaciones técnicas, para identificar posibles afectaciones en las instalaciones de la ruta marítima.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó la reanudación de sus operaciones aéreas, después de completar inspecciones en las pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y torre de control. Las revisiones no identificaron afectaciones que impidieran retomar las actividades, según el comunicado oficial.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen evacuó preventivamente a los pasajeros tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes en Panamá, como parte de sus protocolos de seguridad antes de reanudar las operaciones aéreas. Captura de video
El Aeropuerto Internacional de Tocumen evacuó preventivamente a los pasajeros tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes en Panamá, como parte de sus protocolos de seguridad antes de reanudar las operaciones aéreas. Captura de video

El área comercial también volvió a funcionar y el personal de Migración y Aduanas regresó a sus puestos de atención. Como medida adicional, la administración solicitará una nueva inspección al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que los vuelos de Copa Airlines CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492 y CM416 fueron desviados hacia los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, en Colombia. Otros vuelos, como CM687 y CM335, también fueron dirigidos a terminales alternas, mientras el CM123 fue encaminado hacia El Coco y el CM324 continuó hacia su destino.

La autoridad mantiene la coordinación del tránsito aéreo y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios.

El terremoto, registrado a las 12:56 p. m. con una magnitud de 7.2, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, provocó evacuaciones y la suspensión de distintos servicios públicos. El Metro de Panamá interrumpió temporalmente las operaciones de sus líneas 1 y 2 para realizar inspecciones de seguridad, mientras el Gobierno ordenó el cierre de las oficinas públicas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el seguimiento de los movimientos posteriores al fuerte sismo que sacudió el territorio nacional. Tomado X
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el seguimiento de los movimientos posteriores al fuerte sismo que sacudió el territorio nacional. Tomado X

En el interior del país se reportaron daños en iglesias históricas, viviendas y otras edificaciones, particularmente en las provincias centrales.

Las consecuencias también alcanzaron el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito, debido a fallas eléctricas que afectaron la producción de varias plantas potabilizadoras.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, operaba al 20% de su capacidad, situación que puede provocar interrupciones y baja presión en los sectores abastecidos por este sistema. La institución pidió a la población tomar previsiones y utilizar responsablemente el agua disponible mientras continúan las evaluaciones.

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