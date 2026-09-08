Tecno

Cámara del iPhone 18 Pro llegaría con cinco mejoras que superaría al iPhone 17 Pro

El futuro iPhone 18 Pro podría sumar enfoque manual, mayor control de la exposición y otras funciones propias de cámaras profesionales

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
El nuevo iPhone 18 Pro llegaría con mejoras en su cámara frente al iPhone 17 Pro. (Europa Press)
Guardar

Apple podría preparar una de las mejoras más importantes en la cámara del iPhone en los últimos años. Diversos rumores y filtraciones apuntan a que el futuro iPhone 18 Pro incorporaría un sistema de apertura variable, una tecnología que permitiría controlar físicamente la cantidad de luz que entra en el sensor y ofrecería nuevas herramientas para realizar fotografías con ajustes más avanzados.

El posible cambio no llegaría solo. Información detectada en el código de una versión beta de iOS 27 apunta a que Apple estaría preparando cinco nuevas funciones para la aplicación Cámara, algunas de ellas orientadas a usuarios que buscan un mayor control sobre parámetros como el enfoque y la exposición.

PUBLICIDAD

Por ahora, Apple no ha confirmado ninguna de estas características. La información se basa en filtraciones y en referencias encontradas en el software, por lo que las mejoras podrían modificarse antes de la presentación oficial del dispositivo. Sin embargo, si finalmente se concretan, la cámara del iPhone 18 Pro podría marcar una diferencia importante frente al iPhone 17 Pro.

Apple anunció su Apple Event para el 9 de setiembre y se presentaría de manera oficial el iPhone 18 Pro.
La cámara del iPhone 18 Pro podría tener una apertura variable. (Apple/Mashable)

La apertura variable sería uno de los principales cambios

La principal novedad estaría relacionada con un sensor de apertura variable. En términos sencillos, se trata de una cámara equipada con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor.

PUBLICIDAD

Las cámaras de los teléfonos utilizan actualmente sistemas ópticos y procesamiento de software para adaptarse a diferentes condiciones. Con una apertura variable, el dispositivo podría modificar físicamente la apertura según la situación.

Una apertura más amplia permite captar más luz y puede generar un mayor desenfoque del fondo. Por el contrario, una apertura más cerrada reduce la entrada de luz y puede ayudar a mantener una mayor parte de la escena enfocada.

iPhone 18 Pro Max tendría una función exclusiva para su cámara que ningún otro modelo llevaría.
iPhone 18 Pro Max tendría una función exclusiva para su cámara que ningún otro modelo llevaría. (Pexels)

Esta tecnología podría permitir fotografías con un desenfoque más natural y un control más preciso de la exposición. También abriría la puerta a herramientas manuales más avanzadas dentro del llamado modo Pro.

Las cinco mejoras que Apple prepararía para la cámara

Un sensor con apertura variable tendría más posibilidades si los usuarios pueden controlar algunos parámetros directamente. Según la información disponible, estas serían las cinco novedades que Apple estaría preparando.

  1. Disparos repetidos con temporizador automático

La aplicación Cámara podría permitir configurar un temporizador para tomar varias fotografías de manera automática y en determinados intervalos. Esta función sería útil para capturar secuencias sin tener que presionar el botón en cada ocasión.

  1. Enfoque manual

Otra de las posibles novedades sería la posibilidad de ajustar el enfoque manualmente. Esto permitiría seleccionar con mayor precisión qué parte de la imagen debe aparecer nítida, una herramienta especialmente útil para fotografía de objetos, retratos y situaciones en las que el enfoque automático no ofrece el resultado esperado.

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro.
Apple mejoraría el software de la aplicación Cámara de los iPhone. (Imagen ilustrativa)
  1. Mayor control sobre la exposición

La aplicación podría incluir una herramienta para ajustar la forma en que la cámara representa la exposición de la imagen. Este control tendría especial importancia si el iPhone 18 Pro incorpora una apertura variable, ya que permitiría combinar distintos ajustes para modificar la cantidad de luz y el resultado final.

  1. Resaltado de enfoque y advertencias de exposición

Apple también estaría trabajando en herramientas habituales en cámaras profesionales. Una de ellas permitiría resaltar las zonas que se encuentran correctamente enfocadas.

La otra estaría relacionada con las advertencias de exposición, similares al conocido “modo cebra”, que identifica las áreas de la imagen que podrían estar sobreexpuestas. Estas funciones ayudarían a tomar decisiones antes de capturar la fotografía.

  1. Corrección de imagen basada en la apertura

Esta es una de las funciones sobre las que existe menos información. Todo apunta a que sería una herramienta diseñada para ajustar o corregir determinados aspectos de la imagen cuando el usuario modifica manualmente la apertura variable.

Su función exacta todavía no está clara, aunque podría estar relacionada con el procesamiento computacional de las fotografías tomadas con los nuevos ajustes ópticos.

Cuatro teléfonos inteligentes vistos de espalda y de perfil en azul, borgoña, negro y blanco sobre fondos a juego
Se espera que el nuevo iPhone 18 Pro llegue con mejoras en su cámara. (MacRumors)

Algunas funciones podrían llegar a otros iPhone

La presencia de referencias en el código de iOS 27 no significa necesariamente que todas las novedades sean exclusivas del iPhone 18 Pro. Las funciones basadas únicamente en software podrían llegar a modelos anteriores mediante una actualización del sistema operativo.

Sin embargo, las herramientas directamente relacionadas con la apertura variable dependerían del nuevo hardware. Por ello, algunas de las características más avanzadas podrían quedar reservadas para los modelos Pro.

Un posible salto hacia la fotografía profesional

Apple ha apostado durante años por combinar sensores con fotografía computacional para mejorar las imágenes de sus teléfonos. La llegada de una apertura variable supondría un cambio al incorporar un mayor control óptico directamente en la cámara.

Parte trasera de un iPhone 17 Pro Max rojo carmesí contra un fondo oscuro, mostrando un módulo de cámara con cuatro lentes y un flash, y el logotipo de Apple.
El iPhone 18 pro podría acercarse a la fotografía profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los rumores se confirman, el iPhone 18 Pro no solo buscaría mejorar la calidad automática de las fotografías. También ofrecería herramientas para quienes quieran intervenir directamente en el proceso, ajustando el enfoque, la luz y otros parámetros.

Por ahora, habrá que esperar a que Apple confirme sus planes. Pero las referencias encontradas y las filtraciones sobre la apertura variable apuntan a que la compañía podría preparar uno de los cambios más relevantes en la experiencia fotográfica del iPhone frente a la generación anterior.

Temas Relacionados

iPhone 18 ProAppleiPhone 17 ProCámaraLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft presenta Project Zenith, un Windows 11 pensado para crear software e inteligencia artificial

La propuesta de Microsoft integra herramientas como Windows Terminal, Visual Studio Code y GitHub Copilot, además de reforzar la conexión con Linux

Microsoft presenta Project Zenith, un Windows 11 pensado para crear software e inteligencia artificial

Google Fotos es ahora asesor de moda, escanea fotos y crea looks con la ropa que tengas

Armario Virtual convierte las fotos almacenadas en Google Fotos en un catálogo digital de ropa y permite probar conjuntos de manera virtual

Google Fotos es ahora asesor de moda, escanea fotos y crea looks con la ropa que tengas

Por qué Solitario y Buscaminas no eran solo juegos sino una forma de aprender a usar el PC

La llegada de Windows obligó a Microsoft a acostumbrar a los usuarios de comandos a hacer clic, arrastrar y soltar

Por qué Solitario y Buscaminas no eran solo juegos sino una forma de aprender a usar el PC

Google detectó que su IA hace trampa cuando intenta resolver problemas matemáticos

Un centenar de agentes autónomos participó en la prueba, pero algunos encontraron un fallo en el sistema y otros terminaron denunciando a quienes hicieron trampa

Google detectó que su IA hace trampa cuando intenta resolver problemas matemáticos

Cómo proteger tu hogar inteligente de ciberataques: cambiar las contraseñas y mantener actualizados los dispositivos

La segmentación de la red WiFi, la revisión de permisos, la desactivación de funciones innecesarias limitan los accesos no autorizados a televisores y otros electrodomésticos

Cómo proteger tu hogar inteligente de ciberataques: cambiar las contraseñas y mantener actualizados los dispositivos

DEPORTES

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

Dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026: la lista de todos los candidatos

Goleada histórica de la selección argentina femenina en el Mundial Sub 20: venció 8-0 a Benín y quedó a un paso de avanzar de ronda

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

TELESHOW

El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra durante su internación: “Es una paciente complicada”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung: los detalles de su salud

INFOBAE AMÉRICA

Aceptó que mató a su expareja por celos y recibió la pena de 30 años por femicidio en Panamá

Aceptó que mató a su expareja por celos y recibió la pena de 30 años por femicidio en Panamá

“El Niño” se fortalece y amenaza con marcar un récord: NOAA anticipa cambios de lluvia y temperatura

Israel prohibió la entrada a 11 políticos y cerró el consulado británico tras las sanciones a los colonos en Cisjordania

Estudiantes salvadoreños que usaron dispositivos electrónicos dos a tres horas diarias lograron el mejores resultados en prueba PISA

Panamá flexibilizará permisos ambientales y podrá restringir el acceso a zonas protegidas por el impacto de El Niño