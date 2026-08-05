Municipio del sur de Honduras declara estado de emergencia por sequía que afecta a más de 15 mil familias

La sequía en Honduras llevó a Marcovia, en Choluteca, a declarar el estado de emergencia para asistir a más de 15 mil familias afectadas.

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La sequía que afecta amplias zonas de Honduras llevó al municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, a declarar el estado de emergencia para ampliar la asistencia humanitaria a más de 15 mil familias afectadas por la escasez de agua y las pérdidas en la producción agrícola.

La medida busca facilitar la gestión de recursos y fortalecer la coordinación con instituciones nacionales y organismos de cooperación para atender a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas cuya economía depende de la agricultura y la pesca.

Marcovia, ubicado en el extremo sur de Honduras, forma parte del Corredor Seco Centroamericano, una de las regiones más expuestas a las sequías recurrentes y a los efectos del cambio climático. En esa zona, la reducción de las lluvias amenaza cada año la producción de granos básicos y el abastecimiento de agua para consumo humano.

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Alcance de la emergencia

De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), actualmente 75 municipios permanecen en alerta amarilla y otros 48 en alerta verde por el impacto de la sequía y el déficit de precipitaciones registrado durante los últimos meses.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento climático y de las condiciones en el resto del territorio nacional para determinar si es necesario modificar los niveles de alerta conforme avancen las evaluaciones técnicas.

Las autoridades de Honduras mantienen el monitoreo climático y no descartan elevar a alerta roja algunos municipios si la sequía se agrava.

La falta de lluvias, sumada al desarrollo de la canícula, ha incrementado el riesgo en varios municipios donde prácticamente no se han registrado precipitaciones durante las últimas semanas.

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Ante este escenario, COPECO no descarta elevar algunos de ellos a alerta roja si los análisis científicos y las inspecciones de campo confirman un mayor deterioro de la situación.

Equipos multidisciplinarios realizaron recorridos en diferentes departamentos para evaluar los daños ocasionados por la sequía. Las inspecciones evidenciaron pérdidas en la agricultura, principalmente en cultivos de subsistencia, así como una disminución en la disponibilidad de alimentos para numerosas familias rurales.

El impacto de la canícula

Honduras atraviesa uno de los períodos más críticos de la temporada seca debido a la canícula, un fenómeno climático caracterizado por una disminución temporal de las lluvias durante la estación lluviosa.

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Aunque normalmente ocurre entre julio y agosto, sus efectos pueden extenderse hasta septiembre y afectar la producción agrícola y las reservas de agua.

El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)

Las mayores afectaciones se concentran en el Corredor Seco Centroamericano, una franja que atraviesa el sur, centro y occidente de Honduras y donde miles de familias dependen de la agricultura de subsistencia.

La combinación de sequías recurrentes, altas temperaturas y variabilidad climática ha incrementado la vulnerabilidad de estas comunidades, con pérdidas económicas y mayores riesgos para la seguridad alimentaria.

En Honduras, el sistema de alertas de COPECO contempla tres niveles: verde, que implica vigilancia preventiva; amarilla, que representa un riesgo moderado y activa acciones de preparación; y roja, el nivel más alto, que se declara cuando existe una amenaza inminente o un impacto grave que requiere medidas extraordinarias para proteger a la población.

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Mientras las autoridades continúan evaluando la evolución de la sequía, la preocupación crece entre las comunidades rurales, donde la falta de lluvias ya afecta los cultivos, la disponibilidad de agua y los medios de vida de miles de familias.

En las próximas semanas, el comportamiento de las precipitaciones será determinante para definir si la emergencia se agrava y si más municipios deben ser incorporados a los niveles más altos de alerta en Honduras.