Panamá

En Panamá advierten que los acuerdos para fijar precios entre competidores conllevan sanciones de hasta $1 millón

Representantes de al menos 50 escuelas de manejo acordaron establecer una tarifa mínima de $300 para la formación de nuevos conductores

Guardar
Google icon
Propuesta de las escuelas de manejo también conlleva fijar un costo por curso y fortalecer la supervisión del sector. (ATTT)
Propuesta de las escuelas de manejo también conlleva fijar un costo por curso y fortalecer la supervisión del sector. (ATTT)

En Panamá cualquier acto, combinación, arreglo, convenio o contrato entre competidores, reales o potenciales, entre sí o a través de asociaciones cuyos objetos o efectos sean para fijar, manipular, concertar, acordar o imponer el precio de venta de bienes o servicios constituyen una práctica monopolística absoluta.

Esta acción está prohibida, toda vez que afecta el proceso de libre competencia al eliminar la necesidad de innovación, variedades o calidad de los productos o servicios ofertados, pudiendo generar incrementos potencialmente artificiales en el costo de los bienes y servicios.

La ley vigente establece que las personas naturales o jurídicas que incurran en prácticas monopolísticas absolutas podrán ser sancionadas con multas de hasta un millón de dólares, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan derivarse del proceso correspondiente.

PUBLICIDAD

La advertencia parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ante el reciente acuerdo entre los representantes de las escuelas de manejo, que acordaron establecer una tarifa mínima de $300 para la formación de nuevos conductores.

Contando con la expectativa de la decisión que tome la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la medida pretende unificar el costo del servicio, que hasta ahora era fijado de manera independiente por cada centro de enseñanza.

Las escuelas de manejo son supervisadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. (ATTT)
Las escuelas de manejo son supervisadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. (ATTT)

Un grupo de aproximadamente 50 escuelas de manejo se unieron para presentar ante esa entidad que rige el transporte en Panamá una propuesta para estandarizar el servicio de formación de conductores, que incluye fijar un costo antes mencionado por curso y fortalecer la supervisión del sector.

PUBLICIDAD

Los proponentes sostienen que la iniciativa busca eliminar la competencia desleal y combatir la existencia de centros que, presuntamente, emiten certificados sin impartir la capacitación requerida por la normativa.

No obstante, la Acodeco insiste en que legislación panameña prohíbe que dos o más competidores celebren actos, acuerdos, contratos, convenios o arreglos con el propósito de fijar, manipular o imponer precios de venta o compra, limitar la producción, repartirse clientes o zonas geográficas, o coordinar posturas en procesos de contratación pública.

Como ejemplo, si varias empresas del mismo sector acuerdan vender un determinado producto al mismo precio, el consumidor pierde la posibilidad de encontrar mejores ofertas, ya que la competencia deja de operar de manera natural.

Ramón Abadi Balid, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, señaló que la institución mantiene una vigilancia permanente en todo el país para detectar posibles prácticas que afecten la libre competencia y recordó que la apertura de una investigación se realiza cuando existen indicios que ameritan un análisis técnico y jurídico.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reitera que la fijación de precios está prohibida y conlleva multas.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reitera que la fijación de precios está prohibida y conlleva multas.

La Dirección Nacional de Libre Competencia de la entidad gubernamental es la autoridad competente para investigar este tipo de conductas y, cuando existan elementos suficientes, presentar las acciones correspondientes ante los tribunales de justicia.

Como antecedente, se dio a conocer que la institución obtuvo una decisión favorable en un caso relacionado con 16 lavanderías y lavamáticos de la provincia de Panamá Oeste, que fueron sancionados tras comprobarse un acuerdo para uniformar los precios de lavado y planchado de ropa, afectando las opciones de los consumidores en esa región.

Como parte de la advertencia, la entidad gubernamental exhortó a los consumidores y agentes económicos a denunciar cualquier indicio de acuerdos o conductas entre competidores que puedan afectar la libre competencia, reiterando que mercados transparentes y competitivos generan mejores precios, mayor calidad y más opciones para todos los consumidores.

Temas Relacionados

PanamáEscuelasManejoAcodecoAdvertenciaPrácticasMonopolísticasSansionesTarifaúnicaAcuerdos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ministro Luis Miguel De Camps recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo

La ceremonia se realizó en la sede del Ministerio de Educación, como parte de la Ruta Wiche García Saleta, y anticipa el inicio de la justa regional, prevista para el 24 de julio de 2026

El ministro Luis Miguel De Camps recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo

Honduras: DAET reporta captura de 67 presuntos extorsionadores en sus primeros dos meses de operaciones

La División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas informó que ha capturado a 67 personas vinculadas con el delito de extorsión durante sus primeros dos meses de funcionamiento.

Honduras: DAET reporta captura de 67 presuntos extorsionadores en sus primeros dos meses de operaciones

Guatemala cierra comedores para la policía por anomalías y, en su lugar, anuncia nuevo bono

La revisión interna en Gobernación buscará determinar si existen hechos denunciables ante el Ministerio Público, luego de señalamientos por adjudicaciones fraccionadas y un grupo reducido de proveedores con contratos millonarios

Guatemala cierra comedores para la policía por anomalías y, en su lugar, anuncia nuevo bono

Policía de Control de Drogas de Costa Rica desarticula parte de la banda “Los Gery” y detiene a seis miembros

Uno de los presuntos líderes de la organización permanece prófugo desde junio, mientras otro cumple una condena por narcotráfico. La Policía de Control de Drogas suma ya 23 detenidos vinculados con este grupo criminal

Policía de Control de Drogas de Costa Rica desarticula parte de la banda “Los Gery” y detiene a seis miembros

Superintendencia de Bancos de Panamá redobla esfuerzos sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios

A mayo de este año la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional alcanzó los $102,191.2 millones, con un crecimiento interanual de 3.7%

Superintendencia de Bancos de Panamá redobla esfuerzos sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios

TECNO

Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

Estos son los mejores 100 creadores de contenido de 2026, según la revista Time

Siete señales de que pueden haber clonado tu WhatsApp y consejos para protegerte

Cómo repararán el cable submarino de internet que volverá a conectar Venezuela con el mundo

Lista de los objetos más extraños que dejan los argentinos en Uber: desde manteca a crocs

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Así reaccionó Brad Pitt tras el anuncio de que dos de sus hijos con Angelina Jolie eliminarán su apellido

‘El Conjuro’: La historia de Ed y Lorraine Warren tendrá una nueva precuela

“Lloré la idea de perderme la mitad de la vida de mis hijos”, recordó Brian Austin Green sobre el divorcio con Megan Fox

Un hombre es detenido en Corea del Sur tras apuñalar a un youtuber de inversiones

MUNDO

La Unión Europea alcanzará su techo poblacional en 2029 y luego entrará en declive

La Unión Europea alcanzará su techo poblacional en 2029 y luego entrará en declive

Estados Unidos amplió las sanciones contra el sector petrolero de Irán y apuntó a una red vinculada al régimen

Donald Trump dijo que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes si Irán se niega a negociar

El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante el avance de la amenaza rusa

Un nuevo proyecto de ley de sanciones petroleras rusas apunta a China e India con aranceles