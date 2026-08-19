“Peligrosamente bueno”: un particular detalle en el set de The Last of Us y el recuerdo de Bella Ramsey

Bella Ramsey reveló en Off Menu anécdotas del rodaje de The Last of Us y habló de su nueva película Sunny Dancer (Max)

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Bella Ramsey reveló anécdotas de The Last of Us, repasó recuerdos de rodaje y habló de su nueva película, Sunny Dancer, durante su paso por el pódcast Off Menu, en un episodio publicado esta semana en el que también compartió hábitos y manías personales.

Según el episodio de Off Menu, Bella Ramsey combinó comentarios sobre comida con referencias a su trabajo en The Last of Us, serie en la que pasó largas temporadas en Vancouver.

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Durante la conversación, la intérprete describió el servicio de comida del rodaje como “peligrosamente bueno” y explicó que el set ofrecía una oferta constante de platos y colaciones, algo que, dijo, la llevaba a sentirse llena con frecuencia antes de filmar escenas.

La actriz también mencionó a su compañero de elenco Pedro Pascal, aunque evitó afirmaciones tajantes sobre sus hábitos más recientes en el set. Aun así, recordó que el actor solía comer bolsas de vegetales y zanahorias, en un tramo de la charla donde los conductores bromearon con la idea de que ese consumo podía ayudar a “ver en la oscuridad”, en alusión al universo de la serie.

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Bella Ramsey contó que en The Last of Us Pedro Pascal solía comer bolsas de vegetales y zanahorias, en una charla que sumó bromas sobre el universo de la serie

En otro momento, Bella Ramsey se refirió a un integrante del equipo de producción de The Last of Us que, según contó, llevaba panes de masa madre hechos por él mismo para repartir entre el elenco.

Se trata de Chris Rufus, supervisor de continuidad, a quien la actriz eligió de forma simbólica como responsable del pan ideal dentro del juego habitual del programa. Más adelante, también recordó comidas que asoció con su vida escolar y con su casa familiar.

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De acuerdo con lo conversado en Off Menu, uno de los recuerdos más precisos de Ramsey remite a una ensalada de pasta fría con mayonesa, pepino, pimiento y abundante pimienta negra que su madre le preparaba para llevar a la escuela en un recipiente con cuchara-tenedor. La actriz la definió como su plato principal ideal por el valor afectivo y por el vínculo con esa etapa de su infancia.

Manías y mentiras de infancia

Ese repaso derivó en una cadena de confesiones sobre costumbres y ocurrencias personales. Ramsey contó que de niña solía decir que bajaba de noche a comer manteca en secreto y luego volvía a dejar todo en su sitio sin que nadie lo advirtiera.

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La actriz dijo que Chris Rufus, supervisor de continuidad de The Last of Us, llevaba panes de masa madre caseros para repartir entre el elenco

También relató que intentaba convencer a otros chicos de que era medio canadiense e incluso de que hablaba “canadiense”, una invención que, según contó, terminaba por desmentir porque le pesaba haber mentido.

En esa misma línea, la actriz dijo que durante años quiso sostener la imagen de que comía pimienta negra en todo. Según explicó en el pódcast, llegó a agregarla a comidas poco habituales solo para demostrar que aquello era cierto. La preferencia, de todos modos, siguió intacta hasta el presente: durante el episodio defendió su uso en tostadas con manteca y mermelada de frambuesa con semillas, bruschettas y otras preparaciones.

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El episodio también incluyó referencias a Sunny Dancer, película que Ramsey presentó como una comedia ambientada en un campamento de verano para jóvenes con cáncer. La actriz señaló que el proyecto se filmó en Glasgow y destacó que la editora del largometraje había atravesado esa experiencia en su juventud, una vivencia que, según explicó, ayudó a dar forma a la historia junto con el director.

La nueva película de Ramsey

Bella Ramsey presentó Sunny Dancer como una comedia ambientada en un campamento de verano para jóvenes con cáncer y señaló que la película se filmó en Glasgow (YouTube: True Brit Entertainment)

Off Menu detalló además que Ramsey habló del contraste entre trabajar con elencos adultos y compartir rodajes con personas de su misma generación. En ese punto, señaló que cuando era más joven le resultaba más fácil relacionarse con adultos, aunque con el tiempo esa diferencia se fue atenuando. La intérprete ubicó esa experiencia en el contexto de sus trabajos recientes entre Canadá y el Reino Unido.

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La conversación avanzó luego hacia sus preferencias de menú, eje central del programa conducido por Ed Gamble y James Acaster. Ramsey eligió pan de masa madre, tostadas con manteca y mermelada, bruschetta, ensalada de pasta fría, arroz crocante con palta, un litro de jugo de naranja recién exprimido y un postre a base de helado de café, torta de café, espresso y granos de café cubiertos de chocolate.

El menú que eligió

En varios tramos del episodio, las bromas giraron alrededor de sus problemas estomacales, su gusto por leer envases de alimentos y su costumbre de pronunciar “tofu” de una forma que sorprendió a los presentadores.

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El capítulo cerró con la mención del estreno en cines de Sunny Dancer el 14 de agosto, mientras los conductores despidieron a la actriz después de repasar un menú atravesado por la nostalgia, los rodajes y varias rarezas domésticas.