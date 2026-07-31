El papa León XIV se reunió con Patti Smith, la “sacerdotisa del rock”

El Papa León XIII y la cantante estadounidense Patti Smith se dan la mano durante su encuentro en el Vaticano, el 31 de julio de 2026. Vatican Media/Handout vía REUTERS

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León XIV se reunió este viernes con Patti Smith, “la sacerdotisa del rock”, quien actuó el pasado mayo en la inauguración del Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia y que, aunque se define como no católica, mantiene una estrecha relación con el Vaticano desde el pontificado de Francisco.

“Fue increíble”, se le escucha decir a la cantautora en un video publicado en las redes sociales por el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro.

Spadaro aseguró en X que “fue una audiencia extensa que se sintió más como una conversación entre dos personas que descubren que son viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos con palabras y música, sueños, visiones y esperanzas, tanto del pasado como del presente”.

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Smith, que cumplirá 80 años el próximo diciembre, conoció en 2013 durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro al papa Francisco y al año siguiente actuó en el Vaticano.

Aunque se ha declarado no católica, explicó que sentía una profunda cercanía con Francisco.

En el Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia, situado en la Iglesia degli Scalzi, junto con el colectivo internacional de arte sonoro Soundwalk Collective, la cantante interpretó ‘Sonic Prayer’, una composición incluida en el proyecto The Ear Is The Eye Of The Soul, un viaje inmersivo que reúne a veintiún artistas internacionales, entre ellos Brian Eno.

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Por otra parte, Leon XIV urgió a todas las partes implicadas a que “suspendan los ataques” en Oriente Medio “y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible”, en un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en Castelgandolfo, donde se encuentra de vacaciones.

El papa comenzó su llamamiento expresando su preocupación “por la escalada de la violencia en Tierra Santa, de la que muchos civiles también han sido víctimas recientemente en Cisjordania y en Gaza”.

El Papa León XIII se reúne con la cantante estadounidense Patti Smith en el Vaticano, 31 de julio de 2026. Vatican Media/Handout vía REUTERS

Y pidió “que se retome la negociación de una solución política justa, basada en la dignidad y los derechos iguales de toda persona humana, y para que se rechacen nuevas acciones militares y decisiones unilaterales, en particular aquellas que vulneran el respeto y el statu quo de los lugares sagrados de todas las confesiones religiosas”.

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También se refirió a la situación en todo Oriente Medio, donde lamentó “que la intensificación de las operaciones militares ha traído violencia y destrucción, poniendo en grave peligro la vida de muchos civiles y empeorando la escasez de agua potable y electricidad”.

“Insto a todas las partes implicadas a que suspendan los ataques y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible”, afirmó.

Concluyó pidiendo oraciones “por todos los pueblos del mundo que sufren a causa de la guerra” y “que el Señor toque los corazones e ilumine las mentes de los responsables”.

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“Ojalá la reconciliación y la paz lleguen pronto”, agregó.

El papa regresará este lunes al Vaticano tras haber pasado tres semanas en Castelgandolfo de descanso entre lecturas, visitas a santuarios, deporte y música, también en compañía de su hermano John.

(Con información de EFE)