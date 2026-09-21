Panamá

Entre 65 a 70 casos nuevos de cáncer infantil se diagnostican anualmente en Panamá

La enfermedad constituye una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia en el país

Primer plano de una mano adulta que sostiene la mano de un niño, quien tiene un vendaje y una vía intravenosa en la muñeca. El fondo es una sábana clara con patrones.
Una mano adulta sostiene con ternura la de un niño en un entorno médico, ofreciendo consuelo y apoyo en su camino de recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El país registra entre 65 y 70 casos nuevos anuales de cáncer infantil, donde la leucemia, los linfomas y los tumores del Sistema Nervioso Central constituyen los diagnósticos más frecuentes en la población pediátrica.

La enfermedad figura entre las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia panameña.

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Por ese motivo, la detección precoz puede definir las opciones de atención disponibles para cada paciente.

La pediatra oncóloga del Hospital del Niño, Lorelay Cárcamo, afirmó que el cáncer infantil aparece al azar y se diferencia de los tumores en adultos, que pueden asociarse con factores de riesgo evitables.

Diagnosticar a tiempo esta enfermedad nos ayuda a nosotros los médicos oncólogos a ofrecerles tratamientos menos complejos”, dijo la especialista.

El cáncer infantil aparece al azar y se diferencia de los tumores en adultos, señaló la pediatra oncóloga del Hospital del Niño, Lorelay Cárcamo.
El cáncer infantil aparece al azar y se diferencia de los tumores en adultos, señaló la pediatra oncóloga del Hospital del Niño, Lorelay Cárcamo.

Cárcamo remarcó que el diagnóstico temprano permite aplicar tratamientos menos agresivos. También pidió que los padres reconozcan en casa los signos de alerta asociados a la enfermedad.

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La oncóloga insistió en que esa identificación inicial puede incidir en la vida de los niños y adolescentes. La consulta médica ante señales de alarma permite acelerar la evaluación y la definición del tratamiento.

Sobre el tema, pero en otro aspecto, entre el 80% y el 90% de las braquiterapias realizadas durante la primera etapa en la Clínica de Vigilancia Oncológica de Ciudad de la Salud corresponden a pacientes con cáncer cervicouterino.

Las estadísticas revelan que en Panamá el cáncer cervicouterino registra una prevalencia de 43 casos por cada mil mujeres en edad reproductiva, muy por encima del promedio regional de cuatro por mil, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

El Instituto Oncológico Nacional registró el ingreso de 3,695 mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino entre 2015 al 2024, en edades de 20 a 80 años y más.

Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

A pesar de que se trata de un tumor 100% curable con su detección temprana, normativas vigentes con la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y en las campañas de concienciación a la población, la infección por el VPH sigue produciendo lesiones en el cérvix lo suficientemente importantes para degenerar en cáncer.

Las autoridades de salud indican que se ha demostrado que el estudio de la muestra que se toma en el cérvix o cuello de la matriz, conocida como Papanicolaou (PAP), permite la detección temprana y el tratamiento oportuno y eficaz de éste. Se trata de un estudio sencillo y económico accesible a la población y forma parte de un examen ginecológico.

Panamá ha sido el pionero en la vacunación contra el VPH en niñas de 10 años desde el 2009, incluyéndose a los niños posteriormente; siendo esta estrategia altamente efectiva en la prevención de infecciones por este virus, por lo que permitir que vacunemos a nuestros niños es regalarle vida.

Hoy día, la clínica amplió su equipo de uno a tres médicos y puede atender cerca de 60 pacientes al día, tanto asegurados como no asegurados.

El servicio está destinado a personas que terminaron tratamientos contra el cáncer y necesitan controles periódicos.

El Cáncer cervicouterino puede desarrollarse debido al Virus del Papiloma humano y otros factores modificables como el consumo de tabaco. (UNAM).
El cáncer cervicouterino puede desarrollarse debido al Virus del Papiloma Humano y otros factores modificables como el consumo de tabaco. (UNAM).

La técnica consiste en administrar una dosis elevada de radiación directamente sobre una zona reducida, explicó el radiooncólogo y coordinador del Instituto Oncológico Nacional en Ciudad de la Salud, Max Fasano,

Señaló que se trata de un tratamiento necesario para la gran mayoría de las pacientes con ese diagnóstico.

La braquiterapia es fundamental”, afirmó el especialista. También remarcó que esta modalidad conserva su lugar en los tratamientos pese a los avances tecnológicos disponibles.

La nueva sala permite tratar de forma ambulatoria a pacientes con cáncer cervicouterino y de endometrio, sin la hospitalización que exigía la modalidad de baja tasa utilizada antes.

La Clínica de Vigilancia Oncológica, en tanto, concentra el seguimiento médico posterior a quimioterapia, radioterapia o cirugía.

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