Cámara del iPhone 18 Pro llegaría con cinco mejoras que superaría al iPhone 17 Pro

El nuevo iPhone 18 Pro llegaría con mejoras en su cámara frente al iPhone 17 Pro. (Europa Press)

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Apple podría preparar una de las mejoras más importantes en la cámara del iPhone en los últimos años. Diversos rumores y filtraciones apuntan a que el futuro iPhone 18 Pro incorporaría un sistema de apertura variable, una tecnología que permitiría controlar físicamente la cantidad de luz que entra en el sensor y ofrecería nuevas herramientas para realizar fotografías con ajustes más avanzados.

El posible cambio no llegaría solo. Información detectada en el código de una versión beta de iOS 27 apunta a que Apple estaría preparando cinco nuevas funciones para la aplicación Cámara, algunas de ellas orientadas a usuarios que buscan un mayor control sobre parámetros como el enfoque y la exposición.

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Por ahora, Apple no ha confirmado ninguna de estas características. La información se basa en filtraciones y en referencias encontradas en el software, por lo que las mejoras podrían modificarse antes de la presentación oficial del dispositivo. Sin embargo, si finalmente se concretan, la cámara del iPhone 18 Pro podría marcar una diferencia importante frente al iPhone 17 Pro.

La cámara del iPhone 18 Pro podría tener una apertura variable. (Apple/Mashable)

La apertura variable sería uno de los principales cambios

La principal novedad estaría relacionada con un sensor de apertura variable. En términos sencillos, se trata de una cámara equipada con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor.

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Las cámaras de los teléfonos utilizan actualmente sistemas ópticos y procesamiento de software para adaptarse a diferentes condiciones. Con una apertura variable, el dispositivo podría modificar físicamente la apertura según la situación.

Una apertura más amplia permite captar más luz y puede generar un mayor desenfoque del fondo. Por el contrario, una apertura más cerrada reduce la entrada de luz y puede ayudar a mantener una mayor parte de la escena enfocada.

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iPhone 18 Pro Max tendría una función exclusiva para su cámara que ningún otro modelo llevaría. (Pexels)

Esta tecnología podría permitir fotografías con un desenfoque más natural y un control más preciso de la exposición. También abriría la puerta a herramientas manuales más avanzadas dentro del llamado modo Pro.

Las cinco mejoras que Apple prepararía para la cámara

Un sensor con apertura variable tendría más posibilidades si los usuarios pueden controlar algunos parámetros directamente. Según la información disponible, estas serían las cinco novedades que Apple estaría preparando.

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Disparos repetidos con temporizador automático

La aplicación Cámara podría permitir configurar un temporizador para tomar varias fotografías de manera automática y en determinados intervalos. Esta función sería útil para capturar secuencias sin tener que presionar el botón en cada ocasión.

Enfoque manual

Otra de las posibles novedades sería la posibilidad de ajustar el enfoque manualmente. Esto permitiría seleccionar con mayor precisión qué parte de la imagen debe aparecer nítida, una herramienta especialmente útil para fotografía de objetos, retratos y situaciones en las que el enfoque automático no ofrece el resultado esperado.

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Apple mejoraría el software de la aplicación Cámara de los iPhone. (Imagen ilustrativa)

Mayor control sobre la exposición

La aplicación podría incluir una herramienta para ajustar la forma en que la cámara representa la exposición de la imagen. Este control tendría especial importancia si el iPhone 18 Pro incorpora una apertura variable, ya que permitiría combinar distintos ajustes para modificar la cantidad de luz y el resultado final.

Resaltado de enfoque y advertencias de exposición

Apple también estaría trabajando en herramientas habituales en cámaras profesionales. Una de ellas permitiría resaltar las zonas que se encuentran correctamente enfocadas.

La otra estaría relacionada con las advertencias de exposición, similares al conocido “modo cebra”, que identifica las áreas de la imagen que podrían estar sobreexpuestas. Estas funciones ayudarían a tomar decisiones antes de capturar la fotografía.

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Corrección de imagen basada en la apertura

Esta es una de las funciones sobre las que existe menos información. Todo apunta a que sería una herramienta diseñada para ajustar o corregir determinados aspectos de la imagen cuando el usuario modifica manualmente la apertura variable.

Su función exacta todavía no está clara, aunque podría estar relacionada con el procesamiento computacional de las fotografías tomadas con los nuevos ajustes ópticos.

Se espera que el nuevo iPhone 18 Pro llegue con mejoras en su cámara. (MacRumors)

Algunas funciones podrían llegar a otros iPhone

La presencia de referencias en el código de iOS 27 no significa necesariamente que todas las novedades sean exclusivas del iPhone 18 Pro. Las funciones basadas únicamente en software podrían llegar a modelos anteriores mediante una actualización del sistema operativo.

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Sin embargo, las herramientas directamente relacionadas con la apertura variable dependerían del nuevo hardware. Por ello, algunas de las características más avanzadas podrían quedar reservadas para los modelos Pro.

Un posible salto hacia la fotografía profesional

Apple ha apostado durante años por combinar sensores con fotografía computacional para mejorar las imágenes de sus teléfonos. La llegada de una apertura variable supondría un cambio al incorporar un mayor control óptico directamente en la cámara.

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El iPhone 18 pro podría acercarse a la fotografía profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los rumores se confirman, el iPhone 18 Pro no solo buscaría mejorar la calidad automática de las fotografías. También ofrecería herramientas para quienes quieran intervenir directamente en el proceso, ajustando el enfoque, la luz y otros parámetros.

Por ahora, habrá que esperar a que Apple confirme sus planes. Pero las referencias encontradas y las filtraciones sobre la apertura variable apuntan a que la compañía podría preparar uno de los cambios más relevantes en la experiencia fotográfica del iPhone frente a la generación anterior.