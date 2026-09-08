“Es como reencontrarse con un viejo amigo”: Brendan Fraser habló sobre su regreso como Rick O’Connell en La momia

El actor retomará a Rick O’Connell más de dos décadas después de su última aparición en la franquicia (Soldier Boy)

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Brendan Fraser definió su regreso como Rick O’Connell en la próxima película de La momia con una frase que sintetiza su vínculo con el personaje: “Es como reencontrarse con un viejo amigo”. El actor retomará el papel que lo convirtió en una de las figuras asociadas a la franquicia, luego de más de dos décadas desde su última aparición como el aventurero.

De acuerdo con Espinof, Fraser confirmó que el rodaje comenzará en los próximos días. “Tengo que estar en el trabajo el lunes”, afirmó el intérprete, quien también aludió a la preparación física necesaria para volver a encarnar a Rick O’Connell, un personaje marcado por las persecuciones, las peleas y las escenas de acción.

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Fraser volverá a interpretar a Rick O’Connell

La vuelta del actor de 57 años supone uno de los principales atractivos de la nueva producción. Fraser encabezó La momia, estrenada en 1999, y sus continuaciones, El regreso de la momia y La momia: la tumba del emperador dragón. La nueva película lo reunirá con parte del elenco que participó en las primeras historias de la saga.

El protagonista confirmó el inicio inminente del rodaje y habló sobre las exigencias físicas del personaje (Captura de video)

El actor reconoció que, en esta ocasión, no asumirá las secuencias más exigentes. Durante sus declaraciones, bromeó sobre el trabajo de los especialistas que lo reemplazarán en las tomas de riesgo: “¡Lo vais a hacer genial en esta toma, adelante!”. La frase reflejó el cambio que implica volver a una franquicia de acción con una trayectoria consolidada y con otro tipo de exigencias físicas.

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Fraser había expresado en otras oportunidades su disposición a volver a la saga, siempre que existiera un proyecto que respetara el espíritu de las películas originales. La decisión de convocarlo para interpretar otra vez a Rick O’Connell refuerza una apuesta por recuperar la dinámica aventurera y humorística que caracterizó a las primeras entregas.

Rachel Weisz y otros personajes de la saga original

Rachel Weisz también volverá a interpretar a Evelyn Carnahan, la egiptóloga que formó parte central de las dos primeras películas. La actriz y Fraser no compartían pantalla como Rick y Evelyn desde El regreso de la momia, estrenada en 2001. Su reencuentro permitirá retomar la relación entre los dos personajes después de 26 años.

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La nueva película reunirá a varios miembros del elenco de las primeras entregas de La momia (Captura de video)

El reparto contará además con John Hannah, Oded Fehr y Kevin J. O’Connor, de acuerdo con la información difundida por Espinof. Hannah regresará como Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn; Fehr retomará el papel de Ardeth Bay, líder de los Medjai; y O’Connor volverá a interpretar a Beni Gabor, el personaje que acompañó a Rick al inicio de la primera película.

El regreso de Beni despierta interrogantes entre los seguidores de la franquicia. El personaje parecía haber muerto al final de La momia, cuando quedó atrapado en Hamunaptra después de que una multitud de escarabajos lo atacara. La nueva producción deberá explicar, si mantiene ese antecedente, de qué manera vuelve a aparecer dentro de la historia.

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Radio Silence asumirá la dirección de la película

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán la producción, que Universal Pictures estrenará en octubre de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La dirección estará a cargo de Radio Silence, el dúo integrado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Los cineastas tomarán el relevo de Stephen Sommers, responsable de las primeras películas protagonizadas por Fraser. El cambio creativo abre una nueva etapa para una franquicia que tuvo distintas aproximaciones y reinicios desde su debut.

Universal Pictures fijó el estreno de la nueva película de La momia para el 15 de octubre de 2027. La producción buscará combinar el regreso de sus protagonistas con una nueva propuesta para la saga. La presencia de Fraser, Weisz y otros integrantes del elenco original concentra la expectativa alrededor de un proyecto que recuperará personajes conocidos por el público.

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