Panamá

Panamá necesita recuperar la inversión extranjera para impulsar el empleo, afirma el sector privado

Para lograrlo, el país requiere de seguridad jurídica, reglas claras, estabilidad institucional y preparación laboral, señala

Panamá busca recuperar los flujos de inversión extranjera directa porque esos recursos financian actividades productivas.
Panamá busca recuperar los flujos de inversión extranjera directa porque esos recursos financian actividades productivas.
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Recuperar la inversión extranjera directa resulta indispensable para generar empleo y mejorar sus condiciones, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE), Aristides Hernández.

“El principal reto es que ese crecimiento se traduzca en beneficios para los sectores menos favorecidos”, enfatizó.

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De igual manera, los proyectos estratégicos del Canal aparecen como una de las vías para impulsar la inversión y el empleo en Panamá durante los próximos años.

El economista Domingo Latorraca, socio de ELEMENTE, ubicó esas iniciativas entre los factores que pueden reforzar la actividad productiva del país.

La recuperación de la inversión extranjera directa fue uno de los ejes del conversatorio “Perspectivas Económicas 2027”, organizado por la APEDE.

Aristides Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE). (Video TReporta)
Aristides Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE). (Video TReporta)

Allí, el expositor sostuvo que el país debe restablecer la confianza de quienes ya colocaron capitales y de quienes evalúan nuevos proyectos.

Panamá busca recuperar los flujos de inversión extranjera directa porque esos recursos financian actividades productivas, generan puestos de trabajo y amplían la contratación de servicios.

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Para lograrlo, el país necesita ofrecer seguridad jurídica, reglas claras, estabilidad institucional y una preparación laboral que permita convertir los proyectos en empleos de mayor productividad.

Latorraca planteó que el reto no se limita a captar recursos nuevos desde el exterior. También incluye evitar que los capitales ya instalados suspendan sus planes de expansión tras la interrupción que provocó la pandemia.

“Que el inversionista se sienta seguro de reinvertir lo que ya ha invertido o traer plata fresca para el país”, expresó el socio de ELEMENTE. Para el expositor, esa confianza resulta necesaria para recuperar la inversión extranjera directa.

Los proyectos estratégicos del Canal aparecen como una de las vías para impulsar la inversión y el empleo en Panamá durante los próximos años. EFE/Alejandro Bolívar
Los proyectos estratégicos del Canal aparecen como una de las vías para impulsar la inversión y el empleo en Panamá durante los próximos años. EFE/Alejandro Bolívar

El analista vinculó esa tarea con la defensa de la democracia y la estabilidad de las instituciones. A su juicio, esos elementos pueden consolidar a Panamá como un destino confiable tanto para el capital como para el talento.

El escenario internacional, atravesado por conflictos, polarización y cambios en las relaciones comerciales, también puede abrir oportunidades de negocios para el país. La posibilidad de aprovecharlas dependerá de la capacidad local para ofrecer previsibilidad a las empresas.

La exposición complementó el análisis del Informe Económico de octubre de 2026 elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de APEDE.

El documento proyectó un crecimiento de 5,3% para 2026, aunque advirtió que esa expansión debe ir acompañada de mejoras en el empleo y en la capacidad estatal para financiar inversiones.

Latorraca señaló que los proyectos vinculados al Canal de Panamá pueden movilizar inversiones en construcción, ingeniería, suministro de materiales, operación y mantenimiento. Entre las iniciativas mencionadas estuvieron Río Indio, las terminales portuarias de Corozal y Telfers, el corredor energético interoceánico y el corredor logístico.

Avanzar con la obra de Río Indio permitiría asegurar el suministro de agua para la población y reforzar la confiabilidad operativa del Canal durante las sequías, afirma la APEDE. (AP Foto/Matias Delacroix)
Avanzar con la obra de Río Indio permitiría asegurar el suministro de agua para la población y reforzar la confiabilidad operativa del Canal durante las sequías, afirma la APEDE. (AP Foto/Matias Delacroix)

El proyecto de Río Indio ocupa un lugar central en ese conjunto de planes. El expositor consideró que avanzar con esa obra permitiría asegurar el suministro de agua para la población y reforzar la confiabilidad operativa del Canal durante las sequías.

El desarrollo del proyecto debe contemplar una atención adecuada a las comunidades involucradas, según indicó Latorraca. Esa condición forma parte de la discusión sobre una infraestructura capaz de responder a las necesidades de largo plazo.

La construcción mostró señales favorables dentro de la recuperación de las actividades orientadas a la demanda interna. El análisis diferenció ese proceso del crecimiento de los sectores vinculados al mercado internacional.

Para el especialista, ese repunte puede ayudar a distribuir los beneficios de la inversión mediante nuevos empleos, compras locales y contratación de servicios. La meta consiste en que las obras no se agoten en su etapa inicial, sino que abran oportunidades económicas sostenidas.

La llegada de capitales requiere una estrategia paralela de preparación del capital humano. Latorraca sostuvo que la educación es necesaria para que los jóvenes accedan a actividades con mayor productividad y mejores remuneraciones.

La llegada de capitales requiere una estrategia paralela de preparación del capital humano, sostiene economista. REUTERS/Luisa González
La llegada de capitales requiere una estrategia paralela de preparación del capital humano, sostiene economista. REUTERS/Luisa González

El planteamiento apunta a que las oportunidades laborales no queden limitadas a la construcción de grandes obras. La formación de trabajadores permitiría que las personas también participen en las tareas de operación, mantenimiento y servicios derivados de los proyectos.

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