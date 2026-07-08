Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

El marco regulatorio internacional exige que los bancos mantengan mayores niveles de capital y liquidez para afrontar escenarios de estrés financiero. REUTERS/Jo Yong-Hak

Panamá figura entre los países de Centroamérica con marcos regulatorios más integrados a Basilea III, junto con Costa Rica, según un análisis de Moody’s Local, que advierte que la región avanza de forma gradual, pero desigual, en la adopción de estándares internacionales de capital y liquidez.

El informe señala que los reguladores han priorizado elevar la calidad del capital bancario, definir niveles mínimos de patrimonio e introducir métricas de liquidez de corto plazo.

En el caso panameño, el país mantiene un requisito mínimo de adecuación patrimonial del 8%, en línea con el estándar internacional, e incorpora colchones de conservación, provisiones contracíclicas y exigencias adicionales para bancos de importancia sistémica.

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Basilea III es un conjunto de normas internacionales creadas después de la crisis financiera global de 2008 para fortalecer a los bancos y reducir el riesgo de nuevas crisis. En palabras simples, busca que las entidades financieras tengan suficiente capital propio para absorber pérdidas y suficiente liquidez para responder en momentos de tensión, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema ni los depósitos de los clientes.

Panamá figura entre los países de Centroamérica con mayor avance en la adopción de los estándares de Basilea III, según un análisis de Moody's Local. (Foto: Shutterstock)

Estas reglas fueron diseñadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, integrado por autoridades financieras de distintas economías. Su nombre proviene de la ciudad suiza de Basilea, donde tiene sede el Banco de Pagos Internacionales, institución que ha servido como punto de encuentro para los principales debates regulatorios del sistema financiero mundial.

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La lógica de Basilea III parte de una lección clara: cuando un banco asume demasiados riesgos con poco capital, cualquier pérdida fuerte puede convertirse en un problema sistémico.

Por eso, el marco exige más capital de buena calidad, límites al apalancamiento, reservas adicionales para enfrentar ciclos económicos adversos y mejores indicadores de liquidez.

Uno de sus elementos centrales son los llamados colchones de capital. Estos funcionan como reservas adicionales que los bancos deben acumular en tiempos normales para utilizarlas cuando la economía se deteriora.

El análisis de Moody's Local señala que Panamá aún tiene desafíos para completar la adopción de algunos indicadores previstos en Basilea III. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen requerimientos especiales para bancos de importancia sistémica, es decir, entidades cuyo tamaño o conexión con el resto del sistema financiero podría generar un impacto mayor si enfrentan problemas.

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En Panamá, Moody’s Local destaca que la regulación incorpora la definición de capital primario ordinario y capital primario adicional, conocidos internacionalmente como CET1 y AT1. Esto permite distinguir mejor la calidad del capital bancario y fortalece la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades financieras.

Otro componente clave es la liquidez. Basilea III introdujo indicadores como el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR), que mide si un banco tiene activos líquidos de alta calidad suficientes para cubrir salidas de efectivo durante 30 días en un escenario de estrés.

En Panamá, este indicador fue incorporado como requerimiento obligatorio y para los bancos de importancia sistémica doméstica se exige un cumplimiento del 100%.

Las normas de Basilea III también incorporan mayores exigencias para los bancos considerados de importancia sistémica por su impacto en la estabilidad financiera. REUTERS/Yuriko Nakao/File Photo/File Photo

Sin embargo, la adopción todavía no es completa. El informe señala que Panamá, al igual que Guatemala, Honduras y Nicaragua, ha priorizado la gestión de liquidez de corto plazo, pero aún no implementa plenamente el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (NSFR), que busca garantizar fuentes de financiamiento más estables para el largo plazo.

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El impacto para los bancos es directo: deberán administrar con mayor prudencia su crecimiento, sus riesgos y su estructura de capital. Esto puede limitar decisiones agresivas de expansión crediticia, pero también reduce la probabilidad de crisis bancarias. Para decirlo sin maquillaje: Basilea III no está hecho para que los bancos ganen más rápido, sino para que no se caigan más fácil.

Para los clientes, el efecto no siempre se ve de inmediato, pero es importante. Un sistema bancario con más capital y liquidez ofrece mayor seguridad para los depósitos, mejora la confianza de inversionistas y reduce el riesgo de interrupciones en el crédito durante períodos de volatilidad económica.

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Moody’s Local evalúa como positivo el fortalecimiento gradual de los marcos de capital y liquidez en la región, aunque advierte que persisten brechas de implementación y diferencias regulatorias entre países. La efectividad de Basilea III dependerá de la calidad de la supervisión, la disciplina en el cumplimiento de los indicadores y la capacidad de los bancos para construir reservas sin afectar su rentabilidad ni limitar su función de intermediación financiera.

Basilea III surgió tras la crisis financiera mundial de 2008 con el objetivo de fortalecer la solidez de los bancos y reducir el riesgo de nuevas crisis financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso panameño, la adopción de Basilea III refuerza el posicionamiento del centro bancario como una plaza financiera que busca alinearse con estándares internacionales. En un entorno global marcado por tasas altas, incertidumbre geopolítica y episodios recientes de tensión bancaria, contar con entidades más capitalizadas y líquidas no es un lujo regulatorio: es una condición para sostener la confianza.

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