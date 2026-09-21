La Unión Europea no logró renovar por tres años las sanciones contra 2.600 personas y entidades vinculadas a la invasión rusa

La Unión Europea fracasa al renovar por tres años las sanciones contra 2.600 personas y entidades vinculadas a la invasión rusa. REUTERS/Yves Herman

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La Unión Europea no logró renovar este lunes por tres años las sanciones contra unas 2.600 personas y entidades vinculadas a la invasión rusa de Ucrania, después de que el acuerdo para retirar de la lista a los empresarios rusos Alisher Usmanov y Mijail Fridman no obtuviera la unanimidad de los 27 Estados miembros.

Las negociaciones quedaron bloqueadas durante el procedimiento escrito destinado a formalizar el pacto y los embajadores volverán a reunirse en Bruselas este martes 22 de septiembre, a las 8.00 horas, para intentar completar la renovación antes de que las medidas vigentes expiren a medianoche, según fuentes europeas citadas por Europa Press.

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El compromiso inicial contemplaba excluir a Usmanov y Fridman de la lista de sancionados, como reclamaban Francia y Eslovaquia, a cambio de ampliar a tres años la vigencia de las restricciones sobre el resto de los afectados. Hasta ahora, el bloque renovaba estas medidas por períodos de seis meses.

El procedimiento escrito se abrió a las 18.00 horas del lunes y debía concluir inicialmente a las 20.00, pero fue prorrogado hasta las 22.00. Cualquier Estado miembro podía formular objeciones y el proceso terminó sin el consenso requerido para validar la decisión, indicaron fuentes diplomáticas a Europa Press.

Fuentes diplomáticas señalaron al medio que Letonia fue el único país que objetó el acuerdo durante ese proceso. El Ministerio de Exteriores letón no confirmó ni desmintió esa posición y afirmó que los Estados miembros aún coordinaban sus posturas.

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FOTO DE ARCHIVO. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. REUTERS/Bart Biesemans

La agencia AFP informó que Francia había pedido retirar las restricciones a Usmanov por motivos de “seguridad nacional”, sin detallar públicamente las razones. Financial Times había señalado que la petición podría estar relacionada con una eventual negociación para liberar a ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán.

Luxemburgo impulsó la retirada de las sanciones contra Fridman, quien demanda al país por 15.000 millones de euros (USD 17.000 millones) tras la congelación de sus activos. Diplomáticos consultados por AFP indicaron que Polonia y los Estados bálticos se opusieron a aliviar las medidas contra ambos empresarios y defendieron aumentar la presión sobre Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin. Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS

Las sanciones afectan a personas y entidades acusadas de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Incluyen congelación de activos, prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos y restricciones de viaje dentro del territorio comunitario para las personas físicas.

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La Unión Europea ya había extendido excepcionalmente las medidas durante siete días la semana anterior, después de no conseguir la unanimidad antes del vencimiento inicial, previsto para el 15 de septiembre. Usmanov y Fridman fueron incluidos en la lista poco después de la invasión rusa de 2022 por acusaciones de que sus negocios generaban ingresos para el Kremlin.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, cuestionó la posible exclusión de ambos empresarios. “La exclusión de la lista es inaceptable y enviaría la señal equivocada a Moscú en un momento en que la presión necesita aumentar”, escribió en redes sociales.

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