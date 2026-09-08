Panamá

A 49 años de la firma del tratado que le devolvió el Canal a Panamá

Acuerdo permitió eliminar la antigua Zona del Canal, transferir progresivamente la operación de la vía a Panamá y fijar su régimen de neutralidad

Los tratados fueron suscritos el 7 de septiembre de 1977 en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), y fueron firmados por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos Herrera.
Los tratados fueron suscritos el 7 de septiembre de 1977 en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), y fueron firmados por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos Herrera.
Guardar

La primera mujer al frente del Canal de Panamá asumió la administración de la vía interoceánica este 7 de septiembre, la misma fecha en la que el país recordó los 49 años de los Tratados Torrijos-Carter.

Ilya Espino de Marotta se convirtió así en la primera mujer que ocupa esa responsabilidad en los 112 años de existencia del Canal.

PUBLICIDAD

La conmemoración puso el foco en el acuerdo que abrió el camino para que Panamá recuperara el control de la ruta marítima y del territorio que durante décadas estuvo bajo administración estadounidense.

A 49 años de su firma, los Tratados Torrijos-Carter representan el marco jurídico y político que permitió eliminar la antigua Zona del Canal, transferir progresivamente la operación de la vía a Panamá y fijar su régimen de neutralidad.

El proceso concluyó el 31 de diciembre de 1999, cuando el Estado panameño asumió plenamente la administración y defensa del Canal.

El 9 de enero de 1964 el pueblo panameño se enfrentó al ejercito norteamericano reclamando su soberanía en el territorio nacional, movimiento que dejó un saldo de 21 muertos y 500 heridos del lado panameño.
El 9 de enero de 1964 el pueblo panameño se enfrentó al ejercito norteamericano reclamando su soberanía en el territorio nacional, movimiento que dejó un saldo de 21 muertos y 500 heridos del lado panameño.

Los tratados fueron suscritos el 7 de septiembre de 1977 en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), y fueron firmados por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos Herrera.

PUBLICIDAD

El entendimiento dejó sin efecto el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, que otorgaba a Estados Unidos control perpetuo sobre el Canal y sobre la franja territorial que lo rodeaba.

Aquella zona, conocida como la Zona del Canal, funcionaba como una entidad territorial y jurídica separada dentro del territorio panameño. Su desaparición formó parte de la recuperación nacional prevista en los acuerdos.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha destacó la participación de Carter en el desenlace diplomático, aunque señaló que ese reconocimiento no reduce el valor de la lucha impulsada por Torrijos ni de la causa panameña.

“La recuperación de la vía interoceánica no era una declaración contra Estados Unidos. Era una declaración a favor de Panamá”, afirmó el funcionario, citado por TVN, al recordar una idea atribuida al general panameño sobre la soberanía del país.

El 31 de diciembre de 1999 los panameños celebraron en la antigua Zona del Canal la reversión a Panamá de la vía interoceánica.
El 31 de diciembre de 1999 los panameños celebraron en la antigua Zona del Canal la reversión a Panamá de la vía interoceánica.

Los Tratados Torrijos-Carter no conforman un único documento. Se trata de dos instrumentos jurídicos distintos, aunque vinculados entre sí: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.

El primero reguló la transferencia escalonada de la administración, la operación y la defensa de la vía marítima. También dispuso la eliminación del acuerdo de 1903 y el fin de la Zona del Canal.

El segundo fijó las normas de neutralidad permanente para el paso marítimo. El texto estableció condiciones de uso para barcos de todas las naciones y reconoció la participación de Estados Unidos en la defensa de la ruta frente a amenazas contra su funcionamiento neutral.

El Tratado del Canal de Panamá incluyó un preámbulo, catorce artículos, un anexo y un acta. El acuerdo sobre neutralidad contó con una estructura propia, centrada en la garantía de libre tránsito y en la colaboración entre Panamá y Estados Unidos.

Los documentos fueron elaborados y firmados en español e inglés, idiomas que fueron reconocidos expresamente con la misma autenticidad jurídica, una definición vinculada a la interpretación futura de los textos y a la afirmación lingüística panameña.

Ilya Espino de Marotta tomó posesión este 7 de septiembre como administradora del Canal de Panamá hasta el 2033. REUTERS/Enea Lebrun
Ilya Espino de Marotta tomó posesión este 7 de septiembre como administradora del Canal de Panamá hasta el 2033. REUTERS/Enea Lebrun

Martínez-Acha sostuvo ante TVN que los acuerdos definieron dos cuestiones centrales: la neutralidad permanente del Canal y el proceso que terminó con la antigua Zona del Canal para colocar la vía bajo administración panameña.

El canciller señaló que el desafío de las generaciones actuales consiste en transformar la soberanía recuperada en beneficios concretos para la población.

“El Canal es nuestro. La soberanía es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Y el futuro también”, manifestó el funcionario ante el canal de televisión.

El planteamiento del jefe de la diplomacia panameña vinculó la administración del Canal con metas en educación, empleo, inversión e innovación. La discusión ya no se limita a la recuperación territorial, sino que alcanza el destino de los ingresos y las oportunidades asociadas a la vía marítima.

La fecha también remite a una reivindicación que atravesó varias generaciones en Panamá. Desde esa perspectiva, la firma de 1977 cerró una disputa sobre la presencia de un enclave extranjero y abrió una transición que llevó más de dos décadas.

Canal de Panamá
Por la vía interoceánica transita entre el 3% y el 5% del comercio mundial. (Foto: Shutterstock)

El general Torrijos, fallecido el 31 de julio de 1981, resumió esa mirada con una frase que quedó ligada al proceso: “Una guerra se puede ganar o perder, pero una lucha popular de liberación solo se puede ganar”.

La culminación de los acuerdos permitió integrar el territorio canalero al Estado panameño, cerrar bases militares y recuperar infraestructuras estratégicas. Desde entonces, Panamá ejerce la custodia de una ruta decisiva para el comercio marítimo internacional.

Temas Relacionados

PanamáTratadosTorrijos-CarterNeutralidadZona del CanalSoberanía112 añosMujerIlya Espino de MarottaAdministradoraSeptiembre1977

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Impactante: Finalista se desmayó durante la gala final de Miss Universe Panamá 2026

El incidente ocurrió el 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, tras la pasarela en traje de noche y antes del anuncio del Top 7, con la transmisión en vivo suspendida

Impactante: Finalista se desmayó durante la gala final de Miss Universe Panamá 2026

El Niño no espera: de la prevención a la acción, afirma la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa

Gremio hace un llamado para que la declaratoria de un estado de emergencia hecha recientemente por el Gobierno no se quede solo en un anuncio

El Niño no espera: de la prevención a la acción, afirma la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa

Cirugía de alta complejidad realizada en Panamá permite a pacientes con Parkinson recuperar su independencia

Estimulación cerebral profunda puede generar una mejoría de entre 50% y 80% en síntomas como el temblor, la rigidez y la lentitud de movimientos

Cirugía de alta complejidad realizada en Panamá permite a pacientes con Parkinson recuperar su independencia

Panamá replantea su entrada a la OCDE y afirma que podría postergarse durante varios años

El país no está en un proceso de adhesión, no tiene una agenda impuesta, por lo que ha identificado prioridades internas para ponerlas en una agenda, afirmó la viceministra Eida Gabriela Sáiz

Panamá replantea su entrada a la OCDE y afirma que podría postergarse durante varios años

Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo comparecerá ante un juez por enriquecimiento injustificado

La fiscalía atribuye al exfuncionario un incremento patrimonial presuntamente no sustentado de 1.9 millones de dólares y la diligencia definirá si el expediente reúne requisitos para pasar a juicio oral

Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo comparecerá ante un juez por enriquecimiento injustificado

TECNO

Cómo hacer con la IA de Google cualquier foto al estilo de los 80’s con Gemini

Cómo hacer con la IA de Google cualquier foto al estilo de los 80’s con Gemini

El primer iPhone plegable de Apple costaría entre 1.800 y 2.500 dólares

Agentes de OpenAI se coordinan en un foro wiki alemán para eludir el control de sus creadores

Cómo tener internet durante un vuelo incluso usando el famoso Modo Avión: y a veces gratis

Unión Europea propone una alianza digital con Colombia apoyada en 3.000 millones de euros y 43 empresas tecnológicas

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

La hermana de Dolly Parton revela cómo vive su familia el duelo tras su muerte

Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

“Me entristeció la forma en que fue recibido”, admitió Sandra Bullock al recordar el estreno de “Practical Magic” en 1998

De plomero al éxito masivo en Onlyfans: Andy Lee ofrece cursos a otros hombres para crecer en la plataforma

MUNDO

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Los rebeldes hutíes atacaron instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen

Tensión en Irán: la amenaza de grupos armados internos rebeldes que enfrenta el régimen de Teherán

El fiscal general de Ucrania presentó su renuncia en medio del escándalo por una red de sobornos y lavado de dinero

El misterio del gato leopardo de Tsushima: un estudio identificó un rasgo insólito en este felino en peligro de extinción

El régimen de Corea del Norte amenazó con una respuesta militar “más poderosa” ante los ejercicios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón