Carnival Miracle abre una temporada con más de 220 cruceros previstos por el Canal de Panamá

El Carnival Miracle inauguró la temporada de cruceros 2026-2027 del Canal de Panamá durante una travesía de reposicionamiento de 16 días iniciada en Seattle. Cortesía ACP

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El paso del Carnival Miracle por las esclusas de Miraflores abrió este miércoles la temporada de cruceros 2026-2027 del Canal de Panamá, un periodo para el cual están programados más de 220 tránsitos. La cifra supone una recuperación frente a los más de 195 anunciados al comenzar la temporada anterior.

El Carnival Miracle inició su recorrido por la vía interoceánica desde el Pacífico hacia el Atlántico como parte de una travesía de reposicionamiento de 16 días que comenzó en Seattle, Washington. Este tipo de movimiento explica parte de la importancia del Canal para las grandes navieras internacionales.

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Las compañías trasladan estacionalmente sus embarcaciones entre Florida, la costa del Pacífico y Alaska, convirtiendo el cruce panameño en una conexión entre mercados turísticos que operan en temporadas diferentes. Al mismo tiempo, las navieras comercializan la travesía como una experiencia turística en sí misma para sus pasajeros.

La nueva programación representa un cambio frente a 2025-2026, cuando el Canal anticipó más de 195 tránsitos y una moderación de la actividad. La Autoridad del Canal atribuyó entonces el comportamiento a estrategias de reducción de costos, itinerarios más cortos y mayor utilización de instalaciones en el Caribe.

Más de 220 tránsitos de cruceros están programados para la nueva temporada, que se extenderá entre octubre de 2026 y mayo de 2027. REUTERS/Enea Lebrun

Un año antes, la temporada 2024-2025 había comenzado con una expectativa superior a 225 tránsitos de cruceros, impulsada por la recuperación de la demanda turística. Para 2023-2024 se esperaban más de 210, mientras la temporada 2022-2023 terminó con 251 pasos de buques de pasajeros: 210 panamax y 41 neopanamax.

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Las comparaciones requieren considerar que la temporada turística y el año fiscal del Canal no son periodos idénticos. La primera se desarrolla principalmente entre octubre y mayo, mientras el ejercicio fiscal de la Autoridad del Canal comienza el 1 de octubre y concluye el 30 de septiembre del año siguiente.

Para el año fiscal 2027, el Canal espera un comportamiento favorable del segmento de pasajeros ante la expansión de la industria mundial. La demanda global de cruceristas aumentaría 5%, mientras la flota incorporaría 16 embarcaciones hasta alcanzar un total de 490 buques.

El mercado panameño participa de una industria que sigue expandiéndose. Durante 2025, 1.2 millones de pasajeros navegaron por la región de Sudamérica y el Canal de Panamá, según la asociación internacional de líneas de cruceros, que la ubicó como el octavo mayor destino mundial del sector.

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El Disney Adventure estableció en febrero de 2026 un récord en el Canal de Panamá, al convertirse en el crucero de mayor capacidad y tonelaje bruto en transitar la vía, con 208,000 toneladas y espacio para unos 6,700 pasajeros. Tomada de la ACP

El atractivo para las navieras combina logística y experiencia turística. Cruzar Panamá permite conectar el Caribe y la costa estadounidense del Atlántico con el Pacífico sin rodear Sudamérica, mientras los pasajeros pueden observar directamente el funcionamiento de las esclusas y el tránsito entre dos océanos durante el itinerario.

Esa combinación permite comercializar recorridos diferentes. Existen cruces completos entre el Atlántico y el Pacífico y experiencias parciales que ingresan al Canal, llegan hasta áreas como el lago Gatún y regresan al Caribe. Los itinerarios pueden complementarse con escalas en Panamá y otros países centroamericanos.

Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises figuran entre las compañías que mantendrán recorridos completos y parciales durante la nueva temporada. También pasarán embarcaciones más pequeñas, como Le Bellot, Star Legend, National Geographic Quest y Wind Star, orientadas a segmentos turísticos especializados y expediciones.

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La temporada incorporará además cinco barcos que realizarán por primera vez un tránsito por la vía interoceánica: L’Austral, Le Lapérouse, Seven Seas Prestige, Spirit of Adventure y Explora III. La programación refleja la combinación de cruceros tradicionales, embarcaciones de lujo y buques de expedición.

El paso por las esclusas funciona como una experiencia turística y una ruta para reposicionar embarcaciones entre las operaciones de las navieras en el Atlántico y el Pacífico. REUTERS/Enea Lebrun

El crecimiento del tamaño de los barcos también está modificando este mercado. Para 2026-2027 están previstos 39 tránsitos de cruceros de dimensiones neopanamax, entre ellos Star Princess, Norwegian Bliss y Norwegian Joy, con embarcaciones que alcanzan las 177,882 toneladas.

La temporada anterior dejó una referencia todavía mayor. En febrero de 2026, el Disney Adventure estableció un nuevo hito entre los cruceros que han utilizado el Canal, con unas 208,000 toneladas y capacidad aproximada para 6,700 pasajeros, superando el récord que mantenía el Norwegian Bliss.

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Más allá del tamaño de los barcos, el Canal continúa apareciendo en itinerarios que unen Florida, California, Alaska, el Caribe y América Latina. Para las navieras, Panamá funciona simultáneamente como ruta de reposicionamiento y producto turístico, mientras el tránsito por las esclusas agrega una experiencia diferenciadora al viaje.

Con más de 220 pasos previstos hasta mayo, la temporada 2026-2027 devuelve el volumen programado a niveles cercanos a 2024-2025. El movimiento confirma que, además de su función para el comercio mundial, el Canal conserva un espacio particular dentro de la expansión internacional de los cruceros.