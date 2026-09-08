“El surf no es solo deporte, es estilo de vida”: El Salvador escenario del Surf City ISA World Junior

El surf se ha consolidado como un estilo de vida en El Salvador y se ha catalogado como motor de transformación social, cultural y turística. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El surf ha trascendido la dimensión deportiva y se ha instalado como un estilo de vida. Morena Valdez, ministra de Turismo, señala que esta práctica ha trascendido la dimensión deportiva y representa un motor de transformación social y cultural. Según Valdez, la estrategia nacional es aprovechar la presencia de olas constantes para dinamizar la economía local y atraer a turistas interesados en experiencias auténticas junto a sus familias.

Valdez destaca que la mejora en las condiciones de seguridad ha permitido que más familias acompañen a los jóvenes surfistas, lo que, en su opinión, incrementa la participación en eventos como el campeonato junior. “Ahora en este junior vemos más juniors participantes, porque los papás los acompañan o los papás se sienten más seguros de que vienen a El Salvador”, afirma la ministra, quien vincula esta tendencia a los cambios en percepción de seguridad en el país.

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Durante la entrevista en Diálogo, la funcionaria sostiene que el compromiso de recibir a los visitantes debe ser asumido tanto por el sector público como el privado, así como por las comunidades locales. Plantea que el surf es una herramienta que permite a niños, niñas y adolescentes conectarse con el océano, desarrollar respeto medioambiental y fortalecer la identidad local.

El Salvador como sede confiable de eventos internacionales de surf

El país es sede del Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship 2026. Morena Valdez subraya la presencia de 428 atletas de 56 países como un indicador de confianza internacional en la capacidad organizativa nacional.

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La ministra describe una experiencia acumulada de siete años trabajando con la Asociación Internacional de Surf (ISA), lo que, según ella, ha fortalecido la reputación de El Salvador en la organización de competencias de alto nivel. Valdez sostiene que estos campeonatos atraen a nuevos talentos, familias y equipos técnicos, quienes conviven y comparten la hospitalidad local.

El Salvador es sede del Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship 2026, con 428 atletas de 56 países que refuerzan la confianza internacional en el país. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

De acuerdo con Valdez, el evento junior abre oportunidades para que jóvenes surfistas salvadoreños, la mayoría provenientes de Playa El Tunco, Conchalío y otras playas, participen en rondas eliminatorias. La ministra considera que este formato puede motivar el desarrollo de la niñez y juventud nacional en el surf competitivo.

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Dinámica del campeonato y organización técnica

El campeonato se desarrolla durante quince días, desde el 4 de septiembre hasta el domingo 13 de septiembre de 2026. Alejo Campos, director de Surf City, detalla que la competencia tiene lugar en El Tunco y El Sunsal, con olas como La Bocana, que presentan características técnicas tanto para surfistas principiantes como avanzados.

El torneo está dirigido a jóvenes de ocho a dieciocho años, en ramas masculina y femenina. Los participantes compiten en heats eliminatorios de veinte minutos, donde pueden tomar varias olas, pero solo se contabilizan las dos mejores puntuaciones para avanzar. Según Campos, este sistema permite que debutantes y surfistas con experiencia tengan posibilidades de mostrar su nivel.

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Campos destaca la intervención de jueces certificados por la ISA, algunos con experiencia olímpica, y menciona que El Salvador ha sido escenario para la capacitación de nuevos jueces. En cuanto a la seguridad, el director de Surf City indica que hay motos de agua de la Policía de Turismo, el Ministerio de Defensa y pilotos extranjeros, además de puntos médicos y un helicóptero habilitado para emergencias.

El campeonato de surf juvenil se disputa en El Tunco y El Sunsal con heats eliminatorios de veinte minutos para competidores de ocho a dieciocho años en ramas masculina y femenina. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Morena Valdez señala que la organización del torneo requiere coordinación entre diferentes ministerios y el sector privado, lo que, según la ministra, permite atender de manera integral a los participantes y sus acompañantes.

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Valor agregado y proyección internacional

Alejo Campos afirma que las delegaciones extranjeras que asisten al torneo suelen mostrar sorpresa por la infraestructura disponible, y que han tomado el caso salvadoreño como modelo a replicar en otros países. Plantea que el evento genera impacto económico inmediato, pero también posibilita que visitantes y atletas se conviertan en promotores internacionales del destino.

Campos menciona la existencia de actividades complementarias, como yoga, pilates, ajedrez, esgrima y talleres de fotografía, dirigidas a atletas y acompañantes. También resalta la cooperación con fotógrafos internacionales para la formación de profesionales locales, lo que, según el director, contribuye a la proyección mediática del evento.

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El director de Surf City considera que la combinación de infraestructura, seguridad y diversidad natural ha permitido que El Salvador se posicione como un destino para estancias de entrenamiento y recreación en el circuito del surf.

Desarrollo territorial y diversificación de la oferta

Alejo Campos describe Surf City como un proyecto que abarca toda la costa salvadoreña y se extiende hacia zonas rurales y montañosas cercanas. El objetivo, según Campos, es vincular la experiencia del surf con una oferta que incluye pueblos, artesanías, gastronomía y espacios naturales, de modo que los visitantes puedan acceder a diferentes atractivos en trayectos cortos.

Surf City articula la costa salvadoreña con turismo rural, gastronomía, artesanías, volcanes, cascadas y destinos como Comasagua y Punta Mango para diversificar la oferta. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El director de Surf City menciona que, además de la infraestructura en playas, existen proyectos de turismo rural en lugares como Comasagua y que se están fortaleciendo destinos emergentes como Punta Mango. Campos considera relevante que los turistas puedan descubrir cascadas, volcanes, áreas protegidas y tradiciones culturales, incluyendo la festividad de los farolitos, como parte de la diversificación de la experiencia.

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Morena Valdez señala que se implementan programas de capacitación en idiomas, tecnología e innovación para el personal turístico, con el objetivo de mejorar el servicio y preparar a las comunidades para recibir tanto a visitantes internacionales como nacionales.

Impacto turístico y económico local

Morena Valdez informa que, hasta agosto de 2026, El Salvador ha recibido 3,2 millones de visitantes internacionales, lo que representa un 22 % más que en el mismo periodo de 2025. Según la ministra, este flujo turístico ha generado más de $2.800 millones en ingresos de divisas, un 12 % de incremento respecto al año anterior. La proyección oficial es alcanzar 4,2 millones de visitantes y superar los $3.100 millones en divisas al cierre del año.

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La ministra indica que la ocupación hotelera durante el campeonato se mantuvo al cien por ciento y que el impacto económico también beneficia a restaurantes, transporte turístico y guías locales. Menciona a Guatemala, Estados Unidos y Honduras como los principales mercados emisores, aunque señala que la oferta turística busca atraer tanto a visitantes internacionales como nacionales.

Valdez sostiene que mantener estándares de servicio, limpieza y hospitalidad, así como continuar la capacitación del personal, son elementos fundamentales para el sector. Considera que la sostenibilidad y el crecimiento del turismo dependen de la colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad.