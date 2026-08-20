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Operación Combate 2 deja cinco aprehendidos en ofensiva contra pandilla Santa Eduviges en Panamá

Las autoridades investigan desde hace más de tres años actividades relacionadas con homicidios, microtráfico, robos y posesión ilegal de armas.

Cinco personas fueron aprehendidas durante la segunda fase del operativo y serán presentadas ante un Tribunal de Garantías. Cortesía-MP
Cinco personas fueron aprehendidas durante la segunda fase del operativo y serán presentadas ante un Tribunal de Garantías. Cortesía-MP
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional ejecutaron este 20 de agosto la segunda fase de la Operación Combate en Santa Eduviges, en el corregimiento de Tocumen, donde fueron aprehendidas cinco personas requeridas por la presunta comisión del delito de pandillerismo.

Durante las diligencias, las autoridades ubicaron además indicios relacionados con la investigación que se mantiene abierta contra la estructura criminal que opera en el sector.

La acción fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, junto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

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Los cinco aprehendidos son investigados por su presunta vinculación con homicidios, delitos relacionados con drogas, robos, hurtos y posesión de armas de fuego, entre otras conductas delictivas.

Unidades policiales participaron en allanamientos realizados en distintos puntos de Santa Eduviges durante la Operación Combate 2. Cortesía-MP
Unidades policiales participaron en allanamientos realizados en distintos puntos de Santa Eduviges durante la Operación Combate 2. Cortesía-MP

La Operación Combate 2 se desprende de una investigación iniciada el 6 de marzo de 2023, cuando las autoridades comenzaron a documentar la existencia de una pandilla que mantenía control territorial en Santa Eduviges.

Según los registros oficiales, la estructura tenía presencia sostenida en este sector de Panamá Este y desarrollaba actividades vinculadas con distintos delitos de alto impacto.

La organización investigada ha sido identificada por las autoridades como “Bagdad Santa Eduviges”, una célula vinculada a la estructura criminal Bagdad y asentada principalmente en Tocumen.

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Las investigaciones han relacionado a sus presuntos integrantes con microtráfico de drogas, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego, dentro de un esquema de control territorial.Esta ofensiva constituye la segunda intervención de gran alcance contra el grupo durante 2026.

La primera Operación Combate fue ejecutada el 22 de mayo en Santa Eduviges y La Siesta, también en Tocumen, y dejó siete personas aprehendidas por su presunta vinculación con la pandilla, entre ellas alias “Rungito”, señalado como uno de sus cabecillas locales.

La investigación se mantiene abierta desde marzo de 2023 por la existencia de una estructura que, según las autoridades, ejercía control territorial en Santa Eduviges. Cortesía-MP
La investigación se mantiene abierta desde marzo de 2023 por la existencia de una estructura que, según las autoridades, ejercía control territorial en Santa Eduviges. Cortesía-MP

Con los cinco nuevos arrestos, las dos fases de la Operación Combate suman al menos 12 aprehensiones, sin contar otras capturas realizadas posteriormente dentro de la misma investigación.

Tras la primera fase, las autoridades continuaron desarrollando diligencias contra miembros que permanecían en libertad y ampliaron la causa hacia otros integrantes y niveles de mando de la organización.

Uno de los golpes más relevantes se produjo con la captura de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de Bagdad Santa Eduviges.

Fue detenido el 27 de mayo en Madrid, España, tras una alerta internacional, y posteriormente extraditado a Panamá para enfrentar las investigaciones abiertas en su contra.

La causa contra la célula no se limita únicamente al pandillerismo. Las investigaciones han incorporado hechos concretos relacionados con violencia y otros delitos graves, entre ellos homicidios, tráfico o distribución de drogas, robos y posesión ilícita de armas.

Jean Carls Valencia Escobar, alias “El Abogado”, ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura Bagdad Santa Eduviges. Tomada de la PN
Jean Carls Valencia Escobar, alias “El Abogado”, ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura Bagdad Santa Eduviges. Tomada de la PN

La Fiscalía busca establecer la participación individual de cada investigado dentro de una estructura que habría operado de forma organizada y permanente.

El control territorial constituye uno de los elementos centrales de las pesquisas. Santa Eduviges ha sido identificado como el principal espacio de operación de esta célula criminal, mientras acciones anteriores también alcanzaron el sector de La Siesta.

Para las autoridades, la presencia organizada del grupo excedía la comisión de hechos aislados y respondía a una dinámica sostenida dentro del territorio.

Las investigaciones desarrolladas en 2026 también han mostrado que la estructura no quedó completamente neutralizada con la captura de sus principales cabecillas.

Informes previos señalaban que las autoridades mantenían bajo búsqueda e investigación a otros presuntos integrantes, lo que explica la continuidad de las operaciones dirigidas a localizar miembros y reducir la capacidad de reorganización del grupo

Hombre encapuchado con chaqueta oscura se lleva un teléfono móvil a la oreja. Su rostro está en sombras, visible parcialmente, en un entorno lúgubre.
La Operación Combate 2 da continuidad a las acciones desarrolladas contra la estructura criminal investigada en el corregimiento de Tocumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia utilizada por la PGN y la Policía Nacional combina allanamientos, inteligencia policial, investigaciones judiciales y cooperación internacional, especialmente para localizar a personas que han salido del país.

La captura y extradición de alias “El Abogado” mostró que la investigación contra Bagdad Santa Eduviges ha trascendido el ámbito estrictamente local de Panamá Este.

Las cinco personas capturadas durante Combate 2 serán presentadas ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos.

En esa audiencia, la Fiscalía también solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de la participación atribuida a cada uno de los sospechosos.

La nueva fase de la operación muestra que la ofensiva contra la estructura de Santa Eduviges continúa tres meses después del primer operativo, pese a las capturas realizadas y al avance de los procesos judiciales.

El objetivo de las autoridades es debilitar los niveles de mando, reducir el control territorial y llevar ante la justicia a los integrantes identificados durante la investigación iniciada hace más de tres años.

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