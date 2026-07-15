Tras la advertencia de Donald Trump, el presidente del Parlamento iraní defendió negociar con Estados Unidos y prepararse para la guerra

28/01/2026 January 28, 2026, Tehran, Iran: Iranian Parliament Speaker, MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF, speaks during an interview with CNN in Tehran. POLITICA Europa Press/Contacto/Icana

El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe Mohammad Bagher Ghalibaf declaró este miércoles que la negociación y la preparación bélica no son opciones excluyentes, sino componentes de una misma estrategia. “La negociación en esta etapa no equivale a concesión, sino que, junto con la guerra, forma parte de la estrategia de resistencia y protección de los intereses nacionales”, afirmó en un comunicado.

Ghalibaf subrayó que Irán nunca ha buscado la guerra, aunque insistió en que sus fuerzas armadas deben mantenerse en disposición permanente de combate. “Nunca hemos dado la bienvenida a la guerra, ni lo hacemos ahora, pero siempre debemos estar preparados para la batalla y mantenernos firmes para proteger nuestra seguridad nacional e intereses”, señaló.

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El negociador iraní vinculó directamente la seguridad nacional del país al control de lo que denominó “los arreglos iraníes” en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima de valor estratégico para el comercio global de hidrocarburos. Ghalibaf indicó que las fuerzas armadas iraníes tienen “plena libertad de acción” para responder ante lo que describió como agresiones enemigas.

17/02/2026 February 17, 2026, Strait Of Hormuz, Persian Gulf, Iran: The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is conducting a military drill in the Strait of Hormuz, in the Persian Gulf, southern Iran. This large-scale exercise follows an increased United States military presence in the Middle East amid rising regional tensions. POLITICA Europa Press/Contacto/Sepahnews

La declaración llega después de que Estados Unidos acusara a Irán de violar el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio por Trump y el presidente iraní, al atacar embarcaciones comerciales e impedir su paso seguro por el estrecho. Washington reimpuso el bloqueo naval sobre la vía marítima el martes y ejecutó ataques contra posiciones iraníes el miércoles por la mañana, el quinto en cinco días consecutivos.

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En una entrevista con Fox News concedida el martes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no tiene intención de negociar con Irán en este momento. “No quiero negociar ahora. Hace tres días teníamos un acuerdo”, declaró al periodista Trey Yingst, al tiempo que calificó al régimen iraní de “malvado” y señaló a la nueva delegación negociadora como el principal obstáculo para alcanzar un pacto.

No obstante, Trump reconoció que los contactos no se han interrumpido por completo. Al ser preguntado sobre la última vez que habló con un funcionario iraní, respondió que sus “representantes” habían mantenido conversaciones con la parte iraní “hace una hora”, sin precisar el contenido de esos intercambios.

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El memorando de 14 puntos, suscrito el 17 de junio, buscaba pausar las hostilidades y abrir un período de negociación hacia una solución más amplia al conflicto. El documento se ha deteriorado en las últimas semanas hasta derivar en la escalada actual.

Trump advirtió que los ataques continuarán bajo su criterio exclusivo: “Continuarán hasta que yo diga: ‘es suficiente’”, declaró a Fox News. Al mismo tiempo, atribuyó a Irán una voluntad de acuerdo condicionada por el temor: “Quieren llegar a un trato, pero cada vez que lo hacen, lo rompen. No quieren morir. La gente no quiere morir”.

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Ghalibaf, por su parte, advirtió que separar la negociación y la guerra como opciones mutuamente excluyentes constituiría “un error estratégico”, en lo que representa la postura oficial de Teherán ante la escalada en curso.