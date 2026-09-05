Guatemala expulsó a un reo salvadoreño que se fugó de la cárcel de Apanteos en Santa Ana

En aldea Escarbadero, Jerez, Jutiapa, policías de la Comisaría 21, en coordinación con autoridades de El Salvador, localizaron al salvadoreño Hugo Leonel Barrera, de 21 años, quien había escapado de la cárcel de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, El Salvador.

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Guatemala expulsó a Hugo Barrera, un salvadoreño de 21 años que había escapado de una cárcel de Santa Ana, después de que la Policía Nacional Civil lo localizara en el departamento de Jutiapa área fronteriza con El Salvador y confirmara que había ingresado de forma irregular al país, en un caso que vuelve a mostrar la coordinación policial entre ambos Estados para ubicar a prófugos que cruzan la frontera.

Barrera estaba recluido desde 2024 en la cárcel de San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana, por hurto. El domingo 30 de agosto se fugó del centro penitenciario y cruzó hacia Guatemala para evadir a la justicia salvadoreña.

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El episodio se inscribe en un patrón más amplio: Guatemala expulsó a 27 salvadoreños en lo que va de 2026 y, hasta el 10 de junio, había localizado o capturado a 53 señalados de pertenecer a estructuras criminales. De ese total, 26 permanecían en el país por procesos judiciales vinculados a delitos cometidos en territorio guatemalteco.

Un agente de policía sostiene del brazo a un hombre sin camiseta que se encuentra detenido de espaldas a la cámara. (PNCdeGuatemala)

La captura ocurrió en una aldea de Jerez, en el departamento de Jutiapa

Agentes de la Comisaría 21 de la Policía Nacional Civil de Guatemala lo ubicaron en la aldea Escarbadero, en jurisdicción del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa. Esa zona fronteriza concentra parte de los operativos contra la movilidad irregular de prófugos salvadoreños.

Tras verificar que había entrado sin documentos, las autoridades guatemaltecas procedieron a expulsarlo. Luego lo entregaron a la Policía Nacional Civil de El Salvador, que lo esperaba en el paso fronterizo para trasladarlo de regreso al sistema penitenciario de su país.

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La respuesta a qué ocurrió es concreta: un reo salvadoreño fugado de una prisión de Santa Ana fue capturado en Jutiapa y devuelto a su país por ingreso irregular a Guatemala. El detenido cumplía una condena por hurto cuando escapó.

Según la información oficial publica en redes sociales de la PNC de Guatemala, la detención fue resultado de la coordinación entre las policías de ambos países, que intercambian información sobre personas requeridas por la justicia. Ese mecanismo permite verificar antecedentes y contrastar con rapidez los datos de los detenidos con órdenes de captura vigentes en El Salvador.

Foto de archivo: La Policía Nacional Civil de Guatemala recibió en la frontera de El Carmen a cinco salvadoreños expulsados de México por permanecer de manera irregular en ese país.Foto: PNC de Guatemala

Jutiapa concentra casos similares y las expulsiones se repiten

El caso de Barrera se suma a otras capturas registradas este año en Jutiapa, un departamento limítrofe con Santa Ana. En marzo, las autoridades guatemaltecas habían informado la detención en Villa Nueva de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha con una orden de captura por homicidio agravado emitida en Ahuachapán.

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Para ese momento, la cifra de salvadoreños ubicados por Guatemala ascendía a 29: 16 habían sido expulsados y 13 seguían sujetos a condenas en cárceles guatemaltecas. En mayo, en un puesto de control de la aldea El Saral, también en Jerez, agentes identificaron a otro salvadoreño requerido por homicidio simple y por limitación ilegal a la libertad de circulación.

La Policía de Guatemala informó este sábado que arrestó a Hugo Leonel Barrera, de 21 años. (captura de pantalla de X)

Ese detenido fue trasladado a la Aduana San Cristóbal para su expulsión. La publicación también señaló que los controles fronterizos se apoyan en revisiones de antecedentes que facilitan la identificación de personas con causas pendientes en el país vecino.

El balance oficial de 2025 había sido mayor: 93 salvadoreños fueron localizados de manera irregular en Guatemala. De ellos, 46 fueron entregados a las autoridades salvadoreñas y 47 quedaron encarcelados en Guatemala por delitos cometidos allí.

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El movimiento de personas no se limita a la frontera terrestre. Un reporte reciente de las autoridades salvadoreñas indicó que más de 13,300 salvadoreños fueron deportados entre enero de 2025 y junio de 2026, en su mayoría desde Estados Unidos, que concentró el 94,1% de los retornos en el primer trimestre de este año.