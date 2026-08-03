El principal cruce fronterizo entre Chile y Argentina lleva 19 días cerrado por mal tiempo: hay más de 1.200 camiones varados

Las autoridades chilenas aseguraron que "todavía falta mucho” para despejar el camino hasta el Cristo Redentor.

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El Paso Internacional Los Libertadores (150 kms al noreste de Santiago), el principal cruce entre Chile y Argentina, cumplió 19 días cerrado debido a que se encuentra cubierto por unos 6,6 metros de nieve. Más de 1.200 camiones permanecen varados en la frontera, mientras las autoridades aseguran que aún no saben cuándo podrán reabrir la ruta.

Este domingo, el delegado presidencial de Los Andes, Ricardo Figueroa, informó que “tenemos en el complejo fronterizo 6,6 metros de nieve, con lo cual no se puede operar en condiciones normales. Equipos de Vialidad trabajan arduamente en la ruta para abrir el tramo hasta Guardia Vieja”, pero agregó que “todavía falta mucho” para despejar el camino hasta el Cristo Redentor, consignó BioBíoChile.

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Por su parte, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, complementó que se logró habilitar una pista para permitir el desplazamiento de equipos de emergencia y restablecer el suministro eléctrico, sin embargo, no hay una fecha definida para su reapertura.

Más de 1.200 camiones se encuentran varados en la frontera.

La advertencia del gremio de camioneros

La situación tiene más que preocupado el gremio de los camioneros, desde donde recordaron que el tránsito de carga hacia Argentina también fue suspendido por el paso Cardenal Samoré (1.200 kms al sur de Santiago, en la región de Los Lagos), mientras que Pino Hachado (900 kms al sur de Santiago, en la región de La Araucanía), está sobrepasado por la gran cantidad de vehículos que esperan cruzar hacia y desde el país vecino.

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Mediante un comunicado de prensa, señalaron que Pino Hachado está con una “grave congestión, principalmente camiones que optaron por este cruce sureño en vista del cierre de Los Libertadores. Este paso atiende diariamente entre 150 y 180 camiones en promedio, pero la acumulación de vehículos provenientes de Los Libertadores elevó el flujo a 300”, consignó Emol.

De acuerdo a la información, este domingo “había unas 200 máquinas esperando hacer trámites para pasar la frontera, habilitándose un aparcadero en Liucura y así evitar mayor congestión en el complejo fronterizo”.

En tanto, el tránsito para camiones por el Paso Cardenal Samoré “permanece suspendido, a solicitud de Vialidad Argentina, haciéndose evaluaciones periódicas”, agregaron desde la Delegación Presidencial de Osorno.

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Debido a esto, desde el sindicato hicieron un llamado a las empresas de transporte a “evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos, especialmente si se considera que Los Libertadores no dispone de fecha precisa para reabrir”.

En tanto, desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso advirtieron que el cierre del Paso Los Libertadores genera retrasos en las cadenas de suministro, mayores costos logísticos e incertidumbre para importadores y exportadores, mientras que la Cámara Aduanera de Chile llamó a construir un túnel que asegure la conectividad todo el año, pues este invierno se estima que el principal cruce fronterizo entre Chile y Argentina estará cerrado unos 80 días en total.

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