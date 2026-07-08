Honduras y la Unión Europea fortalecen cooperación para modernizar gestión de fronteras

Evelyn Bautista encabezó una mesa con la Unión Europea sobre control en las fronteras

El Gobierno de Honduras mantuvo una reunión con representantes del Programa Regional EUROFRONT para revisar acciones de cooperación en gestión fronteriza. El encuentro, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reunió a instituciones hondureñas y a la iniciativa respaldada por la Unión Europea.

En el encuentro Participaron la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

Durante la reunión, las instituciones presentaron sus prioridades en materia de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica con el programa europeo para fortalecer las capacidades operativas del país.

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Estrategias para la gestión fronteriza

Las autoridades plantearon un trabajo coordinado entre las entidades responsables del control migratorio, aduanero y de seguridad para responder con más eficiencia a los desafíos en las fronteras.

Las instituciones hondureñas presentaron prioridades de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica para fortalecer capacidades operativas.(Cortesía: TVC)

Según lo expuesto en el encuentro, EUROFRONT promueve un modelo de gestión integrada de fronteras basado en la cooperación entre países, el fortalecimiento institucional y el intercambio de buenas prácticas.

La iniciativa impulsa la modernización de procedimientos, el uso de herramientas técnicas y la coordinación entre organismos nacionales e internacionales para mejorar la movilidad de personas y mercancías sin descuidar los controles de seguridad.

También se identificaron oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas responsables de la administración fronteriza.

Las autoridades hondureñas señalaron que la gestión integral de fronteras es uno de los ejes prioritarios de la actual administración, porque un sistema fronterizo eficiente contribuye a la protección de la soberanía nacional, el combate a los delitos transnacionales y la facilitación del comercio.

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La posición de Honduras

Añadieron que una mejor coordinación entre las instituciones permite optimizar los procesos migratorios, fortalecer los controles aduaneros y garantizar una movilidad más ordenada para ciudadanos y visitantes.

La Cancillería anunció que mantendrá alianzas internacionales para modernizar los servicios fronterizos.

Al cierre de la reunión, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que continuará impulsando alianzas con organismos y socios internacionales para fortalecer las capacidades institucionales del país.

La dependencia sostuvo que la cooperación internacional seguirá orientándose a proyectos alineados con las prioridades nacionales, en especial los enfocados en modernizar los servicios públicos, mejorar la seguridad fronteriza y promover el desarrollo económico mediante una gestión más eficiente de los puntos de ingreso y salida del territorio hondureño.

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La visita de la misión marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre Honduras y la Unión Europea en materia de gestión fronteriza. En las próximas semanas se espera que las instituciones involucradas definan una hoja de ruta con acciones específicas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de experiencias que permitan fortalecer los controles migratorios y aduaneros bajo estándares internacionales.

La cooperación también busca que el país avance hacia un modelo de fronteras más moderno, capaz de responder a desafíos como la migración irregular, el crimen organizado transnacional y el comercio ilícito, sin afectar la circulación legal de personas y mercancías. Las autoridades consideran que este enfoque contribuirá a mejorar la seguridad nacional y a fortalecer la integración regional acordaron durante la sesión realizada.

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