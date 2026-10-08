Salvadoreña muere al ser atropellada mientras cruzaba por una línea de cebra en Panamá

Agentes de la Policía Nacional de Panamá recaban indicios en la escena de un atropello fatal donde un taxi embistió a una mujer sobre un paso peatonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer salvadoreña murió atropellada por un taxi en la vía principal de Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La víctima, de generales hasta el momento desconocidas, caminaba por el área de seguridad de la carretera cuando el vehículo la arrolló.

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El conductor permaneció en el lugar hasta la llegada del personal del Ministerio Público y de las unidades de tránsito de la Policía Nacional.

El caso se produjo en una provincia que ya acumula 46 víctimas fatales por accidentes de tránsito en 2026, según los datos disponibles para este año.

La muerte de la mujer se suma a una serie de siniestros que mantienen bajo atención a la provincia de Panamá Oeste, mientras que las autoridades investigan las circunstancias del atropello y las posibles responsabilidades del conductor.

Dos cruces de madera permanecen a la orilla de una carretera en Panamá como señal de un accidente vial registrado en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros del Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional muestran que Panamá Oeste contabilizó 7.937 accidentes viales durante 2024.

En 2025, la cifra ascendió a 8.011 casos, con un aumento de 74 sucesos frente al período anterior.

La cantidad de fallecidos también subió, toda vez que la provincia reportó 61 muertes por siniestros viales en 2024 y 63 durante 2025.

Ese resultado ubicó a Panamá Oeste entre las provincias con más decesos por accidentes de tránsito en el país durante el último año.

Por su parte, las cifras preliminares a nivel nacional de 2025 registraron 52.812 accidentes. El total representó un incremento de 8,0% respecto de 2024, con 3.925 hechos adicionales.

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Agentes de la Policía Nacional de Panamá acordonan la escena de un accidente vial donde un vehículo permanece volcado sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese mismo año se produjeron 360 fallecimientos por accidentes viales, con un promedio de 30 defunciones mensuales.

Los meses con mayor cantidad de accidentes en 2025 fueron diciembre, con 5.050 casos; octubre, con 5.027, y agosto, con 4.806.

La provincia de Panamá encabezó el número de muertes, con 93 casos. Le siguieron Chiriquí, con 65; Panamá Oeste, con 63; Colón, con 33; Veraguas, con 32, y Coclé, con 29. Las demás provincias y comarcas informaron menos de 13 muertes cada una durante 2025.

Panamá atraviesa un período de alta siniestralidad vial durante 2026. Los datos de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional señalan que el país superó los 16.000 accidentes en los primeros seis meses del año, con más de 4.000 personas lesionadas y 172 víctimas fatales.

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Los reportes indican que las unidades atienden entre 65 y 75 accidentes por día en todo el territorio nacional. La frecuencia de los hechos mantiene la alerta de las autoridades sobre las conductas de riesgo al volante.

Un hombre revisa su teléfono celular mientras conduce un automóvil en medio del tráfico urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del primer semestre de 2026 reflejan una mortalidad similar a la registrada en igual período de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censo contabilizó 24.200 accidentes y 171 fallecidos.

La diferencia entre ambos períodos fue de una víctima fatal. El dato expone que la mortalidad vial se mantiene sin una reducción apreciable, mientras continúan los llamados a reforzar la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito.

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El factor humano aparece entre los elementos presentes en la mayor parte de los casos investigados. El exceso de velocidad, las distracciones, la falta de respeto a las señales, los adelantamientos peligrosos y la conducción temeraria figuran entre las infracciones más frecuentes.

La conducción bajo los efectos del alcohol también preocupa a las autoridades. Las unidades de control detectaron a conductores con niveles de alcohol que les impedían mantenerse de pie durante las fiscalizaciones.

Las investigaciones cuentan con el respaldo de cámaras de videovigilancia y grabaciones realizadas por ciudadanos con teléfonos celulares. Ese material permite reconstruir la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

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Un hombre conduce un automóvil bajo los efectos del alcohol con botellas de bebidas alcohólicas en el interior del vehículo mientras circula por una carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de Costa Verde, en el distrito de La Chorrera, está considerado uno de los puntos críticos de Panamá Oeste.

La configuración de la vía, las pendientes y las curvas que reducen la visibilidad elevan el riesgo de colisiones cuando los conductores realizan maniobras sin precaución.

Aunque algunas áreas presentan dificultades vinculadas con la infraestructura o la señalización, los reportes sostienen que la mayoría de los accidentes se relaciona con el comportamiento de quienes manejan.