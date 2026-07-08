Nicaragua

La sequía y el retiro de apoyo externo agravan la crisis productiva en el Corredor Seco de Nicaragua

Cerca de un millón de personas en 63 municipios enfrentan un deterioro de sus medios de vida en 2026, mientras la agricultura de subsistencia pierde capacidad para sostener ingresos y seguridad alimentaria

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Campo marrón y agrietado con rastrojos de cultivos secos en primer plano; al fondo, un agricultor borroso con sombrero y azada al hombro camina lejos del espectador.
El Corredor Seco de Nicaragua enfrenta en 2026 una crisis por la sequía, el retiro de la FAO y el cierre de oenegés que afecta a cerca de un millón de personas en 63 municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Corredor Seco de Nicaragua enfrenta en 2026 una crisis agravada por la sequía, el retiro de la FAO y el cierre de oenegés bajo el régimen actual.

Cerca de un millón de personas, distribuidas en 63 municipios, ven cómo se deterioran sus condiciones de vida ante la reducción de lluvias y la falta de apoyo institucional.

La agricultura de subsistencia, que es el principal sostén en esta zona, ya no garantiza la seguridad alimentaria ni permite generar excedentes. El impacto directo de la variabilidad climática y el cambio climático se traduce en cultivos escasos y suelos cada vez menos productivos, como subraya Confidencial.digital.

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Frente a este escenario, la población ha buscado alternativas. Muchos pequeños productores, como Leoncio, han optado por abandonar el cultivo tradicional y migrar hacia la minería artesanal.

La expansión de la Mina La India en León impulsó a varios campesinos a probar suerte en esta actividad, que, según los testimonios recogidos, actualmente rinde mayores ingresos que el trabajo agrícola.

Minería y migración: nuevas estrategias de supervivencia

La sustitución de la agricultura por la minería no es una solución definitiva, según explicó Raúl, especialista en proyectos de desarrollo en la región.

“Económicamente funciona como una sustitución: cuando la agricultura pierde capacidad de generar ingresos, la minería absorbe mano de obra”, detalló a Confidencial. digital.

Este cambio genera empleo y dinamiza el comercio local, pero también expone a la población a riesgos como la dependencia de los precios internacionales y el deterioro ambiental. Además, la informalidad es una constante y la competencia por el agua se intensifica.

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Pequeños productores de Nicaragua abandonan el cultivo tradicional y se vuelcan a la minería artesanal impulsados por la expansión de la Mina La India en León.(Cortesía de la Prensa)
Pequeños productores de Nicaragua abandonan el cultivo tradicional y se vuelcan a la minería artesanal impulsados por la expansión de la Mina La India en León.(Cortesía de la Prensa)

Muchas familias diversifican sus ingresos recurriendo a la migración temporal. La salida de jóvenes para buscar trabajo en otras zonas o en el extranjero altera la estructura económica local.

Ahora, el sustento combina la finca, remesas, empleos temporales y pequeños servicios. Aunque esto reduce el riesgo climático, puede debilitar la economía rural al perder población joven.

En algunas zonas del Corredor Seco, está surgiendo una economía híbrida donde la agricultura tradicional se combina con ganadería, minería, remesas y servicios. Este nuevo esquema busca adaptarse a la realidad de un entorno cada vez más hostil para el campo.

Reducción de ayuda internacional y críticas a su gestión

La expulsión de la FAO y el cierre de cientos de oenegés dejaron sin respaldo a los pequeños productores, pues desaparecieron redes que canalizaban fondos y conocimiento para enfrentar la sequía. El debilitamiento del apoyo gremial e institucional limita las posibilidades de adaptación productiva.

Quienes permanecen en la zona intentan adaptarse con reforestación, sistemas agroforestales o cercas vivas, estrategias que ayudan a retener humedad y mejorar el suelo. Sin embargo, el alcance de estas prácticas es limitado ante la falta de acompañamiento y recursos.

El Programa Mundial de Alimentos mantiene algunos proyectos activos y, en alianza con el Ministerio de Educación, garantiza comidas nutritivas para 144,000 estudiantes en 2,500 centros educativos de 47 municipios del Corredor Seco, logrando un alivio parcial para las familias afectadas.

Diversos actores locales han cuestionado la efectividad de la cooperación internacional que llegó durante años. Manuel, quien trabajó en el sector agropecuario, señaló que muchos productores se acostumbraron a esperar nuevos proyectos en vez de sostener por sí mismos los cambios implementados. “Esa gente está padeciendo bastante, desde que se redujo la cooperación”, afirmó a Confidencial.digital.

Campo agrícola reseco y agrietado con surcos vacíos, plantas marchitas, casas rurales borrosas al fondo y un tractor oxidado.
El Programa Mundial de Alimentos sostiene proyectos con el Ministerio de Educación y garantiza comidas nutritivas para 144.000 estudiantes en 2.500 centros educativos de 47 municipios del Corredor Seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Álvaro, exdirectivo de una organización, denunció que una parte considerable de los fondos externos se destinaba a gastos administrativos: “Buena parte de ese dinero se usaba para gastos de oficina, compra de vehículos, pago a grupos de interés, etc. Al final, lo que le llegaba al pequeño productor era una nada”.

Raúl calculó que entre 38% y 40% de la ayuda internacional se consumía en administración y burocracia, y que entre 15% y 30% de los fondos se quedaba en los propios organismos internacionales para gestiones y controles.

Perspectivas y desafíos para la región

La tendencia señala que el problema podría profundizarse si no se modifica el modelo productivo. Según Raúl, el Gobierno difícilmente podrá impulsar transformaciones profundas sin el respaldo de organismos internacionales como la FAO.

La combinación de factores climáticos adversos y la pérdida de apoyo externo ha obligado a los habitantes del Corredor Seco a reinventar sus estrategias de supervivencia. La minería y la migración emergen como respuestas inmediatas, pero el futuro de la región dependerá de la capacidad para reconstruir redes de apoyo y adaptar la producción a la nueva realidad climática.

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