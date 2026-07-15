República Dominicana

Autoridades detienen a dos dominicanos fugitivos reclamados por Estados Unidos

Agentes antidrogas y el Ministerio Público localizaron a dos hombres buscados por homicidio y agresión sexual en Nueva York y Connecticut, quienes serán extraditados tras procedimientos judiciales en República Dominicana

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Autoridades capturaron a dos fugitivos dominicanos reclamados por Estados Unidos en operativos simultáneos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )
Autoridades capturaron a dos fugitivos dominicanos reclamados por Estados Unidos en operativos simultáneos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )

Dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia de Estados Unidos fueron aprehendidos durante operativos simultáneos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

Las capturas, ejecutadas con la colaboración de los U.S. Marshals, se llevaron a cabo en San Pedro de Macorís y en San José de Las Matas, provincia de Santiago, según informaron fuentes oficiales este miércoles.

Autoridades desplegaron equipos especiales en el marco de una operación orientada a dar cumplimiento a órdenes de captura internacional. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los arrestos se concretaron durante acciones de inteligencia que permitieron localizar a los sospechosos en distintos ´puntos del país.

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El primero de los detenidos, identificado como Mario J. , fue arrestado en la calle principal de Los Montones, en San José de Las Matas, en cumplimiento de una orden emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

El ahora capturado es requerido por un tribunal de Estados Unidos, específicamente en el Condado de Nueva York, bajo acusaciones de homicidio en segundo grado, una imputación que corresponde a delitos graves bajo la normativa penal estadounidense.

Por su parte, el segundo fugitivo, Mario G., fue localizado en las inmediaciones de la calle 6ta, en la provincia de San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento coordinado entre las autoridades dominicanas y estadounidenses. Según el reporte oficial, el capturado enfrenta cargos en Connecticut por agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, en violación a los estatutos generales de ese estado.

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Las órdenes de captura internacional fueron validadas por tribunales dominicanos antes del inicio de los trámites de extradición solicitados por Washington. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Las órdenes de captura internacional fueron validadas por tribunales dominicanos antes del inicio de los trámites de extradición solicitados por Washington. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

República Dominicana refuerza cooperación internacional

La DNCD señaló que la detención de ambos individuos responde a los compromisos adquiridos por la República Dominicana en materia de cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico transnacional. “Estas acciones forman parte de los acuerdos bilaterales y el intercambio de información con agencias estadounidenses para garantizar que personas vinculadas a delitos graves no puedan evadir la justicia”, aseguró la institución en su comunicado oficial.

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos permanecerán bajo custodia en territorio dominicano hasta completar los trámites judiciales previos a la extradición solicitada por Estados Unidos. El proceso será supervisado por los organismos competentes, incluyendo el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, conforme a los procedimientos legales vigentes.

En el caso de Mario J., el Ministerio Público detalló que la orden de captura internacional fue validada por los tribunales dominicanos, lo que permitió a la DNCD actuar en el marco del respeto a las garantías procesales. La colaboración de los U.S. Marshals resultó determinante en la localización y aprehensión de los fugitivos, según precisaron fuentes oficiales.

Los dos detenidos permanecerán bajo custodia en República Dominicana hasta que concluyan los procedimientos judiciales previos a la extradición. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )
Los dos detenidos permanecerán bajo custodia en República Dominicana hasta que concluyan los procedimientos judiciales previos a la extradición. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )

El proceso de extradición de ambos dominicanos, requerido por la justicia estadounidense para responder por los delitos que se les imputan, se desarrollará una vez se agoten los procedimientos judiciales establecidos en la legislación local. “La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional”, subrayó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La captura de estos dos fugitivos evidencia la articulación de esfuerzos entre la República Dominicana y Estados Unidos para evitar la impunidad en casos de homicidio y delitos sexuales graves.

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