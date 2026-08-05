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El Sistema de Emergencias Médicas superó las mil atenciones sanitarias en cuatro días de fiestas agostinas en El Salvador

El director general Carlos Orellana informó que el incremento coincide con la movilización hacia playas, ferias y zonas urbanas, mientras un dispositivo especial prioriza sitios de alta afluencia y prevé más reportes

El Sistema de Emergencias Médicas recibió cerca de 1,500 llamadas de emergencia en los primeros cuatro días de las fiestas agostinas en El Salvador. (Foto cortesía Sistema de Emergencias Médicas)
El Sistema de Emergencias Médicas recibió cerca de 1,500 llamadas de emergencia en los primeros cuatro días de las fiestas agostinas en El Salvador. (Foto cortesía Sistema de Emergencias Médicas)
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En los primeros cuatro días del periodo vacacional de las fiestas agostinas, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha recibido cerca de 1,500 llamadas de emergencia en todo El Salvador, según informó el director general de la institución, Carlos Orellana.

El incremento de atenciones coincide con la alta movilización de personas hacia espacios recreativos, playas y centros urbanos durante la temporada.

De acuerdo con Orellana, el SEM ha desplegado un dispositivo especial para cubrir los puntos con mayor afluencia, entre ellos el Centro Histórico de San Salvador, las playas y las principales ferias del país.

El funcionario detalló que, de esas 1,500 llamadas, más de 1,100 requirieron atención primaria, lo que representa una carga operativa significativa para el sistema.

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“El número de emergencias podría aumentar en los próximos días si no se mantienen medidas de prevención”, advirtió.

Carlos Orellana informó que más de 1,100 de las llamadas al SEM requirieron atención primaria durante el periodo vacacional. (Foto cortesía Sistema de Emergencias Médicas)
Carlos Orellana informó que más de 1,100 de las llamadas al SEM requirieron atención primaria durante el periodo vacacional. (Foto cortesía Sistema de Emergencias Médicas)

El informe preliminar de SEM indica que la mayoría de emergencias registradas en estos días corresponden a siniestros viales, con aproximadamente 600 incidentes atendidos. Además, se reportaron lesiones por accidentes domésticos y laborales, así como casos relacionados con la salud pública. Según datos proporcionados por Orellana, el sistema integrado de salud también ha gestionado más de 6,000 consultas por infecciones respiratorias agudas, más de 80 casos de neumonía y alrededor de 1,300 episodios de diarrea y gastroenteritis.

El registro oficial incluye más de 100 personas expuestas a riesgo de rabia por mordeduras, así como más de 100 casos sospechosos de dengue sin signos de alarma y menos de 20 con signos de alarma. En cuanto a víctimas de siniestros viales, 80 personas han resultado lesionadas, cifra que se suma a los cerca de 280 motociclistas afectados en accidentes de tránsito durante la temporada.

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Orellana explicó que la capacidad de respuesta del SEM se ha fortalecido con la modernización del sistema, que pasó de ocho ambulancias en 2014 a más de 100 unidades actualmente, distribuidas en 17 bases operativas a nivel nacional.

El sistema integrado de salud reportó más de 6,000 consultas por infecciones respiratorias agudas, más de 80 casos de neumonía y alrededor de 1,300 episodios de diarrea y gastroenteritis. (Foto cortesía Sistema de Emergencias Médicas)
El sistema integrado de salud reportó más de 6,000 consultas por infecciones respiratorias agudas, más de 80 casos de neumonía y alrededor de 1,300 episodios de diarrea y gastroenteritis. (Foto cortesía Sistema de Emergencias Médicas)

Atención a turistas y cobertura gratuita

El operativo de SEM también contempla la atención a turistas nacionales y extranjeros. Según declaró Orellana, la institución mantiene ambulancias y personal médico en los principales destinos turísticos, como Surf City, El Tunco, la Costa de San Miguel y Usulután.

“El servicio es completamente gratuito, sin distinción para extranjeros o nacionales. Hemos atendido a turistas de distintas nacionalidades y todos reciben atención prehospitalaria o traslados sin costo”, puntualizó.

El personal del SEM incluye médicos bilingües para facilitar la comunicación con visitantes extranjeros.

Además, existe coordinación permanente con otras instituciones de salud como el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), que opera cabinas sanitarias en parques y playas.

Si un turista requiere traslado hospitalario, el SEM lo gestiona directamente desde el lugar del incidente hasta el hospital más cercano.

Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador.
Adrenalina en Sivarland, campo de la feria y juegos mecánicos extremos de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Atención en eventos masivos: SívarLand y Centro Histórico

Durante el periodo vacacional, el SEM ha reforzado su presencia en eventos con alta concentración de público, como SívarLand y las actividades del Centro Histórico de San Salvador.

En SívarLand, donde se espera la visita de más de 1.2 millones de personas. Hasta la fecha, no se han reportado emergencias graves en la zona, solo atenciones por deshidratación, mareos o malestares menores derivados de la exposición al calor o el consumo de alimentos.

En el Centro Histórico, el SEM mantiene una ambulancia permanente y coordina con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura para ajustar el despliegue según la agenda de actividades. El dispositivo se adapta a la cantidad esperada de asistentes, especialmente en eventos religiosos y desfiles.

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