Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo supervisa la modernización del puerto Santo Tomás de Castilla

La gira oficial en Izabal revisó obras para ampliar patios y reforzar el muelle ante el incremento del volumen marítimo, que llevó la descarga por buque de 300 unidades a hasta 1,500

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Grupo de hombres y mujeres en un puerto. Un hombre con sombrero y camisa blanca apunta con las manos. Contenedores de carga, grúas portuarias y chalecos de seguridad
Bernardo Arévalo supervisó en Santo Tomás de Castilla obras de modernización portuaria tras un aumento de 30% en el movimiento de carga entre 2024 y 2026. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El presidente Bernardo Arévalo supervisó este miércoles en Santo Tomás de Castilla, en Izabal, el avance de obras de modernización portuaria que el Gobierno presenta como parte de una estrategia para ampliar la capacidad operativa del principal nodo logístico del Caribe guatemalteco, después de que el movimiento de carga aumentara 30% entre 2024 y 2026.

Durante la visita, autoridades de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla explicaron que la ampliación de patios y el refuerzo del atracadero buscan resolver un problema concreto: el aumento en la descarga de contenedores por barco exige más espacio de almacenamiento y una infraestructura capaz de soportar más grúas y mayor peso.

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En el recorrido se indicó que antes se descargaban alrededor de 300 contenedores por buque y que ahora la cifra se ubica entre 900 y 1.200, con picos de 1,500. Ese cambio obligó a recuperar áreas internas del puerto para almacenamiento y carga refrigerada, una función clave en una terminal desde la que salen productos como melón y banano hacia Estados Unidos.

Arévalo resumió el objetivo de la gira con una declaración difundida durante la actividad: “Estamos en Puerto Santo Tomás de Castilla, supervisando el avance de su modernización. Fortalecer nuestros puertos es impulsar el desarrollo y abrir más oportunidades para Guatemala”.

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Hombres con camisas y uniformes militares observan planos sobre una mesa, bajo una carpa blanca al aire libre
El Presidente de la Junta Directiva de Guatemala y otros funcionarios revisan planos de desarrollo portuario en el Puerto Santo Tomás de Castilla. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El Patio Los Monos sumará capacidad para 516 TEUs con un ahorro de seis millones de quetzales

Uno de los puntos centrales de la visita fue el Patio 3A Los Monos, un predio que antes se utilizaba para decomisos vinculados con la SAT y que, tras una coordinación interinstitucional, fue recuperado para uso logístico. Según la explicación técnica presentada en el lugar, el área tiene 5.100 m² y está en proceso de ampliación y mejoramiento para almacenamiento de contenedores.

Los responsables de la obra detallaron que el patio requirió excavación, estabilización con roca, capas de tela geotextil, balastro y una base de suelo cemento antes de la futura fundición de una losa de concreto de 40 centímetros con resistencia de 5.000 PSI. Arévalo señaló que ese proceso muestra que una plataforma portuaria no se resuelve con un simple aplanado del terreno, sino con una estructura de ingeniería capaz de soportar grúas, contenedores y apilamiento en altura.

La proyección oficial para ese patio es una capacidad de 516 TEUs. El costo total estimado fue de Q15,38 millones, mientras que el convenio interinstitucional entre la portuaria y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala redujo el desembolso a Q9,228 millones, con un ahorro de Q6,125 millones.

En la expansión del Patio cuatro, otro de los puntos visitados, se informó una capacidad de 192 TEUs. La inversión prevista es de Q6,34 millones, con un costo por convenio interinstitucional de Q3,804 millones y un ahorro de Q2,536 millones, equivalente a 40%, de acuerdo con los funcionarios que acompañaron el recorrido.

Obrero con casco amarillo agachado en primer plano. Detrás, grupo de personas con cascos de seguridad, grúas, un montículo de tierra y un buque blanco
Bernardo Arévalo supervisó en Santo Tomás de Castilla obras de modernización portuaria tras un aumento de 30% en el movimiento de carga entre 2024 y 2026. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El refuerzo del atracadero elevará la capacidad de carga de 2,9 a 4,9 toneladas por metro cuadrado

La visita incluyó la supervisión de un atracadero construido en 1985 y 1986, donde las autoridades describieron un deterioro por corrosión y desprendimiento de pilotes que ya limitaba la operación. El problema era operativo y estructural a la vez: el muelle no permitía ubicar dos grúas cercanas en ciertos puntos sin sobrecargar la losa.

El proyecto en ejecución abarca una estructura de 193 metros de largo por 14,67 metros de ancho. Allí se instalarán 210 pilotes de 20 metros cada uno, con sección cuadrada de 0.44 por 0.44 metros, además de vigas cabezales y losas prefabricadas.

Según la explicación técnica ofrecida durante la actividad, el atracadero fue diseñado originalmente para soportar 2.9 toneladas por metro cuadrado y, tras el refuerzo, alcanzará 4.9 toneladas por metro cuadrado. La mejora permitirá operar con mayor eficiencia en la carga y descarga de buques.

El puerto proyecta terminales para cruceros, contenedores y graneles

En la parte final del recorrido, el presidente de la Junta Directiva de la ⁠Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), José de la Peña Aguilar, expuso los planes para desarrollar terminales especializadas de cruceros, contenedores y graneles líquidos, además de espacios para granel sólido. La propuesta incluye, a futuro, un nuevo muelle que se extienda 18 metros hacia el mar, aunque las autoridades insistieron en que ese salto depende de consolidar primero la infraestructura actual.

También se mencionó un esquema público-privado para una terminal de cruceros en un área de reserva natural, con la idea de combinar infraestructura turística con conservación del entorno.

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