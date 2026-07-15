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El barril de Brent cierra en 84,95 dólares tras el reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos a Irán

La cotización del crudo del mar del Norte subió un 0,26 % y la referencia WTI avanzó hasta 79,60 dólares, mientras los operadores miden el efecto de las restricciones en Ormuz

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Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH
Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

El barril de petróleo Brent cerró este miércoles en 84,95 dólares, un alza de 0,26 %, mientras los mercados evalúan el impacto del reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes, que entró en vigor el martes. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subió un 0,33 % para cerrar en 79,60 dólares.

El crudo del mar del Norte acumula una semana de tendencia alcista tras un repunte inicial de casi 9,6 % el lunes, aunque el avance se ha moderado. El precio se mantiene al filo de la barrera psicológica de los 85 dólares, su nivel más alto del mes, según señaló la analista de mercado Fiona Cincotta.

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A pesar del alza, los inversores operaron sin una dirección clara. La incertidumbre se concentra en la estrategia de Washington en Oriente Medio, agravada por el giro del presidente Donald Trump, quien a comienzos de semana anunció un peaje del 20 % para los barcos que cruzaran el estrecho de Ormuz y luego desistió del plan.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles a través de la red social X que, desde la reimposición del bloqueo, sus fuerzas desviaron dos buques comerciales que, según el organismo, “intentaban burlarlo”. “El ejército de EE.UU. permanece vigilante y preparado para garantizar el cumplimiento total”, agregó la institución.

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Bombas de extracción de petróleo en las afueras de Almetyevsk, en la república de Tartaristán, Rusia. 14 de julio de 2025. REUTERS/Stringer
Bombas de extracción de petróleo en las afueras de Almetyevsk, en la república de Tartaristán, Rusia. 14 de julio de 2025. REUTERS/Stringer

Solo 13 buques comerciales cruzaron el estrecho el martes, de acuerdo con datos de la firma de análisis Kpler. La cifra refleja el efecto inmediato de las medidas sobre el tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más transitadas del mundo.

Cincotta advirtió que existe en los mercados un temor creciente a que Irán “utilice a sus aliados hutíes en Yemen para interrumpir el transporte marítimo” a través del estrecho de Bab el-Mandeb, lo que podría restringir otra ruta clave para el abastecimiento energético mundial. El analista David Morrison, de Trade Nation, añadió que, aunque ambas partes han reclamado el control sobre el estrecho de Ormuz, “no hay duda de que Teherán está en posición de atacar barcos” que intenten cruzar el paso marítimo.

Imagen de archivo de barriles de petróleo almacenados. EFE/Bagus Indahono
Imagen de archivo de barriles de petróleo almacenados. EFE/Bagus Indahono

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este miércoles un análisis en el que advirtió que las renovadas hostilidades en Oriente Medio podrían tener fuertes repercusiones en la economía global y en el mercado del crudo.

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