Tribunal salvadoreño condena a 199 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos en Chalatenango

La sentencia por agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública alcanzó a una estructura de pandillas que operaba en zonas de Chalatenango./ (Centros Judiciales El Salvador)

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra 199 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos, una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaba en diversas zonas de Chalatenango. La condena responde al delito de agrupaciones ilícitas, considerado en perjuicio de la paz pública, y marca uno de los mayores golpes judiciales contra estructuras de pandillas en El Salvador en los últimos años.

La resolución judicial identificó a dos corredores de clica, figuras claves en la estructura de mando de la organización, quienes recibieron penas de 45 años de prisión cada uno debido a su rango de liderazgo. Entre ellos figura Daniel Enrique Erazo Deras, conocido como Sangi, a quien se le sumaron 20 años adicionales por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y 15 años más por tráfico ilícito, resultando en una condena total de 80 años de cárcel.

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A 19 pandilleros con el rango de homeboy la jueza les impuso penas de 45 años de prisión. Destaca el caso de René Mario Murcia Rivera, alias Chirol, quien fue sentenciado a 20 años por tenencia y portación ilegal de armas de fuego, junto con seis años por receptación, alcanzando un total de 71 años de prisión.

Además, otros 21 sujetos, nueve con el rango de cheques y 12 con el de observación, recibieron condenas de 30 años de prisión por su participación en las actividades ilícitas de la clica. La sentencia incluyó también a 157 integrantes más: 103 con el rango de paros y 54 colaboradores activos, quienes recibieron penas de entre 25 y 30 años de cárcel.

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Imagen de referencia. Dos corredores de clica de la Fulton Locos Salvatruchos recibieron penas de 45 años de prisión por su rol de liderazgo en la MS-13./ (Fiscalía General de El Salvador)

Durante el proceso, la jueza detalló que a los imputados se les incautaron fusiles de asalto, escopetas recortadas y revólveres. El fallo tuvo como base el testimonio de 67 testigos y pruebas periciales que confirmaron la presencia de tatuajes alusivos a la MS-13 en los cuerpos de los procesados.

Esta condena forma parte de la estrategia de las autoridades salvadoreñas para desarticular las estructuras criminales que han operado durante años en el país. El caso de los Fulton Locos Salvatruchos se suma a una serie de sentencias ejemplares impulsadas por los tribunales especializados contra el crimen organizado.

En el marco de la ofensiva judicial contra las pandillas, los tribunales salvadoreños también han emitido sentencias contra integrantes de otras clicas vinculadas a la MS-13. Entre los casos recientes destaca la condena de hasta 60 años de prisión para miembros de la clica Stoner Locos Salvatruchos, quienes fueron hallados culpables de delitos que incluyen homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas.

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Según las investigaciones, los procesados participaron en una serie de crímenes cometidos en el departamento de La Libertad, incluyendo asesinatos de rivales y civiles, así como el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas. El tribunal valoró la gravedad de los hechos y la reincidencia de varios de los acusados, quienes ya registraban antecedentes penales.

Imagen de archivo. Algunos de los pandilleros procesados se encuentran recluidos en el El Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es (CECOT)./ (Europa Press)

Las pruebas presentadas incluyeron testimonios de víctimas y testigos protegidos, así como material audiovisual y pericias forenses que vincularon a los acusados con los hechos investigados. Entre los condenados figuran varios líderes de la clica, quienes recibieron las penas más altas.

Con estas sentencias, la justicia salvadoreña busca disminuir la capacidad operativa de las estructuras criminales y enviar un mensaje de cero tolerancia ante los delitos cometidos por pandillas. Las resoluciones judiciales han sido respaldadas por las autoridades, que mantienen su compromiso de continuar con los operativos y acciones legales contra todas las facciones de la MS-13 y otras agrupaciones delictivas.

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