Ministerio de Salud de El Salvador detectó 67 casos de VIH en embarazadas durante el último año

El Ministerio de Salud de El Salvador detectó 67 nuevos casos de VIH en mujeres embarazadas entre junio de 2025 y mayo de 2026. (FOTO: X)

Guardar

El Ministerio de Salud (MINSAL) de El Salvador ha detectado 67 nuevos casos de infección por VIH en mujeres embarazadas entre junio de 2025 a mayo de 2026, según la memoria de labores más reciente de la institución.

Este resultado se desprende de un programa de tamizaje que alcanzó a 46,775 embarazadas, quienes accedieron a pruebas de VIH y sífilis durante el último año.

El esfuerzo para ampliar la cobertura diagnóstica en la atención maternoinfantil contó con una inversión estatal de $4 millones y el respaldo internacional de PEPFAR, que destinó $183,092 para la compra de reactivos.

Estos fondos han permitido no solo identificar a las gestantes portadoras del virus, sino también dar seguimiento a igual número de niños expuestos, según detalla el informe oficial.

PUBLICIDAD

De forma paralela, la vigilancia epidemiológica implementada por el Ministerio ha permitido identificar semanas con picos en los diagnósticos de VIH.

En lo que va de 2026, El Salvador suma 489 nuevos casos de VIH, de los cuales el 16% corresponde a mujeres. El grupo de 25 a 29 años concentra la mayor cantidad de diagnósticos. A nivel departamental, San Salvadorencabeza los registros con 89 casos, seguido de Sonsonate con 32 y La Libertad con 28.

El tamizaje de VIH y sífilis alcanzó a 46,775 embarazadas en El Salvador durante el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión del VIH está relacionada principalmente con relaciones sexuales sin preservativo, uso compartido de agujas y procedimientos médicos sin material estéril.

En mujeres embarazadas, la transmisión vertical, de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia, puede prevenirse con una detección y tratamiento oportunos.

PUBLICIDAD

El acceso a la terapia antirretroviral ha cambiado el pronóstico para las personas con el virus, permitiendo que muchas madres VIH positivas tengan hijos sin el virus.

En entrevista con Infobae, el doctor Danilo Arévalo Sandoval, especialista en Ginecología y Oncología, explicó que uno de los principales avances en la detección temprana del VIH en gestantes ha sido la aplicación rutinaria de la prueba al inicio del embarazo.

“Uno de los pilares fundamentales en la detección temprana es la toma rutinaria de la prueba y esto principalmente, con relación al embarazo, se debe hacer al inicio”, señaló.

El especialista destacó que la prueba se realiza en las primeras semanas de gestación, junto con otros exámenes para sífilis, hepatitis y toxoplasma, conforme a las normas nacionales.

PUBLICIDAD

Arévalo Sandoval también mencionó que existe un plan piloto para aplicar pruebas de VIH en saliva, una alternativa en zonas de difícil acceso o entre pacientes que prefieren evitar la prueba convencional. “Esto está en evaluación aún, pero puede ser bastante importante”, puntualizó.

El proceso de detección de la infección por VIH se muestra a través de un tubo de ensayo, una jeringa y un formulario médico con las opciones de cribado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento para mujeres embarazadas con VIH dispone de una variedad de antirretrovirales. El inicio temprano del tratamiento depende de la etapa del embarazo y la carga viral. “Si existe una detección temprana, entonces también va a haber un inicio de tratamiento temprano”, precisó el especialista. El objetivo es reducir el riesgo de transmisión vertical para que el bebé nazca sin el virus.

PUBLICIDAD

El acceso a las pruebas y medicamentos es gratuito, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud. Arévalo Sandoval insistió en que las mujeres deben exigir la prueba durante el primer trimestre y recalcó que el diagnóstico de VIH en la madre no significa necesariamente que el bebé resulte infectado. “Hoy las mujeres con VIH positivo pueden tener hijos que son cero negativos”, afirmó el especialista.

Persisten mitos en torno al VIH y el embarazo, como creer que solo quienes presentan síntomas pueden portar el virus o que los medicamentos antirretrovirales dañan al bebé. “Hay personas que pueden verse bien, saludables, pero ser VIH positivo, porque existe el periodo de ventana”, advirtió el especialista. También aclaró que el diagnóstico no implica que el hijo nacerá con VIH si se reciben los controles y tratamientos adecuados.

PUBLICIDAD

La cobertura diagnóstica maternoinfantil recibió una inversión de 4 millones de dólares del Estado y 183,092 dólares de PEPFAR para reactivos. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

El estigma social sigue siendo una barrera, ya que muchas mujeres evitan la prueba por temor a ser juzgadas. El especialista en ginecología remarcó la importancia de un abordaje integral y humanizado por parte del personal de salud para que las pacientes se sientan acompañadas durante el embarazo.

A nivel internacional, países como Brasil han logrado reducir la transmisión vertical con políticas integrales. El caso salvadoreño evidencia avances en la detección y seguimiento, y los nuevos diagnósticos en gestantes subrayan la importancia de mantener y fortalecer las acciones para la protección de la salud maternoinfantil.