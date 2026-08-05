Israel lanzó una operación militar en el sur de Líbano en respuesta a un ataque del grupo terrorista Hezbollah. (AP/ARCHIVO)

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El Ejército de Israel emitió este miércoles una orden de desplazamiento forzoso contra la localidad libanesa de Mansouri (sur), situada en la franja ocupada militarmente por fuerzas israelíes. Menos de una hora después, la zona fue blanco de bombardeos aéreos que, según el Ejército israelí, constituyeron “ataques de precisión” dirigidos tras una supuesta violación del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbollah.

La portavoz militar Ella Waweya comunicó que la decisión responde a recientes movimientos de la milicia libanesa, señalando que “la violación del alto el fuego por parte de Hezbollah ha obligado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar contra esta organización”. El aviso, dirigido a los habitantes de Al Mansouri, fue emitido como “urgente” y atribuye al Ejército libanés la protección de civiles desplazados que habrían establecido un puesto de control, lo que Israel calificó como una infracción de los acuerdos vigentes.

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El pueblo de Al Mansouri se encuentra en la gobernación sureña de Tiro, dentro de la denominada “zona de seguridad”, área de 600 kilómetros cuadrados bajo ocupación militar israelí desde la última guerra contra el grupo terrorista. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la evacuación tenía como objetivo proteger a la población civil, ya que las operaciones militares continúan en la zona.

Israel atribuyó los bombardeos en Mansouri a una supuesta violación del alto el fuego por parte de Hezbollah.

La última orden de evacuación emitida por Israel para una localidad libanesa databa de mediados de junio. El antecedente más reciente de ataques directos ocurrió el 29 de julio, cuando Hezbollah lanzó un dron explosivo contra un vehículo de ingeniería militar israelí en territorio libanés, sin provocar heridos.

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El Ejército israelí sostiene que los recientes bombardeos a Mansouri constituyen una reacción ante lo que denomina una “violación flagrante” del alto el fuego atribuida a Hezbollah. Hasta el momento, las FDI no han dado detalles sobre la naturaleza exacta de la supuesta infracción cometida por la milicia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvieron que la evacuación de Mansouri buscó proteger a la población civil mientras continúan las operaciones militares.

Los ataques de este miércoles ocurrieron un día después del inicio en Roma de la séptima ronda de negociaciones entre Israel y Líbano, lideradas por Estados Unidos, orientadas a implementar el marco de seguridad firmado en junio. El objetivo central de este proceso es consolidar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y su reemplazo por el Ejército libanés.

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En un hecho relacionado, la prensa libanesa informó que un ataque israelí sobre la localidad de Tebnine causó la muerte de una persona y dejó 11 heridos, tras impactar una sala de oración en el cementerio local.

El pasado domingo, otro ataque israelí dejó cinco soldados libaneses heridos cuando un vehículo militar escoltaba a residentes de la población de Kafra, en la gobernación de Nabatiye.

Las fuerzas israelíes han reiterado que mantendrán operaciones en la franja sur del Líbano mientras continúen las acciones que consideran amenazas a la seguridad de la frontera, en el marco de un alto el fuego que, según sus portavoces, ha sido vulnerado por Hezbollah.

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