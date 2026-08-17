El escenario del horror: Esta es la “casa loca” donde habrían torturado a cuatro primos en Honduras

La Policía investiga si el arma incautada fue utilizada para asesinar a los cuatro jóvenes. (FOTO: La Prensa)

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Una vivienda ubicada en la colonia Las Mercedes de La Ceiba se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación por el asesinato de cuatro primos cuyos cuerpos fueron encontrados en distintos sectores de la ciudad portuaria.

El inmueble, señalado en la investigación como una presunta “casa loca”, habría sido utilizado por los responsables para mantener retenidas a las víctimas antes de quitarles la vida.

Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís.

Los cuatro jóvenes habían sido reportados como desaparecidos y posteriormente fueron encontrados sin vida entre las colonias San José y Canelas, en La Ceiba.

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El caso causó conmoción debido a la forma en la que desaparecieron y al hallazgo posterior de sus cuerpos con evidentes signos de violencia.

Regresaban de una actividad religiosa

De acuerdo con las investigaciones policiales, los cuatro primos regresaban durante la noche de un viernes de una actividad religiosa cuando fueron interceptados por individuos fuertemente armados.

Las víctimas eran miembros activos de la comunidad de los Testigos de Jehová.

Según las primeras diligencias, los jóvenes fueron privados de su libertad por personas desconocidas y posteriormente trasladados a otro punto.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda por parte de sus familiares y de las autoridades.

La desaparición terminó convirtiéndose en un caso de homicidio múltiple cuando empezaron a aparecer los cuerpos.

Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís. (FOTO: La Prensa)

Dos de las víctimas fueron localizadas durante la noche de un sábado en una zona solitaria de la colonia San José.

Los cuerpos presentaban signos de violencia, según la información obtenida durante las investigaciones.

La búsqueda continuó debido a que todavía permanecían desaparecidos los otros dos integrantes del grupo.

Horas después, durante el domingo, los equipos encargados del rastreo localizaron los cuerpos de los otros dos jóvenes en un sector de la colonia Canelas.

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Con ese hallazgo quedó confirmado el asesinato de los cuatro primos.

Los cuerpos fueron localizados el 19 de julio, según los reportes vinculados con el caso.

La “casa loca” bajo investigación

Como parte de las diligencias posteriores, equipos policiales llegaron hasta una vivienda de la colonia Las Mercedes.

Las autoridades consideran que el inmueble podría guardar relación con los hechos ocurridos antes del asesinato.

Durante la inspección, los investigadores recolectaron elementos que serán incorporados al expediente para intentar establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál habría sido el papel de cada una de las personas investigadas.

La hipótesis apunta a que el lugar habría sido utilizado para mantener a las víctimas bajo control antes de que fueran asesinadas.

Las autoridades continúan realizando peritajes y entrevistas para establecer con precisión la secuencia de los hechos.

Dos menores de edad fueron requeridos durante el operativo realizado en la vivienda investigada. (VIDEO: Cortesía Hoy Mismo)

Durante la inspección de la vivienda, la Policía requirió a dos adolescentes, un varón y una mujer.

A ambos menores se les supone participación en el cuádruple crimen.

Los adolescentes quedaron bajo el procedimiento correspondiente debido a su condición de menores de edad, mientras las autoridades intentan determinar el nivel de participación que habrían tenido.

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La presencia de menores dentro de la investigación representa uno de los elementos que más atención ha generado alrededor del caso.

Un sospechoso fue capturado con un arma

El operativo en Las Mercedes se produjo después de otro allanamiento realizado horas antes por los equipos de investigación.

En esa intervención fue capturado un hombre vinculado al caso.

Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron un arma de fuego.

La Policía investiga si esa arma habría sido utilizada para asesinar a los cuatro primos.

El arma deberá ser sometida a los análisis balísticos correspondientes para establecer si existe coincidencia con los elementos recolectados durante la investigación de los homicidios.

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Un sospechoso fue capturado durante otro allanamiento y se le decomisó un arma de fuego. (FOTO: Hoy Mismo)

Además del sospechoso capturado y de los dos menores requeridos, las autoridades también mantienen bajo custodia a otros dos hombres.

Estas personas están siendo interrogadas con fines investigativos.

La Policía busca determinar si tuvieron participación directa en el crimen, si ayudaron a los responsables o si poseen información que permita reconstruir las últimas horas de vida de las víctimas.

Por ahora, las autoridades no han detallado públicamente qué responsabilidad específica se atribuye a cada una de las personas investigadas.

Investigación busca reconstruir el recorrido de las víctimas

Uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar qué ocurrió desde el momento en que los cuatro jóvenes fueron interceptados hasta la localización de sus cuerpos.

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La Policía trabaja en establecer quiénes participaron en la privación de libertad, dónde permanecieron retenidos y en qué momento fueron asesinados.

La vivienda inspeccionada en la colonia Las Mercedes podría ser determinante para reconstruir esa ruta.

También se investigan las posibles motivaciones detrás del crimen y si los responsables forman parte de alguna estructura organizada.

Dos de los cuerpos fueron encontrados en la colonia San José y los otros dos en un sector de la colonia Canelas. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y continúan realizando allanamientos, interrogatorios y análisis periciales.

El arma decomisada, los testimonios de las personas requeridas y los indicios encontrados en los inmuebles intervenidos serán fundamentales para esclarecer el caso.

Mientras tanto, la muerte de Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís continúa generando consternación entre familiares, miembros de su comunidad religiosa y habitantes de La Ceiba.

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Será el Ministerio Público y los tribunales competentes los encargados de determinar la responsabilidad penal de las personas investigadas conforme avancen las diligencias.