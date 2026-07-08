Guatemala

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

El acuerdo con Seccatid hará que la aplicación destaque recursos verificados cuando se tecleen frases de búsqueda vinculadas con consumo de sustancias, y habilite el acceso a la línea 1538, gratuita y disponible 24 horas

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Diez personas, ocho jóvenes y dos adultas, sentadas en escaleras, sostienen carteles con logos de TikTok, mensajes de prevención de adicciones, números de ayuda y señal de prohibido vapear
Un grupo de jóvenes y dos adultos promueven campañas de prevención de adicciones, mostrando letreros con mensajes educativos y números de líneas de ayuda. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, lanzó en Santiago Sacatepéquez una alianza entre Seccatid y TikTok para que niños, adolescentes y jóvenes encuentren información preventiva sobre adicciones y acceso directo a ayuda oficial cuando busquen contenidos sobre drogas, alcohol o cigarrillos electrónicos en la plataforma.

La herramienta incorpora la línea gratuita y confidencial 1538, atendida por profesionales 24 horas, y también busca derivar a las personas que necesiten apoyo a las tres sedes del Centro de Tratamiento Ambulatorio de la secretaría, ubicadas en el departamento de Guatemala, Escuintla y Chiquimula.

Durante el lanzamiento participaron más de 400 estudiantes, aunque en la convocatoria institucional también se informó que la “Estrategia Preventivo Digital” fue dirigida a más de 300 estudiantes de la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez.

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La actividad se realizó con apoyo de la municipalidad de ese municipio de Sacatepéquez.

Herrera explicó que la alianza fue creada para que las personas “puedan acceder a información confiable cuando tengan una duda”. La vicemandataria sostuvo que la medida representa “un paso adelante por la innovación social, la prevención y la protección de la juventud”.

Una mujer habla en micrófono ante una audiencia. Un hombre sonríe sentado detrás. Al fondo hay tres banderas y una pantalla. Hay gente con manos levantadas
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, lanzó una alianza entre Seccatid y TikTok para prevenir adicciones en niños, adolescentes y jóvenes. (Seccatid Guatemala)

TikTok priorizará contenido oficial de Seccatid en búsquedas sobre consumo de sustancias

El secretario ejecutivo de Seccatid, Hugo Saravia, informó que la institución habilitó su cuenta oficial en TikTok para ofrecer orientación preventiva a partir de búsquedas relacionadas con el consumo de sustancias. El objetivo, dijo, es generar contenidos de ayuda con apoyo de la plataforma, sobre todo para la juventud de Guatemala.

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Saravia detalló que cuando un usuario escriba frases como “quiero dejar las drogas”, “quiero dejar el alcohol” o haga consultas sobre vapeadores, TikTok priorizará el contenido oficial de la Secretaría. Desde ese material también se podrá acceder a la línea 1538.

Ese mecanismo apunta a responder de forma directa a una conducta ya instalada entre las nuevas generaciones: el uso de redes sociales como fuente principal de consulta. A partir de esa lógica, la alianza intenta redirigir a los usuarios hacia contenidos elaborados por especialistas en prevención de adicciones.

Herrera pidió a los jóvenes acudir a fuentes verificadas y buscar apoyo oportuno ante cualquier situación de riesgo. “Gracias a este algoritmo ustedes van a poder tener información con certeza, que no les desinforme ni les conduzca a poner en riesgo su salud”, afirmó.

La estrategia también busca ampliar el acceso al tratamiento ambulatorio en tres departamentos

La “Estrategia Preventivo Digital” no se limita a la difusión de mensajes informativos. Según lo presentado en el acto, la herramienta pretende detectar, ayudar y orientar a quienes enfrenten problemas vinculados con las drogas y las adicciones, y acercarlos a la red de atención ambulatoria de la institución.

Esa red cuenta con tres sedes en Guatemala, Escuintla y Chiquimula. La intención es prestar un servicio más cercano e inmediato y llegar a un público amplio y diverso por medio de un espacio digital de apoyo y orientación.

La iniciativa también busca facilitar la difusión de factores de protección frente al consumo de drogas a través de un entorno interactivo. De acuerdo con lo expuesto durante el lanzamiento, el recurso fortalece tanto la prevención como el tratamiento ambulatorio que ofrece Seccatid para que la población disponga de información y tome decisiones responsables.

SECCATID abre sus puertas en Esquipulas

Con el impulso de la Vicepresidenta de la Republica, Dra. Karin Herrera y el apoyo de la Municipalidad de Esquipulas del Departamento de Chiquimula, la SECCATID inauguró con emotivo acto el segundo Centro de Tratamiento Ambulatorio a nivel regional, con el objetivo de acercar los servicios profesionales de tratamiento y rehabilitación por consumo de drogas al interior del País, llevando bienestar y cuidado a la salud mental de quienes padecen alguna adicción.

La desconcentración de los servicios del Centro de Tratamiento Ambulatorio es necesaria para mejorar el acceso gratuito y la atención de quien requiere iniciar un proceso de tratamiento y rehabilitación; de esta manera se logra garantizar una respuesta más rápida, profesional y especializada hacia las personas que lo necesiten en Esquipulas y sus alrededores; asimismo se fortalece la prevención y el tratamiento temprano, una estrategia que promueve el cuidado de la salud mental y contribuye al bienestar generalizado de la sociedad.

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