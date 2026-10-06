Panamá suma vuelo directo desde Bogotá a la Riviera Pacífica

El primer vuelo chárter de Wingo procedente de Bogotá llegó al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez con más de 170 turistas, incorporando al mercado colombiano a las conexiones directas con la Riviera Pacífica. Cortesía

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Un vuelo chárter procedente de Bogotá aterrizó en el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez con más de 170 turistas colombianos, incorporando a Colombia a la estrategia de conectividad internacional de Río Hato. La operación se suma a los vuelos iniciados desde Quito, Ecuador, hacia la Riviera Pacífica panameña.

La nueva conexión es operada por Wingo como parte de una alianza con On Vacation, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá. La operación tendrá capacidad para movilizar aproximadamente 1,400 pasajeros mensuales entre Bogotá y Río Hato, según la información divulgada con el inicio de los vuelos.

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La llegada desde Colombia amplía una estrategia que comenzó a materializarse este año con la apertura de la ruta directa entre Quito y Río Hato, operada por Aeroregional junto con MaxiTravel. Ese servicio fue diseñado inicialmente con frecuencias semanales y aeronaves con capacidad para 168 pasajeros.

Con las conexiones desde Ecuador y ahora Colombia, el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez comienza a diversificar sus mercados internacionales más allá de los vuelos estacionales procedentes de Canadá, que durante años concentraron buena parte del tráfico extranjero hacia Río Hato y los complejos turísticos de la Riviera Pacífica.

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La conexión entre Bogotá y Río Hato tendrá capacidad para movilizar aproximadamente 1,400 pasajeros mensuales, acercando a los viajeros colombianos directamente a la oferta hotelera de la Riviera Pacífica. Cortesía

La apuesta busca que los visitantes lleguen directamente a Coclé sin tener que aterrizar primero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y posteriormente trasladarse por carretera.

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Desde Bogotá, los pasajeros pueden acceder de manera directa a la principal concentración de hoteles de playa del país, mientras los paquetes también contemplan estadías combinadas con Ciudad de Panamá.

El mercado colombiano ya figuraba entre los objetivos identificados p

ara ampliar la conectividad regional. Cuando se preparaba la operación desde Ecuador, Bogotá y Medellín estaban entre las ciudades evaluadas para futuras conexiones, mientras Wingo aparecía entre las aerolíneas con las que se mantenían conversaciones para desarrollar nuevas operaciones.

La incorporación de Bogotá confirma ahora parte de esa estrategia. On Vacation estructuró paquetes que incluyen alojamiento en la Riviera Pacífica y alternativas para visitar la capital, buscando aprovechar la combinación de playa, compras, gastronomía y oferta urbana que puede ofrecer Panamá a los viajeros procedentes del mercado colombiano.

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La Riviera Pacífica concentra la principal oferta de hoteles y resorts de playa de Panamá y busca fortalecer su conexión directa con mercados internacionales para atraer más visitantes al interior del país. Cortesía

La operación también busca generar movimiento económico fuera de la capital. Una capacidad estimada de 1,400 pasajeros al mes puede aumentar la demanda de habitaciones, transporte, restaurantes, excursiones y comercios, además de ampliar las oportunidades para operadores turísticos y otros servicios vinculados con la llegada de visitantes.

La conectividad directa ha sido identificada como uno de los principales obstáculos para desarrollar el potencial turístico del interior. El traslado desde Tocumen hacia Río Hato puede incrementar el costo y el tiempo total del viaje, una desventaja frente a destinos regionales donde los turistas aterrizan cerca de las principales zonas hoteleras.

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Para impulsar estas conexiones, el Gobierno había aprobado $4 millones a través de PROMTUR, complementados con otro $1 millón aportado por Tocumen S.A. Los recursos fueron destinados a respaldar el desarrollo de nuevas rutas internacionales hacia aeropuertos regionales, principalmente Río Hato y David.

El esquema contempla distribuir parte del riesgo comercial entre distintos participantes. Operadores turísticos pueden comprometer anticipadamente una proporción de los asientos, mientras las aerolíneas comercializan otros espacios y los hoteles participan mediante cupos para sus huéspedes. La fórmula busca construir demanda durante las primeras etapas de las rutas.

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, amplía su papel como puerta de entrada para visitantes internacionales con operaciones procedentes de Ecuador y ahora también de Colombia. Tomada de la ATP

La ruta desde Quito había sido proyectada para movilizar alrededor de 3,000 turistas ecuatorianos durante su fase inicial, mientras la nueva operación colombiana podría alcanzar unos 1,400 pasajeros mensuales si utiliza su capacidad estimada. Ambas conexiones colocan ahora a dos mercados sudamericanos directamente frente a la oferta turística de Coclé.

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El desafío será convertir estas operaciones en conexiones sostenibles más allá de sus primeras temporadas. Río Hato busca pasar de depender principalmente de vuelos vacacionales puntuales a construir una red internacional con mayor continuidad, capaz de llevar visitantes directamente al interior y distribuir una mayor parte del gasto turístico fuera de la capital.

La llegada del vuelo desde Bogotá representa así un nuevo paso en una estrategia que pretende utilizar los aeropuertos regionales como puertas de entrada internacional. Después de Ecuador y Colombia, el objetivo será determinar si la demanda permite consolidar las rutas existentes y sumar nuevos mercados a la Riviera Pacífica panameña.

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