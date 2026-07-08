Cada 27 minutos un trabajador del sector agrícola sufre un accidente laboral en Costa Rica: casi 5 mil casos en solo tres meses

El sector agrícola registró 4,857 accidentes laborales entre enero y marzo de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agricultura sigue siendo uno de los motores económicos de Costa Rica, pero también una de las actividades con mayor exposición a riesgos laborales.

Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Seguros (INS) revelan una realidad preocupante: durante el primer trimestre de 2026 se registraron 4,857 accidentes laborales en el sector agropecuario, lo que significa que, en promedio, un trabajador sufrió un accidente cada 27 minutos.

La cifra refleja la persistencia de condiciones de trabajo que continúan representando un desafío para la seguridad ocupacional en las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, sectores que conforman la clasificación agrícola utilizada por el INS.

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Además del impacto humano, los accidentes generan importantes consecuencias económicas tanto para los trabajadores como para el sistema de aseguramiento.

Solo entre enero y marzo de este año, los casos reportados ocasionaron 58,684 días de incapacidad, afectando la continuidad de las labores productivas y el ingreso de cientos de familias que dependen directamente de estas actividades.

La atención brindada mediante el Seguro de Riesgos del Trabajo representó una inversión superior a ₡1,125 millones (USD 2.47 millones), monto destinado al pago de incapacidades temporales y permanentes, así como a la cobertura de servicios médicos para los trabajadores lesionados.

Las cifras mantienen la tendencia observada durante el año anterior. En todo 2025, el INS contabilizó 18,774 accidentes y enfermedades laborales relacionadas con el sector agrícola. La atención de esos casos implicó un desembolso cercano a los ₡9,459 millones (USD 20.8 millones), lo que evidencia el elevado costo económico que representa la accidentabilidad laboral para el país.

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Las lesiones sufridas por trabajadores agrícolas provocaron 58,684 días de incapacidad durante el primer trimestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información de la aseguradora estatal, las lesiones más comunes corresponden a heridas y golpes traumáticos en manos, muñecas, tobillos y pies, principalmente por el uso de herramientas manuales, implementos agrícolas, objetos punzocortantes, maquinaria, así como por la exposición a materiales y sustancias utilizadas durante las labores del campo.

Estas lesiones suelen ocurrir en actividades que implican esfuerzo físico constante, manipulación de herramientas de corte, levantamiento de cargas, desplazamientos sobre terrenos irregulares y contacto con productos químicos utilizados en la producción agrícola.

Frente a este panorama, el INS hizo un llamado a los patronos para fortalecer las medidas de prevención dentro de las empresas agropecuarias. Entre las principales recomendaciones destaca la necesidad de comunicar y concientizar permanentemente a los trabajadores sobre los riesgos presentes en cada puesto de trabajo y las medidas de seguridad necesarias para reducir la probabilidad de accidentes.

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La institución también recomienda garantizar que cada colaborador utilice las herramientas adecuadas para la labor asignada, verificar que los equipos de trabajo se adapten a las características físicas de cada trabajador y realizar inspecciones visuales periódicas para detectar daños o desperfectos en herramientas manuales antes de su utilización.

Otra de las acciones sugeridas consiste en efectuar recorridos de observación en campo para identificar conductas inseguras y corregirlas oportunamente, fortaleciendo así una cultura preventiva dentro de las empresas agrícolas.

El INS destinó más de ₡1,125 millones para cubrir incapacidades y atención médica derivadas de accidentes laborales en el sector agrícola durante los primeros tres meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el INS considera fundamental implementar programas de pausas activas durante la jornada laboral para disminuir la fatiga física y prevenir lesiones derivadas del esfuerzo repetitivo, una condición frecuente entre quienes realizan labores agrícolas.

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En el caso específico de quienes manipulan agroquímicos, la institución recuerda que la legislación exige capacitaciones obligatorias y la realización de exámenes médicos que certifiquen que el trabajador se encuentra apto para desempeñar esas funciones.

El INS también recordó cuál es el procedimiento que debe seguirse cuando ocurre un accidente laboral. El patrono está obligado a investigar si el incidente ocurrió con ocasión o como consecuencia del trabajo y, de ser así, presentar el formulario correspondiente mediante el sistema RT Virtual o de forma física en cualquiera de los centros médicos de la Red de Servicios de Salud del INS.

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Una vez realizado ese trámite, el trabajador accidentado debe acudir al centro médico de la red más cercano a su lugar de residencia o de trabajo, llevando la identificación vigente y el comprobante del reporte para recibir la atención médica y las prestaciones económicas contempladas en el Seguro de Riesgos del Trabajo.

Aunque las cifras reflejan la importancia del seguro para atender a quienes sufren un accidente, también ponen en evidencia que la prevención continúa siendo el principal reto. Reducir una estadística que hoy equivale a un trabajador lesionado cada 27 minutos requerirá fortalecer la capacitación, mejorar las condiciones de trabajo y consolidar una cultura de seguridad que permita proteger a miles de personas que sostienen una de las actividades productivas más importantes del país.

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