Honduras

Honduras y la Unión Europea fortalecen cooperación para modernizar gestión de fronteras

El encuentro, coordinado por la Cancillería y Cooperación Internacional busca evaluar el apoyo técnico y definir prioridades operativas

Guardar
Google icon
La Evelyn Bautista encabezó una mesa con la Unión Europea sobre control en las fronteras
Evelyn Bautista encabezó una mesa con la Unión Europea sobre control en las fronteras

El Gobierno de Honduras mantuvo una reunión con representantes del Programa Regional EUROFRONT para revisar acciones de cooperación en gestión fronteriza. El encuentro, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reunió a instituciones hondureñas y a la iniciativa respaldada por la Unión Europea.

En el encuentro Participaron la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

Durante la reunión, las instituciones presentaron sus prioridades en materia de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica con el programa europeo para fortalecer las capacidades operativas del país.

PUBLICIDAD

Estrategias para la gestión fronteriza

Las autoridades plantearon un trabajo coordinado entre las entidades responsables del control migratorio, aduanero y de seguridad para responder con más eficiencia a los desafíos en las fronteras.

Las instituciones hondureñas presentaron prioridades de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica para fortalecer capacidades operativas.(Cortesía: TVC)
Las instituciones hondureñas presentaron prioridades de gestión fronteriza y evaluaron áreas de cooperación técnica para fortalecer capacidades operativas.(Cortesía: TVC)

Según lo expuesto en el encuentro, EUROFRONT promueve un modelo de gestión integrada de fronteras basado en la cooperación entre países, el fortalecimiento institucional y el intercambio de buenas prácticas.

La iniciativa impulsa la modernización de procedimientos, el uso de herramientas técnicas y la coordinación entre organismos nacionales e internacionales para mejorar la movilidad de personas y mercancías sin descuidar los controles de seguridad.

También se identificaron oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas responsables de la administración fronteriza.

Las autoridades hondureñas señalaron que la gestión integral de fronteras es uno de los ejes prioritarios de la actual administración, porque un sistema fronterizo eficiente contribuye a la protección de la soberanía nacional, el combate a los delitos transnacionales y la facilitación del comercio.

PUBLICIDAD

La posición de Honduras

Añadieron que una mejor coordinación entre las instituciones permite optimizar los procesos migratorios, fortalecer los controles aduaneros y garantizar una movilidad más ordenada para ciudadanos y visitantes.

La Evelyn Bautista encabezó una mesa con la Unión Europea sobre control en las fronteras
La Cancillería anunció que mantendrá alianzas internacionales para modernizar los servicios fronterizos.

Al cierre de la reunión, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que continuará impulsando alianzas con organismos y socios internacionales para fortalecer las capacidades institucionales del país.

La dependencia sostuvo que la cooperación internacional seguirá orientándose a proyectos alineados con las prioridades nacionales, en especial los enfocados en modernizar los servicios públicos, mejorar la seguridad fronteriza y promover el desarrollo económico mediante una gestión más eficiente de los puntos de ingreso y salida del territorio hondureño.

La visita de la misión marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre Honduras y la Unión Europea en materia de gestión fronteriza. En las próximas semanas se espera que las instituciones involucradas definan una hoja de ruta con acciones específicas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de experiencias que permitan fortalecer los controles migratorios y aduaneros bajo estándares internacionales.

La cooperación también busca que el país avance hacia un modelo de fronteras más moderno, capaz de responder a desafíos como la migración irregular, el crimen organizado transnacional y el comercio ilícito, sin afectar la circulación legal de personas y mercancías. Las autoridades consideran que este enfoque contribuirá a mejorar la seguridad nacional y a fortalecer la integración regional acordaron durante la sesión realizada.

Temas Relacionados

HondurasFronterasUniónEuropeaCooperaciónMigración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las apuestas en juegos de azar superan los $1,328 millones en Panamá hasta mayo

Las plataformas digitales aumentaron 57% entre enero y mayo, aunque las tragamonedas continúan concentrando la mayor parte del dinero apostado en el país.

Las apuestas en juegos de azar superan los $1,328 millones en Panamá hasta mayo

Cada 27 minutos un trabajador del sector agrícola sufre un accidente laboral en Costa Rica: casi 5 mil casos en solo tres meses

El sector agropecuario continúa siendo una de las actividades económicas con mayor riesgo laboral en el país centroamericano. Durante el primer trimestre de 2026 se reportaron 4,857 accidentes de trabajo, una cifra que generó más de 58,600 días de incapacidad, según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS)

Cada 27 minutos un trabajador del sector agrícola sufre un accidente laboral en Costa Rica: casi 5 mil casos en solo tres meses

El presidente Bernardo Arévalo supervisa la modernización del puerto Santo Tomás de Castilla

La gira oficial en Izabal revisó obras para ampliar patios y reforzar el muelle ante el incremento del volumen marítimo, que llevó la descarga por buque de 300 unidades a hasta 1,500

El presidente Bernardo Arévalo supervisa la modernización del puerto Santo Tomás de Castilla

La sequía y el retiro de apoyo externo agravan la crisis productiva en el Corredor Seco de Nicaragua

Cerca de un millón de personas en 63 municipios enfrentan un deterioro de sus medios de vida en 2026, mientras la agricultura de subsistencia pierde capacidad para sostener ingresos y seguridad alimentaria

La sequía y el retiro de apoyo externo agravan la crisis productiva en el Corredor Seco de Nicaragua

El Salvador incauta 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en USD 351.8 millones

Las autoridades salvadoreñas reportaron además la captura de 16 presuntos narcotraficantes en lo que va del año, mientras el operativo más reciente elevó a 6.68 toneladas el mayor decomiso de cocaína registrado en el país

El Salvador incauta 14 toneladas de droga en 2026, valoradas en USD 351.8 millones

TECNO

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

ENTRETENIMIENTO

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

Timothée Chalamet enfrenta las consecuencias del poder en el nuevo tráiler de ‘Dune: Part Three’

MUNDO

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

Volodimir Zelensky y Karol Nawrocki se reunieron en Ankara tras semanas de tensión entre Ucrania y Polonia