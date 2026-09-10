Carney insiste en que Canadá está lista para un acuerdo comercial con Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, responde a preguntas en una conferencia de prensa en Banff, Alberta, Canadá, el 10 de septiembre de 2026 REUTERS/Todd Korol

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves que Ottawa sigue dispuesta a cerrar un acuerdo comercial “justo” con Washington, pese al deterioro sostenido de las relaciones económicas entre ambos países. Carney precisó que mantiene comunicación directa con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que habló con él “en los últimos días”.

“Canadá siempre está lista para alcanzar un acuerdo justo”, declaró el mandatario a periodistas en Calgary, donde recibió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. “Creemos que existe un acuerdo mutuamente beneficioso para Canadá y Estados Unidos”, agregó, según recogió la agencia France-Presse.

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La declaración llega tras la ruptura de las negociaciones comerciales bilaterales del 21 de agosto y la imposición de aranceles del 50% por parte de Washington. Las negociaciones colapsaron en la noche del 21 de agosto, tras casi dos semanas de conversaciones intensivas. Horas después, Washington impuso aranceles del 50% sobre productos canadienses como lácteos, bebidas alcohólicas, cemento y equipamiento de hockey.

Carney calificó la medida de “un error de cálculo” y responsabilizó a la Casa Blanca por exigencias que consideró “antieconómicas e injustas”. El primer ministro acusó además a la Administración Trump de buscar limitar la capacidad de Canadá para firmar acuerdos con otros países y de exigir cambios en las leyes que protegen la lengua y la cultura francesas de Quebec.

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Como represalia, Ottawa impuso aranceles equivalentes sobre productos estadounidenses, vigentes desde el 8 de septiembre, en una respuesta que Carney definió como “dólar por dólar”. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, rechazó esa versión y sostuvo que fue Ottawa la que se negó a formalizar un acuerdo ya pactado.

Dos personas miran el lago Ontario y el horizonte de Toronto desde el puerto Toronto en la ciudad del mismo nombre, el martes 25 de agosto de 2026. (Keito Newman/The Canadian Press vía AP)

La disputa también se trasladó al terreno simbólico: Trump firmó una orden ejecutiva para rebautizar el lago Ontario, fronterizo con la provincia canadiense homónima, como “Lake America”, mientras funcionarios de su gabinete sumaban burlas públicas hacia Canadá en redes sociales. Carney respondió sin subir el tono: “No es constructivo, pero esa es su democracia”.

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Días atrás, el primer ministro también rebatió al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, quien había acusado a Ottawa de hacer estallar “por razones políticas” un acuerdo casi cerrado. Carney contestó que Canadá está lista para negociar “cuando los estadounidenses estén listos”.

La asociación comercial entre Washington y Ottawa, sostenida durante décadas por el T-MEC (CUSMA, en su sigla en inglés), se deterioró de forma constante desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, que reactivó su insistencia en calificar a Canadá como un potencial “51.º estado” de la Unión. Sobre ese escenario se sucedieron rondas de aranceles y represalias hasta la ruptura de agosto.

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El encuentro de Calgary coincidió con la visita oficial de Zelensky y la primera dama a Canadá entre el 9 y el 11 de septiembre, con actividades también en Toronto y North Bay, en Ontario, centradas en cooperación en defensa, economía y energía con Kiev. Es su primera visita al país en 2026; la anterior había sido en Halifax, en diciembre pasado.

Carney ha evitado un lenguaje de escalada frente a Trump, pero ha marcado límites con igual firmeza. Ante el Parlamento canadiense sostuvo que la relación con Washington “no volverá pronto a la normalidad” y que ambos países deben adaptarse a “una nueva normalidad”.

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Mientras no se fije fecha para retomar las conversaciones, el arancel del 50% y las represalias canadienses seguirán rigiendo el comercio bilateral.