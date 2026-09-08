Banqueros ponen en perspectiva el futuro de Panamá como hub financiero de Las Américas

Panamá enfrenta un escenario internacional complejo, caracterizado por condiciones financieras más exigentes y una creciente competencia entre países por captar inversión.

Guardar

La Cumbre Financiera Internacional de Panamá puso el foco en los cambios que atraviesa la banca regional ante la expansión de la inteligencia artificial, la digitalización de los servicios y la reconfiguración de los flujos globales de capital.

El encuentro, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), reunió a autoridades, ejecutivos bancarios, líderes empresariales y especialistas nacionales e internacionales para debatir la competitividad del país y el futuro de su Centro Bancario Internacional.

PUBLICIDAD

Panamá busca reforzar su papel como centro financiero regional mediante un modelo bancario que incorpore innovación tecnológica, preserve la confianza de los mercados y aproveche su conectividad logística.

La discusión incluyó reformas legales, reputación internacional, nuevas formas de dinero digital y mecanismos para atraer inversiones en un escenario de mayor competencia entre centros financieros.

El presidente de la Junta Directiva de la ABP, Ernesto Boyd Jr., sostuvo que el país dispone de condiciones que le permiten sostener esa aspiración.

Una mujer utiliza un cajero automático exterior frente a la zona de rascacielos en Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas, mencionó la plataforma financiera, la ubicación geográfica y la experiencia de su sistema bancario.

“Nuestro desafío es seguir evolucionando”, expresó Boyd Jr. al plantear la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas, mejorar la competitividad y mantener a Panamá como un punto de referencia para los negocios, la inversión y los servicios financieros de América Latina.

PUBLICIDAD

El dirigente bancario consideró que el actual escenario abre una oportunidad para fortalecer la posición del país y avanzar en la evolución de su Centro Bancario Internacional.

La transformación del modelo bancario ocupó un lugar central durante los dos días de conferencias. La agenda propuso analizar cómo las entidades financieras pueden ampliar su función tradicional y convertirse en plataformas que integren servicios, datos y tecnología.

El debate incluyó la aparición de los depósitos tokenizados, una alternativa que gana espacio con el crecimiento de blockchain y de las formas digitales de dinero.

Una ejecutiva atiende a un cliente en una sucursal bancaria situada en la Calle 50 de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas plantean nuevas posibilidades para el sistema financiero, aunque también exigen respuestas regulatorias y operativas.

Los participantes también abordaron el avance de las plataformas globales de pago, sistemas que permiten trasladar recursos por vías que no siempre recorren los canales bancarios convencionales.

PUBLICIDAD

La expansión de esos mecanismos plantea desafíos para las instituciones financieras, por lo que la banca deberá adaptarse a un mercado donde la rapidez de las transacciones, la innovación y la experiencia de los usuarios tienen un peso creciente.

La agenda contempló además una discusión sobre el liderazgo de la banca regional en un período marcado por el desarrollo de la inteligencia artificial y por un escenario geopolítico inestable.

El Centro Bancario Internacional de Panamá fue otro de los asuntos centrales de la cumbre. El análisis se organizó alrededor de tres áreas: el marco legal, la reputación y la competitividad durante el período 2026-2030.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, al centro, destacó durante la actividad bancaria la importancia de aprovechar las ventajas competitivas del país. (Cortesía)

La discusión buscó identificar las condiciones necesarias para que el sistema financiero panameño mantenga su capacidad de competir y responda a las exigencias de los mercados internacionales.

El marco normativo aparece como uno de los elementos que pueden determinar la capacidad del país para atraer capitales y sostener la confianza de inversionistas e instituciones. La reputación internacional también forma parte de esa evaluación.

La competitividad del hub financiero no depende únicamente de su actividad bancaria, por lo que el país busca consolidar un entorno que conecte servicios financieros, logística, empresas e inversión internacional.

La ABP señaló que la Cumbre se consolidó con los años como un espacio de intercambio de experiencias y análisis sobre los asuntos que inciden en el desarrollo del sistema financiero de Panamá y de la región.

PUBLICIDAD

El Canal de Panamá también formó parte de la discusión como un activo estratégico para el hub financiero nacional. Su aporte, según los temas planteados en la agenda, supera el tránsito marítimo y se vincula con un ecosistema de servicios logísticos, empresariales y financieros.

Un buque de carga transita por las esclusas del Canal de Panamá rodeado de vegetación y zonas de maniobra marítima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición de la vía acuática permite al país conectar mercados y capitales, capacidad que adquiere peso ante los cambios que atraviesan las cadenas de suministro y el comercio mundial.

La cumbre planteó que las nuevas dinámicas comerciales obligan a revisar cómo Panamá puede aprovechar sus ventajas geográficas. La conectividad debe traducirse en oportunidades para captar inversiones y ampliar los servicios asociados a la actividad internacional.

PUBLICIDAD