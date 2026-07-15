Will Ferrell sobre el éxito inesperado de Elf, dos décadas después de su estreno: “Es una locura”

Will Ferrell rememora el momento de inseguridad que vivió antes de que Elf se convirtiera en un éxito inesperado

Will Ferrell, reconocido por su carrera en la comedia y su paso por Saturday Night Live, compartió recientemente los temores y dudas que atravesó durante el rodaje de Elf, la película que lo llevó a encarnar a Buddy, un elfo ingenuo en busca de su verdadero lugar en el mundo.

Aunque la cinta terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural navideño, el actor confesó que en aquel momento sintió que podía arruinar su trayectoria.

El salto de la comedia adulta al cine familiar

Durante un episodio del pódcast Good Hang with Amy Poehler, emitido el 14 de julio, Ferrell relató el riesgo que percibía al cambiar el registro de su humor.

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El actor describe el reto de dejar atrás el humor para adultos y asumir un papel en una película para todo público (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hasta entonces, su carrera se había forjado en la comedia de tono más adulto, con referencias directas a su trabajo en Saturday Night Live entre 1995 y 2002, donde cultivó un estilo asociado a la clasificación PG-13 e incluso R. Por ese motivo, la idea de liderar una película familiar le generaba incertidumbre.

Ferrell explicó que, al aceptar el papel de Buddy, comenzó a cuestionar su decisión. En medio de la filmación, se encontraba en su tráiler vestido con el característico vestuario de elfo, mirándose en el espejo y preguntándose si había cometido un error.

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“Estoy sentado en mi tráiler con mis medias de elfo, mirándome al espejo, y pienso: ‘¿Qué has hecho?’”, recordó sobre uno de los momentos de mayor inseguridad durante la producción.

Primeras escenas y dudas existenciales

Ferrell relata sus incertidumbres al interpretar a Buddy en las calles de Nueva York durante el inicio del rodaje

El actor evocó especialmente las primeras jornadas de rodaje en Nueva York, en las que su personaje recorría las calles de la ciudad. Ferrell admitió que todavía no terminaba de comprender del todo a Buddy y que esa sensación de extrañeza lo acompañó durante esas escenas iniciales.

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“Ni siquiera sé si todavía entiendo quién es este personaje, y camino por ahí con medias amarillas mientras pienso: ‘Dios mío. ¿Qué? Esto podría ser el final’”, detalló.

El temor de Ferrell no solo estaba vinculado a su propio desempeño, sino también a la recepción del público. Imaginaba el posible rechazo y el impacto negativo en su carrera: “Ese tipo era muy gracioso y luego hizo esta película, interpretó a un elfo gigante”.

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La visión de Jon Favreau y la apuesta de Ferrell

El director buscó un tono atemporal mientras el actor evaluaba el riesgo de cambiar de registro profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los puntos destacados por Ferrell fue la intención del director Jon Favreau de dotar a Elf de una estética atemporal. El desafío consistía en lograr una película capaz de trascender generaciones, pero el actor sentía el peso de apostar por un giro tan marcado en su trayectoria.

Amy Poehler acompañó el relato desde su propia perspectiva, resumiendo el dilema en dos finales posibles: “Podía ser algo como: ‘Es un genio. Un clásico navideño para siempre’. O: ‘Las medias fueron lo que acabó con su carrera’”.

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La conversación entre Ferrell y Poehler también abordó el origen de la historia de Elf. El punto de partida es el momento en que Buddy descubre que no es un elfo, sino un humano, y decide viajar a Nueva York para buscar a su padre biológico. Poehler recordó la conexión de Favreau con el entorno de improvisación de Chicago, un detalle que influyó en el estilo de la película.

De la inseguridad al éxito rotundo

Elf superó los temores iniciales y se consolidó como un clásico navideño con gran recaudación y vigencia (Warner Bros.)

A pesar de los temores iniciales, el destino de Elf fue completamente diferente al que Ferrell imaginaba. La película recaudó más de 228 millones de dólares en taquilla y se consolidó como un clásico navideño, manteniéndose vigente más de dos décadas después de su estreno.

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Poehler afirmó que la cinta se convirtió en una referencia de consuelo para muchas personas, señalando que es la película navideña favorita de numerosos espectadores.

Ferrell, sorprendido por la permanencia y el cariño del público, resumió su reacción con una frase simple: “Es una locura”. El elenco de Elf incluyó a figuras como James Caan, Bob Newhart, Ed Asner, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen y Daniel Tay, quienes contribuyeron a darle vida a la historia.

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El regreso de Buddy y nuevas polémicas

La reaparición del personaje generó reacciones encontradas y renovó el vínculo de Ferrell con el público (X/@BR_OpenIce)

El personaje de Buddy volvió a tener presencia en diciembre de 2024, cuando Ferrell participó en un evento de los L.A. Kings disfrazado nuevamente como el elfo, aunque con una versión más hosca y fumadora.

La aparición generó reacciones mixtas entre los seguidores, algunos de los cuales pidieron que se mantuviera fiel al espíritu original del personaje. Ferrell bromeó sobre el episodio, explicando que usó un disfraz comprado por internet y justificó la actitud de Buddy como un mal día.

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Finalmente, el actor también mencionó el próximo estreno de The Hawk en Netflix, previsto para el 16 de julio, lo que marca un nuevo capítulo en su carrera.