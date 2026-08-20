Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este jueves

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda digital #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas distintas.

PUBLICIDAD

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital solana actualmente cuenta con 120.7M de unidades creadas.

El costo de la criptomoneda de ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2279.7 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital registró un cambio del 17.98 las últimas 24 horas, así como una variación del 0.0 % en la última hora.

PUBLICIDAD

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de 4891.7 dólares por unidad.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Se espera que los robots se integren en el hogar y tengan la capacidad de realizar aproximadamente el 80% de sus tareas con éxito

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

Alphabet atribuye el salto a la demanda empresarial por infraestructura y servicios de inteligencia artificial, con una expansión que acelera la competencia frente a Microsoft Azure y Amazon Web Service

Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 20 de agosto

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 20 de agosto

IA, infraestructura y ciberseguridad: las claves de los campus inteligentes para formar el talento del futuro

Este modelo de educación busca personalizar el aprendizaje de los estudiantes y preparar profesiones que demanden el mercado laboral actual

IA, infraestructura y ciberseguridad: las claves de los campus inteligentes para formar el talento del futuro

Así puedes crear una app sin saber programar: solo necesitas ChatGPT y un iPhone

La inteligencia artificial permite convertir una idea en código funcional y poner en marcha una pequeña aplicación sin utilizar Xcode ni un Mac

Así puedes crear una app sin saber programar: solo necesitas ChatGPT y un iPhone

DEPORTES

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

TELESHOW

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

El desopilante sketch de Darío Barassi dirigido por Mario Pergolini: “Paremos en el próximo planeta”

Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

Wanda Nara a pleno disfrute en su lujoso yate con toda su familia hasta el anochecer: canciones, risas y nueva capitana

La pregunta sin filtro del padre de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “¿Qué te enamoró de mi hija?”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco mujeres heridas en dos hechos de violencia en Honduras tras ataques separados con machete y arma de fuego

Cinco mujeres heridas en dos hechos de violencia en Honduras tras ataques separados con machete y arma de fuego

La comisión de postulación abre la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas en Guatemala

Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos