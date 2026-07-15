Panamá

Caja de Seguro Social panameña pagará saldos adeudados por $1.2 millones a médicos internos y residentes

Deuda estaba pendiente debido a la ausencia, entrega tardía o falta de validación de la documentación necesaria, indicó la entidad

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Paciente en camilla de quirófano con brazos robóticos, dos cirujanos, monitores médicos y luces quirúrgicas.
La Caja de Seguro Social ya ha desembolsado $1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Caja de Seguro Social (CSS) destinará este año más de $1.2 millones para pagar turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes desde 2022, 2023, 2024 y 2025. Esta situación ha obligado a las autoridades sanitarias a reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para cumplir obligaciones que debieron tramitarse en su momento.

De acuerdo con las autoridades de la CSS, las deudas permanecieron pendientes debido a la ausencia, entrega tardía o falta de validación de la documentación necesaria para completar su trámite. Además de los pagos que comienzan a ejecutarse, la CSS ya ha desembolsado $1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como por salarios de vigencias expiradas.

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También informó que se ha completado más del 80% de las actualizaciones relacionadas con cambios de categoría y se han pagado los retroactivos correspondientes.

La entidad adujo que considera necesario que la población conozca con claridad que las demoras no obedecieron a falta de recursos económicos ni a ausencia de voluntad de pago por parte de la actual administración.

Demora en los pagos a los galenos no obedeció a la falta de recursos económicos, dijo la entidad. (Cortesía)
Demora en los pagos a los galenos no obedeció a la falta de recursos económicos, dijo la entidad. (Cortesía)

En numerosos casos, dijo, las planillas de turnos, las certificaciones y otros documentos indispensables no fueron presentados dentro de los plazos establecidos, llegaron incompletos o no fueron validados oportunamente por los médicos residentes e internos y los jefes de servicio responsables de certificar la información.

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Incluso, hasta hace pocos días la institución continuaba recibiendo planillas correspondientes al último trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2026, lo que evidencia que aún persisten incumplimientos en los procedimientos administrativos establecidos.

Ninguna institución pública puede presupuestar, comprometer recursos o efectuar pagos por obligaciones que no hayan sido reportadas y sustentadas oportunamente. Pretender que la administración pague aquello que no ha sido informado es incompatible con una gestión responsable de los recursos públicos, se indicó.

La CSS administra fondos que pertenecen a todos los panameños. Por ello, cada desembolso requiere documentación completa, certificaciones y los controles legales, financieros y de auditoría correspondientes. Cuando la información no se presenta dentro de los plazos, se generan retrasos, revisiones adicionales y reprogramaciones presupuestarias.

En adelante, los médicos residentes e internos, así como los jefes de servicio responsables de certificar los turnos, deberán, según la entidad, presentar y validar toda la documentación dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, conforme a los procedimientos institucionales.

Un doctor con bata blanca y un paciente en camisa azul y pantalón caqui conversan. El doctor sostiene un portapapeles con un formulario.
Médicos de distintas especialidades habían manifestado su descontento por el monto adeudado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CSS auditará los pagos acumulados entre 2022 y 2024 para identificar las causas de los atrasos, determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y evitar que situaciones similares se repitan.

En adelante, cuando los retrasos en los pagos, las afectaciones a los servicios o cualquier situación que perjudique a los asegurados sean consecuencia del incumplimiento de los procedimientos administrativos por parte de residentes, jefes de servicio o cualquier otro funcionario responsable, la institución iniciará las investigaciones correspondientes y aplicará las medidas administrativas y disciplinarias previstas en la ley.

La responsabilidad debe recaer sobre quien incumpla sus obligaciones y no sobre una institución que actuó, escuchó, verificó la información y resolvió el problema, dijo Dino Mon Vásquez, director general de la Caja de Seguro Social. Manifestó que la institución ha asumido este tema con seriedad, responsabilidad y sentido de urgencia, pese a la complejidad de resolver obligaciones que no fueron tramitadas oportunamente y que se acumularon durante varios años.

La actual administración, agregó, decidió enfrentar y resolver el problema, en lugar de continuar postergándolo, para brindar una respuesta concreta a los médicos internos y residentes y evitar que estas obligaciones sigan acumulándose.

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