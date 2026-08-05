Las islas Diomedes: el lugar donde se cruzan dos países y casi un día de diferencia horaria

Ambas islas se ubican en el estrecho de Bering y viven con casi un día de diferencia horaria (Wikimedia Commons)

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A solo unos kilómetros de distancia, dos islas del estrecho de Bering viven con casi un día de diferencia horaria, una rareza geográfica que convierte a las islas Diomedes en uno de los puntos más singulares del mapa mundial. Entre Rusia y Estados Unidos, la línea que separa a la Gran Diomede y la Pequeña Diomede coincide con la Línea Internacional de Cambio de Fecha, de modo que un mismo momento puede transcurrir en sábado de un lado y en domingo del otro.

La NASA precisó que ambas islas están separadas por 3,8 kilómetros y que se encuentran a ambos lados de esa divisoria del calendario global.

Ese desfase las convirtió en un caso habitual en textos de geografía, cartografía y divulgación científica. La idea de “viajar al mañana” o “volver al ayer” resume de forma simple un fenómeno vinculado a la organización mundial del tiempo, más que a una alteración física del reloj.

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La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) explicó que la Línea Internacional de Cambio de Fecha funciona como una línea de demarcación entre dos fechas consecutivas y que su trazado responde a decisiones prácticas y políticas, no a un límite legal internacional fijo.

Dónde están y por qué tienen fechas distintas

Las islas Diomedes se ubican en el centro del estrecho de Bering, el paso marítimo que separa a Alaska de Siberia y conecta el océano Pacífico con el Ártico. La NASA situó al archipiélago entre el extremo oriental de Rusia y el occidental de Estados Unidos, en una de las franjas marítimas más sensibles del norte del planeta. Su cercanía extrema no elimina la diferencia de calendario: la Línea Internacional de Cambio de Fecha ordena los husos horarios y evita saltos desordenados en la cuenta de los días.

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En términos prácticos, la separación temporal entre ambas islas ronda 21 horas. La NOAA señaló que cruzar hacia el oeste de esa línea implica pasar al día siguiente, mientras que el regreso conduce a la fecha anterior. La cifra no llega a 24 horas por la combinación entre la línea de fecha y los husos horarios locales adoptados por cada país. Esa particularidad alimentó los nombres informales de “isla de mañana” para la Gran Diomede y “isla de ayer” para la Pequeña Diomede.

Los datos geográficos más citados describen a la Gran Diomede como la mayor de las dos, con cerca de 29 kilómetros cuadrados, mientras que la Pequeña Diomede tiene alrededor de 7,3 kilómetros cuadrados de superficie terrestre. La NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) coinciden en que la menor de las islas integra territorio de Alaska y mantiene una comunidad estable, mientras que la mayor corresponde a Rusia y no cuenta con población civil permanente.

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Las islas Diomedes, en el estrecho de Bering, están separadas por 3,8 kilómetros y por casi un día de diferencia horaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto de frontera entre pueblos indígenas y potencias

Mucho antes de la delimitación entre Estados Unidos y Rusia, el área formó parte de las rutas de intercambio de pueblos indígenas del Ártico. Estudios históricos y geográficos sobre la región indican que comunidades yupik e inupiat utilizaron estas islas como escala de tránsito, comercio y subsistencia gracias a la caza marina y la pesca. La posición de las Diomedes, en medio de un corredor marítimo exigente, les dio valor cultural antes de adquirir relevancia diplomática y militar.

La tradición europea atribuye el nombre de las islas a Vitus Bering, navegante danés al servicio del Imperio ruso, quien pasó por la zona en 1728. La Encyclopaedia Britannica recoge esa referencia histórica y ubica el origen del nombre en san Diomedes, cuya festividad coincidía con la fecha de la travesía. Más de un siglo después, la compraventa de Alaska en 1867 consolidó la división política del conjunto: la Pequeña Diomede quedó del lado estadounidense y la Gran Diomede siguió bajo jurisdicción rusa.

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Esa frontera adquirió otra dimensión durante la Guerra Fría. La corta distancia entre ambas costas insulares pasó a representar la cercanía física entre dos bloques rivales. La NASA recordó que el sector recibió de forma informal el nombre de “Cortina de Hielo”, una expresión asociada a las tensiones entre Este y Oeste. A la vez, el USGS indicó que en la Gran Diomede no reside población estable y consignó que del lado ruso la isla funciona como enclave de frontera. Distintas obras de referencia geográfica también mencionan allí una estación meteorológica rusa.

Durante esas décadas, el hielo marino, la vigilancia fronteriza y la carga simbólica del lugar limitaron la circulación entre las dos islas, incluso cuando el mapa mostraba una distancia mínima. La proximidad física entre ambos territorios no implicó un tránsito sencillo ni regular, y el valor estratégico del estrecho reforzó ese aislamiento.

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La Pequeña Diomede pertenece a Alaska, tiene una comunidad estable y la Gran Diomede forma parte de Rusia sin población civil permanente (Wikimedia Commons)

Vida cotidiana, acceso y valor científico

La Pequeña Diomede conserva una población reducida asentada en la localidad de Diomede, en Alaska. El USGS difundió que allí vivían 82 personas en 2021, mientras que registros del U.S. Census Bureau ubican a la comunidad entre las jurisdicciones más pequeñas y aisladas del estado. El acceso depende del tiempo atmosférico y de conexiones aéreas con otros puntos del oeste de Alaska. La escala del asentamiento condiciona el abastecimiento, la escolaridad y los servicios básicos, que operan en un entorno aislado durante buena parte del año.

Del lado ruso, la Gran Diomede presenta una situación distinta. Las fuentes institucionales disponibles la describen como un territorio sin población civil permanente, con presencia estatal asociada a infraestructura de frontera y observación meteorológica. Esa combinación de aislamiento, clima polar y relevancia estratégica explica por qué el turismo regular no existe en la práctica y por qué cualquier visita exige autorizaciones excepcionales.

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