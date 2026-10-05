En poco más de dos años Panamá cuadriplica su cantidad de guardabosques para vigilar sus 124 áreas protegidas

Dos guardaparques uniformados patrullan un sendero natural junto a un letrero con la leyenda Cuidamos el bosque de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá cuadruplicó su número de guardaparques activos en poco más de dos años.

La cifra pasó de 141 agentes en campo a 631 unidades operativas en 26 meses, un incremento de 490 nuevos custodios ambientales durante la actual administración.

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Esta semana, 34 hombres y mujeres se sumaron a esa fuerza tras culminar su proceso de formación.

La meta oficial es alcanzar 724 guardaparques para diciembre de 2026, dentro de una estrategia que busca reforzar la vigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en todo el territorio.

Panamá cuenta en la actualidad con 124 áreas protegidas distribuidas en su territorio. De ese total, 19 son parques nacionales, entre los que se destacan Darién y Coiba, considerados referentes mundiales por su riqueza biológica.

Con la incorporación de esta promoción se fortalece la formación de una nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con la defensa de la naturaleza. (Cortesía)

La información señala que las nuevas unidades serán destinadas a distintas áreas protegidas del país para vigilar bosques, ríos, humedales, montañas y ecosistemas marino-costeros.

La graduación forma parte del plan de fortalecimiento que impulsa el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para robustecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

El objetivo es garantizar presencia estatal permanente en los territorios de mayor valor ecológico del país.

La entidad también sumó 20 profesionales especializados, entre biólogos e ingenieros forestales, para respaldar la gestión técnica y administrativa de las áreas protegidas.

La formación continua corre a cargo de la Escuela de Guardaparques y de la Oficina de Logística y Capacitación del SINAP.

Panamá cuenta actualmente con 124 áreas protegidas, de las cuales 19 son parques nacionales. (Cortesía)

A ese esfuerzo se suma la capacitación de 25 jefes de parques nacionales y áreas protegidas en la Universidad Estatal de Colorado, orientada a liderazgo y manejo de recursos naturales.

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En este proceso participaron como aliados el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, y el Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística.

“Hoy empieza el reto de sus vidas; hace años parecía imposible pensar en tener guardaparques con posiciones permanentes, con equipos, dignos de primer mundo, con capacitación y entrenamiento”, afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

“Siempre hagan lo que tengan que hacer para defender el bosque. Siempre defiendan hasta el último árbol. Nunca permitan que tumben un solo árbol dentro de un parque nacional. Jamás permitan la cacería furtiva o ilegal dentro de los parques nacionales. Siempre cuiden la flora y la fauna hasta con su propia vida. Siempre sean estrictos en cumplir la ley”, manifestó

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Entre los 34 nuevos guardaparques estaba Doriela Concepción, hija de un hombre que ejerció esa misma función durante varias décadas.

El desafío es actuar con firmeza frente a quienes desarrollan actividades que dañan la conservación de los ecosistemas, señala MiAmbiente.

Para ella, la graduación cierra un anhelo que arrastraba desde la infancia. “Desde niña he sido guardiana de los bosques, cuidando la biodiversidad con mi papá. El propósito de ser guardaparques llevaba muchos años; hoy lo he logrado”, expresó la nueva guardaparque.

Reconoció que su mayor desafío será la interacción con personas que no respetan las normas ambientales.

“El mayor reto son las personas; para mí va a ser una nueva experiencia, porque me tocará cuidar de la vida marina y hay muchos problemas con las personas y hay que saber llegarles sin afectarlas”, afirmó Concepción sobre la tarea que la espera en el ámbito marino-costero.

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Alfredo Valdespino, otro integrante de la nueva promoción, dijo sentirse orgulloso de la certificación recibida. Destacó especialmente el aprendizaje adquirido durante el curso especializado.

Al igual que su compañera, Valdespino identificó como principal desafío la necesidad de actuar con firmeza frente a quienes desarrollan actividades que dañan la conservación de los ecosistemas.

La entidad planea construir una nueva Escuela Nacional de Guardaparques en el Parque Nacional Camino de Cruces. (MiAmbiente)

MiAmbiente proyecta además la construcción de la Escuela Nacional de Guardaparques en el Parque Nacional Camino de Cruces. La obra busca consolidar la formación de nuevas generaciones dedicadas a la defensa de los ecosistemas del país.

Con la llegada de los 34 graduados, la fuerza de vigilancia ambiental queda un paso más cerca de la meta de 724 agentes prevista para diciembre de 2026. Desde montañas, bosques, manglares y costas, ese personal quedará a cargo de la protección del patrimonio natural panameño.

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