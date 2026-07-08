Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

La construcción privada creció un promedio de 7.7% entre abril y junio del 2026, impulsada principalmente por el desarrollo de proyectos habitacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción privada volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la actividad económica costarricense durante el segundo trimestre del 2026. Así lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción Privada (ETAPCP), divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los cuales muestran que el sector registró un crecimiento interanual promedio del 7.7% entre abril y junio de este año.

El desempeño confirma una aceleración progresiva de la actividad durante el trimestre. De acuerdo con los datos oficiales, la construcción privada aumentó un 5.3% en abril, un 7.6% en mayo y alcanzó un 10.3% en junio, reflejando un comportamiento ascendente que evidencia una mayor ejecución de proyectos conforme avanzó el periodo.

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El principal impulso provino del segmento residencial, que experimentó un crecimiento interanual del 36.3%, impulsado por una mayor ejecución de edificaciones destinadas a vivienda para familias de ingresos medios y altos. Este comportamiento permitió compensar el menor dinamismo observado en otros segmentos del mercado constructivo.

Sin embargo, el informe también evidencia importantes diferencias dentro del propio sector residencial. Mientras los desarrollos inmobiliarios privados orientados a segmentos de mayor capacidad adquisitiva continúan expandiéndose, la construcción de viviendas de interés social presentó una contracción cercana al 22%, una cifra que refleja los desafíos que enfrenta este tipo de proyectos en el contexto económico actual.

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En contraste con el fuerte crecimiento residencial, la construcción no residencial mostró un desempeño negativo. Según el Banco Central, este segmento registró una disminución interanual del 11.6%, principalmente como consecuencia de una menor ejecución de edificios de oficinas y naves industriales.

Las edificaciones residenciales destinadas a familias de ingresos medios y altos fueron el principal motor del crecimiento del sector durante el segundo trimestre del año. Cortesía: Universidad de Costa Rica

Pese a esa caída, el comportamiento no fue homogéneo. La autoridad monetaria indicó que durante el segundo trimestre sí se observó un mayor dinamismo en obras relacionadas con infraestructura comercial, construcción de bodegas y estacionamientos, lo que evidencia que algunos nichos del mercado continúan expandiéndose mientras otros mantienen un ritmo más moderado.

Las llamadas obras complementarias, como tapias, piscinas y otras construcciones accesorias, también registraron un descenso importante durante el periodo analizado. En este caso, la reducción fue cercana al 20%, convirtiéndose en uno de los segmentos con peor desempeño dentro de la actividad constructiva privada.

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Para el Banco Central, esta información constituye un insumo estratégico para medir la evolución de uno de los sectores que más influencia tiene sobre la inversión y el crecimiento económico del país. La construcción mantiene una estrecha relación con múltiples actividades productivas, desde la industria de materiales hasta el comercio, los servicios profesionales y el empleo.

La Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción Privada se realiza desde el año 2012 como resultado de una alianza estratégica entre el Banco Central y el CFIA, aunque la cooperación entre ambas instituciones inició en 2010 con el objetivo de fortalecer las estadísticas nacionales relacionadas con el sector construcción.

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Gracias a ese trabajo conjunto, el país dispone de prototipos constructivos e índices de precios para los principales insumos utilizados en la actividad edificadora. Además, desde octubre del 2015, los resultados de esta encuesta fueron incorporados al cálculo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), lo que permitió mejorar la precisión con que se mide el comportamiento de la economía costarricense.

Aunque la actividad constructiva aumentó en términos generales, la vivienda de interés social registró una caída cercana al 22% en comparación con el mismo periodo del 2025. Fuente: MUCAP / Municipalidad de Cartago

La metodología desarrollada por el Banco Central combina tres fuentes principales de información: los registros de responsabilidad profesional administrados por el CFIA, los resultados de la encuesta trimestral y funciones de costos representativas de los distintos tipos de construcción.

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