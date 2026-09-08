Un chofer de plataforma es el cuarto imputado por el homicidio de empresario suizo-español en Panamá

Jesús Vergara se entregó a las autoridades y quedó detenido provisionalmente como cuarto imputado dentro de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jesús Vergara, conductor de una plataforma de transporte, se convirtió en la cuarta persona imputada por el asesinato del empresario suizo-español Miguel Ángel González, ocurrido el 15 de abril en la ciudad de Panamá. El nuevo investigado se entregó voluntariamente a las autoridades después de permanecer requerido por el caso.

El juez de garantías Eric González legalizó su aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó su detención provisional mientras continúa la investigación. La audiencia se desarrolló durante aproximadamente cuatro horas en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde la Fiscalía presentó los elementos que presuntamente lo vinculan con el ataque.

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Vergara fue imputado por los delitos de homicidio doloso agravado y robo en grado de tentativa, según confirmó Martín Caicedo, abogado querellante de la familia. La medida cautelar implica que permanecerá recluido mientras los fiscales reconstruyen su presunta participación en el seguimiento y la interceptación de la víctima.

La investigación sostiene que Vergara conducía un Nissan Versa utilizado para perseguir el Kia Sportage gris de González. El vehículo habría impactado por detrás el automóvil del empresario en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, como parte de una maniobra destinada a detenerlo y apoderarse del cargamento.

El empresario transportaba 77 kilos de plata valorados dentro del proceso en aproximadamente $300 mil cuando fue interceptado. REUTERS/Alexander Manzyuk

González regresaba de retirar 77 kilos de plata que habían llegado del extranjero, valorados dentro de la investigación en aproximadamente $300 mil. La principal hipótesis apunta a que los responsables recibieron información previa sobre el traslado y organizaron una operación coordinada para seguirlo desde varias horas antes.

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Los investigadores analizan videos que presuntamente muestran una caravana de automóviles siguiendo los desplazamientos del empresario. Uno de los vehículos habría interrumpido el tránsito frente a un camión, obligando a González a reducir la velocidad, mientras el Nissan Versa conducido supuestamente por Vergara lo colisionaba desde la parte posterior.

Tras detenerlo, los atacantes intentaron abrir las puertas del automóvil para retirar la plata, pero un desperfecto habría impedido acceder rápidamente al interior. Según la versión presentada por los abogados de la familia, los agresores interpretaron que González se resistía y abrieron fuego repetidamente contra el vehículo.

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Los peritos de Criminalística recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego en la escena y documentaron numerosos impactos en el automóvil. González recibió heridas de bala en la espalda, la cadera y el muslo izquierdo, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un poste.

El empresario fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 12:25 de la tarde. Las primeras versiones indicaron que algunos atacantes utilizaban prendas y chalecos similares a los policiales, un elemento que reforzó la hipótesis de una acción previamente planificada.

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La Operación Destello permitió aprehender a los primeros tres sospechosos casi cinco meses después del homicidio. Cortesía MP

Pese al avance de las pesquisas, todavía no se ha determinado quién realizó los disparos que causaron la muerte de González. La Fiscalía deberá establecer la función atribuida a cada sospechoso, identificar al autor material y comprobar si todos conocían previamente el propósito del seguimiento y el intento de robo.

Las otras tres personas vinculadas judicialmente son Cristopher Robert, identificado como funcionario del Municipio de Panamá; Aristides Ardines Gómez y Yamizuri Elizabeth Gómez. Robert y Ardines permanecen bajo detención provisional por decisión de una jueza de garantías, mientras Gómez recibió arresto domiciliario durante el desarrollo de la investigación penal.

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Los tres primeros investigados fueron aprehendidos mediante la Operación Destello, ejecutada casi cinco meses después del homicidio. Las diligencias se desarrollaron en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito, con participación de la Fiscalía Metropolitana, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Después del ataque, varios de los presuntos participantes se habrían dirigido hacia el sector de San Pedro, donde opera la pandilla Los Galácticos. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si el crimen fue organizado directamente por esa estructura o si algunos sospechosos mantienen vínculos individuales con sus integrantes.

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La investigación también busca determinar quién proporcionó la información sobre el traslado de la plata. Ese posible “soplo” resulta decisivo para explicar cómo los atacantes conocieron el recorrido, el momento del retiro y el vehículo utilizado por González, además de precisar si participaron personas relacionadas con la operación comercial.

Las autoridades todavía no han identificado a la persona que disparó contra el empresario desde el exterior del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

González tenía 60 años y acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc., una casa de valores establecida en Panamá, y también prestaba asesoría a la Superintendencia de Bancos.

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La incorporación de Vergara amplía a cuatro el número de imputados, pero el expediente continúa abierto y podrían producirse nuevas aprehensiones. Los fiscales todavía deben localizar a otros posibles participantes, y demostrar quién planificó la operación, quién filtró los movimientos del empresario y quién ejecutó materialmente el ataque armado.