La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

El transporte concentró las mayores alzas de precios en junio, con alzas en la gasolina y en el pasaje de bus. /(Cortesía: Aresep)

La inflación interanual en Costa Rica se ubicó en -0.32% en junio de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y el dato mantuvo al indicador fuera del rango meta del Banco Central de Costa Rica, fijado entre 2% y 4%, en un escenario en el que la autoridad monetaria prevé un retorno a cifras positivas durante el segundo semestre.

El registro de junio extendió a cuatro años consecutivos la racha en la que la inflación interanual del primer semestre se mantiene en valores negativos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la última vez que la inflación estuvo en terreno positivo fue en abril de 2025. La inflación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, la variación positiva más baja de los últimos cinco años.

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El Índice de Precios al Consumidor, utilizado para estimar la inflación, también mostró entre mayo y junio alzas en poco más de la mitad de los productos que componen la canasta básica.

El precio de la gasolina subió en Costa Rica tras el encarecimiento internacional del petróleo por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. /(REUTERS/Seth Herald/File Photo)

De acuerdo con medios como El Observador, los aumentos más notorios del mes se concentraron en Transporte y en Recreación, Deporte y Cultura.

Entre los productos con mayor variación figuraron la gasolina, con un incremento de 4.80%, y el pasaje de bus, que subió 4.76%. El encarecimiento de los pasajes de bus y taxi respondió a los ajustes aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a finales de mayo y vigentes desde junio.

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El aumento fue de 5.43% para los autobuses y de entre 1.39% y 2.82% para los taxis. El ajuste en autobuses no fue uniforme. En 1,130 rutas, la tarifa subió entre ¢15 (USD 0.03) y ¢20 (USD 0.04), mientras que en otras 1,119 el alza fue de entre ¢20 (USD 0.04)y ¢40 (USD 0.09). En 399 rutas, el aumento fue mayor y osciló entre ¢105 (USD 0.03) y ¢300 (USD 0.66). Esa presión sobre el transporte público incidió en el comportamiento mensual del índice.

El precio de la gasolina subió tras el encarecimiento internacional del petróleo

La gasolina también empujó los precios al alza en junio. La publicación del mismo medio señaló que el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos elevó el precio internacional del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz, una situación que terminó por aumentar en ¢20 el litro de gasolina súper en Costa Rica. Ese ajuste fue aprobado el 29 de mayo. La medida también elevó en ¢8 (USD 0.02) por litro el precio de la gasolina regular, mientras el diésel fue el único combustible que redujo su valor.

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La influencia del fenómeno de El Niño también incide en la inflación que presenta Costa Rica./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esos incrementos mensuales, la inflación interanual negativa en el país ya supera un año. El mes anterior, esa variación había sido de -0.97%, cifra con la que se completó oficialmente un año de esa tendencia.

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal, dijo en la última conferencia de prensa sobre la Tasa de Política Monetaria que la inflación comenzará a mostrar valores positivos y a acercarse al rango de tolerancia a partir del segundo semestre de 2026.

Madrigal atribuyó esa previsión a la situación geopolítica externa y a la influencia del fenómeno de El Niño.