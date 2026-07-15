“Literalmente, lo más difícil que tuve que aprender a hacer”, confesó Pedro Pascal sobre su preparación para Behemoth!

Pedro Pascal afirmó que aprender a tocar el violonchelo para Behemoth! fue diez veces más difícil que el trabajo físico de Gladiador II (YouTube/SearchlightPictures)

Aprender el violonchelo para Behemoth! fue, para Pedro Pascal, una prueba mucho más dura que las acrobacias y el trabajo físico de películas como Gladiador II, según la revista Vanity Fair.

El actor explicó que ese proceso le resultó más difícil porque no bastaba con parecer convincente ante la cámara: tuvo que aprender a sujetar bien el arco, practicar cada día después del rodaje y tocar de forma verosímil mientras interpretaba piezas de Chaikovski en la película de Tony Gilroy. “Y eso yendo rápido”, dijo Pascal a Vanity Fair.

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También resumió esa preparación con una comparación: “Esto fue diez veces más difícil que cualquiera de esas cosas por el maldito violonchelo”.

El actor explicó que en Behemoth! tuvo que practicar violonchelo todos los días, sujetar bien el arco y tocar de forma verosímil piezas de Chaikovski ante cámara (YouTube: SearchlightPictures)

El actor insistió en el reto con otra frase: “Literalmente, lo más difícil que tuve que aprender a hacer”.

Después comparó ese aprendizaje con trabajos anteriores: “Estar en una arena de gladiadores o colgado de un arnés, todo eso palidece en comparación con aprender a tocar el violonchelo y hacer que parezca convincente mientras interpretas a Chaikovski”.

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El personaje de Alex y la conexión de Pascal

En Behemoth!, Pascal interpreta a Alex, un violonchelista prodigio que regresa a Los Ángeles y entra en el mundo de la composición musical para Hollywood después de décadas dedicado al repertorio sinfónico por todo el país. Según Vanity Fair, el proyecto pasó a sus manos tras la salida de Oscar Isaac del drama en agosto pasado.

El actor recordó que, al leer el guion, pensó de inmediato que quería hacerlo. También contó que antes de su primera reunión con Gilroy llegó a esperar en privado que algo fallara y le diera una salida.

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En Behemoth!, Pedro Pascal interpreta a Alex, un violonchelista prodigio que regresa a Los Ángeles para entrar en la composición musical para Hollywood (YouTube: SearchlightPictures)

Esa resistencia inicial cambió por la conexión que sintió con la historia. “Había algo en esta historia, en términos generales, con lo que creo que conecté más en el plano cerebral y emocional”, dijo.

Pascal definió a Alex como alguien alejado del brillo de la celebridad y guiado por una relación esencial con la música. “No es una estrella de rock. Ni siquiera es alguien que esté buscando el foco. Es solo alguien cuyo primer idioma es la música”.

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El actor también describió la película como una historia atravesada por varios vínculos. “Es una carta de amor a la música; es una carta de amor al cine. Trata sobre la familia; trata sobre el legado; trata sobre la sanación”.

Cómo Tony Gilroy construyó Behemoth!

Pedro Pascal dijo que conectó con Behemoth! por su mirada sobre la música, la familia, el legado y la sanación (YouTube: SearchlightPictures)

A los 51 años, Pedro Pascal sostuvo que había deseado una experiencia así antes incluso de empezar a actuar. Añadió que el proyecto llegó mucho más tarde en su vida y en su carrera.

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Gilroy concibió Behemoth! como una historia sobre músicos de estudio y sobre la creación de música para cine. Para escribir el guion, pasó 1 año entrevistando a intérpretes reales, entre ellos la arpista Gayle Levant, según el reportaje de Vanity Fair.

El director explicó que la observación de esas orquestas alimentó su idea de la película. Describió salas con 30, 60 o 90 músicos muy distintos entre sí, que al empezar a tocar se convierten en una sola voz colectiva.

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Esa mirada también marcó la estructura del relato. El regreso de Alex a Los Ángeles avanza de forma cronológica, pero cada vez que interpreta la pieza inicial de un proyecto ficticio, surge un retroceso que revela por qué dejó la ciudad y qué motivó su vuelta.

Tony Gilroy escribió Behemoth! tras pasar un año entrevistando a músicos de estudio y observando cómo se crea la música para cine (YouTube: SearchlightPictures)

Parte de esas secuencias se rodó en el escenario de Sony Pictures usado para registrar música de clásicos como Singin’ in the Rain y Lawrence of Arabia. Gilroy sostuvo que, si cada pieza tenía una función distinta dentro de la película, contratar a un solo compositor habría sido un error.

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Por eso reunió a 9 compositores para escribir las partituras de las películas ficticias que aparecen dentro de Behemoth!. La lista incluye a Michael Abels, Emily Bear, Lukas Frank, Michael Giacchino, James Newton Howard, Henry Jackman, Nami Melumad, Brandon Roberts y Alan Silvestri.

Gilroy reconoció que ese reparto de créditos puede dejar a la cinta fuera de una posible candidatura al Óscar a la música, porque las reglas actuales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas contemplan hasta tres compositores para un premio individual.

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La estructura de Behemoth! combina el regreso cronológico de Alex a Los Ángeles con retrocesos que explican por qué dejó la ciudad y qué motivó su vuelta (YouTube: SearchlightPictures)

Aun así, también planteó que la película mira a un sector sometido a presiones económicas porque gran parte de la grabación de bandas sonoras se trasladó al extranjero.

El primer papel central de Pascal en cine

La película marca otro punto en la carrera de Pedro Pascal. Según Gilroy, el actor ocupa por primera vez el papel central de un largometraje, mientras el personaje recorre 25 años de historia y aparece en todas las escenas.

El propio intérprete contrastó esta experiencia con trabajos anteriores. Recordó que en Fantastic Four comparte el peso con otros tres protagonistas, que en The Last of Us formó una pareja creativa con Bella Ramsey y que en The Mandalorian and Grogu también atrae parte de la atención.

Behemoth! coloca por primera vez a Pedro Pascal en el papel central de un largometraje y lo expone en todas las escenas a lo largo de 25 años de historia (YouTube: SearchlightPictures)

Esa exposición total lo llevó a una zona de mayor fragilidad. Pascal contó que, cuando empezó a sentir que controlaba el violonchelo, entró en pánico ante la pregunta de cuánto de sí mismo debía poner en Alex y si todavía sabía actuar desde un registro tan desnudo.

La película también suma a Hank Azaria como el padre músico de Alex, a Will Arnett como su hermano, a Eva Victor como Nadia, una violonchelista con la que mantiene un romance durante un trabajo en Dallas, y a Olivia Wilde como Carol, una expareja resentida. Según el reportaje, Wilde se incorporó al proyecto y su llegada causó un fuerte impacto en el equipo.

Para Gilroy, ese lugar central era una oportunidad que el público ya había anticipado en la trayectoria del actor. Según el periódico, el proyecto también terminó marcado por una implicación emocional poco habitual para el director, al centrarse en un universo creativo muy ligado a sus propios intereses.