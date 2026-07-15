Matt Damon revela la transformación física que nunca volverá a hacer por una película tras bajar 15 kilos para ‘La Odisea’

Matt Damon ya no repetirá el cambio extremo que hizo por uno de sus personajes tras protagonizar 'La Odisea'.

Matt Damon ha recurrido a transformaciones físicas a lo largo de su carrera para interpretar distintos personajes, desde aumentar de peso hasta reducirlo de manera significativa.

Sin embargo, el actor aseguró que hay un tipo de cambio corporal extremo que ya no está dispuesto a repetir para un papel: someterse a modificaciones físicas que puedan representar un riesgo para su salud.

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Durante la preparación para interpretar a Odiseo en La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero, Damon pasó de pesar 200 libras (unos 90 kilos) a 167 libras (alrededor de 75 kilos).

El actor explicó que el objetivo principal no era únicamente bajar de peso, sino alcanzar una condición física adecuada para representar al legendario rey de Ítaca.

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Matt Damon bajó 15 kilos para protagonizar 'La Odisea'.

“Se trataba más bien de ponerme en muy buena forma física, lo que implica cambiar la dieta, un cambio de estilo de vida completo. Tienes que ser muy, muy consciente de todo lo que introduces en tu cuerpo”, explicó Damon en una entrevista con People.

El actor señaló que durante el proceso tuvo que ser más consciente de los alimentos que consumía y realizó ajustes en su dieta, entre ellos dejar el gluten y modificar otros hábitos alimenticios.

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El artista, de 55 años, trabajó junto al entrenador físico Jason Walsh para llevar a cabo esta preparación. El intérprete indicó que la transformación se realizó de forma controlada y que evitó recurrir a métodos que pudieran afectar su bienestar.

“No hice el cambio de una manera poco saludable. Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer. Me sentí cómoda haciéndolo antes en mi vida”, afirmó .

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Matt Damon afirmó que no volvería a subir de peso para una cinta. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Según explicó, aumentar peso para un personaje sería algo que actualmente evitaría debido a las consecuencias que puede tener para el cuerpo.

Cabe recordar que, en 2008, Matt Damon aumentó alrededor de 30 libras (13 kilos) para interpretar al empresario convertido en denunciante Mark Whitacre en The Informant!, dirigida por Steven Soderbergh.

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En aquella ocasión, el actor logró modificar su apariencia para acercarse al personaje, aunque años después reconoció que este tipo de cambios pueden resultar más complicados de revertir.

El actor también recordó una conversación con Josh Hartnett durante el rodaje de Oppenheimer. Hartnett aumentó cerca de 15 kilos para interpretar al físico nuclear Ernest Lawrence, y posteriormente contó que Damon le advirtió sobre la dificultad de perder nuevamente ese peso.

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Matt Damon le advirtió a Josh Hartnett que era peligroso subir de peso para su personaje de 'Oppenheimer'. (Captura de video)

Por si fuera poco, Matt Damon también experimentó una transformación física extrema al inicio de su carrera.

Para interpretar a Andrew Ilario, un especialista del Ejército estadounidense con problemas de adicción en la película Courage Under Fire (1996), dirigida por Edward Zwick, el actor redujo su peso hasta llegar a 139 libras.

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Con el paso de los años, Damon ha modificado su enfoque respecto a estas preparaciones. Para interpretar a Odiseo, optó por una estrategia basada en entrenamiento físico, alimentación y cambios de rutina, en lugar de una transformación extrema.

Matt Damon siguió una dieta y entrenamientos controlados para 'La Odisea'. (AP)

El papel en La Odisea representa la tercera colaboración entre Matt Damon y Christopher Nolan, después de Interstellar (2014) y Oppenheimer. El actor describió la producción como “la película más desafiante” en la que ha participado.

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La cinta, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, cuenta también con un reparto integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, James Remar y Travis Scott. La película llegará próximamente a los cines el 17 de julio.